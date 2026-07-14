República Dominicana

República Dominicana explora cooperación con Estados Unidos para reforzar la atención primaria en salud

La delegación dominicana analizará estrategias de prevención, diagnóstico temprano y campañas comunitarias para mejorar la calidad de vida y reducir la carga de enfermedades crónicas, con énfasis en acceso equitativo a servicios de salud

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La iniciativa Make America Healthy Again (MAHA) centrará en Washington una reunión de salud entre Estados Unidos y República Dominicana. (Foto cortesía SNS)
La iniciativa Make America Healthy Again (MAHA) centrará en Washington una reunión de salud entre Estados Unidos y República Dominicana. (Foto cortesía SNS)

La iniciativa “Make America Healthy Again” (MAHA) entra en el centro del diálogo internacional de salud con la reunión que sostendrán este martes en Washington autoridades de Estados Unidos y República Dominicana.

El encuentro busca analizar cómo políticas enfocadas en la prevención de enfermedades crónicas y en la promoción de estilos de vida saludables pueden adaptarse y replicarse fuera del territorio estadounidense.

MAHA, impulsada por el gobierno estadounidense, promueve el acceso a información confiable y la adopción de hábitos que ayuden a reducir los principales factores de riesgo vinculados a enfermedades no transmisibles.

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El programa ha cobrado notoriedad por su enfoque en la prevención como eje de la política pública sanitaria, alejándose de modelos centrados solo en el tratamiento de enfermedades.

Durante la reunión, la delegación dominicana explorará junto a funcionarios estadounidenses las posibilidades de colaboración y el intercambio de experiencias para fortalecer sus propios sistemas de salud.

El interés dominicano radica en adaptar estrategias que permitan mejorar la atención primaria y fomentar la educación sanitaria en la población, con el objetivo de elevar la calidad de vida y reducir el impacto de las enfermedades crónicas.

El gobierno dominicano planteará la cooperación internacional como una vía para consolidar un sistema de salud sostenible y eficiente. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El gobierno dominicano planteará la cooperación internacional como una vía para consolidar un sistema de salud sostenible y eficiente. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La agenda contempla el análisis de programas que buscan reducir la incidencia de males como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, problemas que afectan tanto a Estados Unidos como a República Dominicana.

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Los participantes discutirán el desarrollo de campañas de información, el acceso equitativo a servicios médicos y la innovación en políticas públicas como herramientas para enfrentar estos desafíos.

El gobierno dominicano considera que la cooperación internacional resulta fundamental para avanzar en la consolidación de un sistema de salud más sostenible y eficiente. Por eso, la reunión en Washington representa una oportunidad para conocer de cerca la experiencia estadounidense y explorar mecanismos para aplicar esas buenas prácticas en el contexto local.

El encuentro también permitirá revisar iniciativas que promuevan una mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre salud. La educación sanitaria, la promoción de la actividad física y la mejora en la nutrición son algunos de los ejes sobre los que se prevé intercambiar información y metodologías.

Manos de una persona sostienen un glucómetro y un punzador para tomar una muestra de sangre del dedo, en un escritorio con teclado y monitor de computadora.
Un trabajador mide sus niveles de glucosa en un dedo con un glucómetro, realizando un control de salud en su escritorio de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de funcionarios clave en la cita subraya la importancia que ambos gobiernos otorgan al tema. El diálogo se enmarca en una agenda más amplia de cooperación bilateral, que incluye el fortalecimiento de la atención primaria y la expansión de programas de prevención y diagnóstico temprano de enfermedades.

República Dominicana busca aprovechar el intercambio para identificar adaptaciones posibles de MAHA y avanzar en el desarrollo de políticas públicas centradas en la prevención. El objetivo es implementar acciones que permitan reducir la carga de enfermedades no transmisibles y garantizar un acceso más amplio a servicios de salud de calidad.

La reunión en Washington refuerza la apuesta por la colaboración internacional como motor de cambio en las políticas sanitarias y el interés de ambos países en compartir conocimientos técnicos y estrategias innovadoras.

El caso de MAHA constituye un modelo que, según los organizadores, puede inspirar a otros países del continente a priorizar la prevención y la educación en salud pública.

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