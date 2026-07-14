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De internet al cine: Cartoon Cat será adaptado por Sony Pictures

La compra se concreta semanas después de que Warner Bros. obtuviera los derechos de Siren Head, otra de las populares creaciones de Trevor Henderson

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Sony llevará a la pantalla grande a Cartoon Cat, el fenómeno viral de Trevor Henderson. (Captura de video)
Sony llevará a la pantalla grande a Cartoon Cat, el fenómeno viral de Trevor Henderson. (Captura de video)

Sony, a través de su división TriStar Pictures, adquirió los derechos para desarrollar una película basada en Cartoon Cat, uno de los personajes creados por el ilustrador y diseñador de criaturas Trevor Henderson.

La operación se concretó mediante un acuerdo preventivo, pocos días después de que otra de sus creaciones, Siren Head, fuera adquirida por Warner Bros. luego de una puja en la que participaron cinco estudios.

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La compra de Cartoon Cat representa el segundo acuerdo cinematográfico para una obra de Henderson en el transcurso de dos semanas. Ese proyecto contará con un guion escrito por Zach Cregger y Brian Duffield.

El equipo de producción de Cartoon Cat estará integrado por Roy Lee, Steven Schneider, Scott Glassgold, J. Todd Harris, Thomas Pettinelli y Marc Marcum. Lee y Glassgold también participan como productores en la adaptación de Siren Head.

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Cartoon Cat tendrá el mismo equipo de producción que Siren Head. (Facebook)
Cartoon Cat tendrá el mismo equipo de producción que Siren Head. (Facebook)

Trevor Henderson es conocido por su trabajo como diseñador de criaturas y por la difusión de sus ilustraciones en plataformas digitales, donde sus creaciones han acumulado miles de millones de visualizaciones.

Sus personajes, desarrollados inicialmente para internet, han generado una amplia presencia en comunidades digitales y redes sociales.

El interés de la industria cinematográfica por las creaciones de Henderson se produce en un contexto en el que otros proyectos nacidos en internet también han sido adaptados al cine.

Entre ellos se encuentran Backrooms, de Kane Parsons, cuya adaptación cinematográfica se estrenó el 29 de mayo y registró un desempeño destacado durante sus primeras semanas en cartelera.

Backrooms es parte de la tendencia de Hollywood a adaptar historias de Internet. (A24)
Backrooms es parte de la tendencia de Hollywood a adaptar historias de Internet. (A24)

Producida con un presupuesto aproximado de 10 millones de dólares, la película obtuvo 81.4 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos.

Desde entonces, la recaudación mundial ha superado los 330 millones de dólares, cifras que extendieron su permanencia en las salas de cine y derivaron en el lanzamiento de la edición Everything Must Go que tendrá una escena adicional de 16 minutos y comenzó a exhibirse el 3 de julio en la taquilla internacional.

De acuerdo con los planes de TriStar Pictures, el estudio iniciará de forma inmediata la búsqueda del director que encabezará la adaptación de Cartoon Cat. La producción entrará en una fase de desarrollo acelerado con el objetivo de avanzar en la conformación del equipo creativo.

Dentro de la historia desarrollada por Henderson, Cartoon Cat es presentado como una entidad antigua descrita como una forma de corrupción vacía que utiliza la conciencia colectiva y los recuerdos humanos de los dibujos animados clásicos para manifestarse en el mundo real.

Cartoon Cat es una entidad que desata caos y violencia. (Facebook)
Cartoon Cat es una entidad que desata caos y violencia. (Facebook)

Una vez presente, el personaje provoca episodios de violencia y destrucción. Este concepto servirá como base para la adaptación cinematográfica.

El desarrollo del proyecto estará supervisado por Nicole Brown y Malcolm Gray, ejecutivos de TriStar Pictures, quienes serán responsables de coordinar el proceso de producción durante sus primeras etapas.

La adquisición de los derechos también refuerza la relación profesional entre Sony Pictures y Trevor Henderson. El artista colaboró anteriormente con el estudio realizando arte conceptual para la película Tarot, producida por Screen Gems, sello perteneciente a Sony Pictures.

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