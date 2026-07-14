La unidad antiterrorista confirmó que el crimen de Ann Widdecombe fue un “ataque selectivo”

Autoridades reconocen que aún no establecieron la motivación ni el arma utilizada (Reuters)

La unidad antiterrorista de la policía británica comunicó este martes que el asesinato de la ex diputada conservadora Ann Widdecombe se trató de un ataque selectivo, mientras un hombre de 28 años quedó detenido como sospechoso de terrorismo en el marco de una investigación que estremeció al Reino Unido.

El cuerpo de Widdecombe fue hallado el jueves en su casa de Haytor, en el condado de Devon, luego de que allegados notaran su ausencia en una entrevista televisiva que tenía programada para el día anterior. La dirigente, de 78 años, presentaba lesiones graves cuando la policía llegó al domicilio, lo que activó el protocolo de investigación por homicidio.

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El primer arresto se produjo el sábado en South Yorkshire, al norte de Inglaterra, a más de 300 kilómetros del lugar del crimen. El sospechoso, descrito como ciudadano británico blanco, fue inicialmente detenido bajo cargos de asesinato, pero, tras el avance de las pesquisas y el hallazgo de nuevos indicios, la policía lo vinculó también a delitos relacionados con terrorismo, lo que llevó a la intervención de la unidad antiterrorista.

Las autoridades confirmaron que la exparlamentaria sufrió un ataque deliberado, aunque todavía no precisaron cuál fue la motivación detrás del crimen ni revelaron el arma utilizada. El jefe de la unidad antiterrorista, Laurence Taylor, remarcó que los agentes trabajan sobre varias líneas de investigación y que el caso se mantiene abierto. Una de las hipótesis que barajan los detectives es que el sospechoso podría haber planeado agredir a otros miembros de Reform UK, partido antiinmigración que Widdecombe integraba y del cual era portavoz.

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Con una carrera de más de dos décadas en la Cámara de los Comunes, Ann Widdecombe se consolidó como una figura pública dentro del Partido Conservador, donde ocupó cargos como ministra de Prisiones en el gabinete de John Major. Tras abandonar las filas conservadoras, se sumó al Brexit Party y fue elegida diputada en el Parlamento Europeo, para luego convertirse en referente de Reform UK.

Ann Widdecombe, exmiembro del Parlamento Europeo, es una de las politicas mas reconocidas de Reino Unido (Reuters)

Su postura a favor del Brexit y su participación en debates sociales, donde defendió posiciones conservadoras, la mantuvieron en el centro del debate político británico durante años. Además, su popularidad se amplió gracias a su paso por programas de televisión como Strictly Come Dancing y Celebrity Big Brother.

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La conmoción por el crimen se extendió rápidamente entre representantes políticos y sectores de la sociedad británica, que recordaron casos recientes de violencia contra figuras públicas. El asesinato de la diputada laborista Jo Cox en 2016 y el del parlamentario conservador David Amess en 2021 también se consideraron ataques selectivos y motivados por cuestiones ideológicas, lo que derivó en el refuerzo de medidas de seguridad para funcionarios y legisladores en todo el país.

A pesar del hermetismo oficial, la policía confirmó que el caso de Ann Widdecombe permanece bajo investigación activa y que cualquier avance relevante será comunicado cuando surjan pruebas contundentes. La identidad del sospechoso no se divulgó ya que no se presentaron cargos formales hasta el momento. Los investigadores evalúan si el crimen estuvo motivado por cuestiones políticas y si existen riesgos para otros dirigentes de Reform UK.

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(Con información de AFP y AP)