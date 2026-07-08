Panamá

Médicos, enfermeras y farmacéuticos se capacitan en Panamá sobre el uso racional de medicamentos

Más del 50% de las medicinas en el mundo se prescriben, dispensan o utilizan de forma inadecuada, advierte la OMS

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Instan al uso racional de los medicamentos, a través de la consejería y la orientación de los profesionales de la salud. (CSS)
Instan al uso racional de los medicamentos, a través de la consejería y la orientación de los profesionales de la salud. (CSS)

Médicos, enfermeras y farmacéuticos de las entidades oficiales de salud y de hospitales privados participaron en una jornada sobre el uso racional de medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que más del 50% de los medicamentos en el mundo se prescriben, dispensan o utilizan de forma inadecuada.

Esta estimación, difundida en las últimas revisiones técnicas del organismo, plantea uno de los mayores desafíos actuales para los sistemas de salud globales.

La entidad también alertó que cerca de la mitad de los pacientes no emplean los fármacos según las indicaciones médicas, lo cual incrementa los riesgos de complicaciones y reduce la efectividad de los tratamientos.

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Es fundamental que todos los profesionales de la salud se involucren activamente en el uso racional de los medicamentos y guíen a los pacientes en el día a día a través de la consejería y la orientación, manifestó el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang.

El impacto en la salud depende de que cada persona reciba el medicamento adecuado, en la dosis correcta, con la información necesaria para utilizarlo de forma segura. (CSS)
El impacto en la salud depende de que cada persona reciba el medicamento adecuado, en la dosis correcta, con la información necesaria para utilizarlo de forma segura. (CSS)

Por ello, agregó que la jornada pretende que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible.

Cada medicamento correctamente utilizado representa una oportunidad para mejorar la salud y salvar vidas; cada medicamento utilizado de manera inadecuada representa un riesgo para el paciente y un desafío para el sistema de salud”, señaló la representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en Panamá (OPS/OMS), Zohra Abaakouk.

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Abbakouk señaló que los medicamentos son una de las intervenciones más costo-efectivas en salud. Sin embargo, su impacto depende de que cada persona reciba el medicamento adecuado, en la dosis correcta, durante el tiempo indicado y con la información necesaria para utilizarlo de forma segura.

Según informó la OMS, el uso inapropiado de medicamentos implica prácticas como la automedicación, la prescripción excesiva, el abandono prematuro de tratamientos o la utilización de dosis incorrectas. Estas conductas afectan tanto a países de ingresos altos como bajos, y se presentan en hospitales, clínicas y farmacias de todo el mundo.

En América Latina, el desafío es aún mayor debido a la venta libre de medicamentos y la falta de control en algunas regiones.

Zohra Abaakouk, representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en Panamá (OPS/OMS). (Minsa)
Zohra Abaakouk, representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en Panamá (OPS/OMS). (Minsa)

Expertos citados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, explicaron que la educación sanitaria y el acceso a la información son claves para revertir la tendencia.

“La única manera de reducir los daños asociados al mal uso de medicamentos es a través de una estrategia multidisciplinaria que involucre a gobiernos, médicos, farmacéuticos y ciudadanos”, señaló la OPS.

De acuerdo con un informe citado por Reuters, el mal uso de fármacos puede provocar resistencia a los antibióticos, reacciones adversas graves y un aumento en los costos sanitarios.

La organización internacional de salud señala que la falta de seguimiento médico, la presión de la industria farmacéutica y el acceso sin receta a ciertos medicamentos contribuyen al problema. En países con sistemas de control menos estrictos, la automedicación se volvió una práctica habitual.

“El uso irracional de fármacos representa una amenaza para la salud pública, especialmente ante el avance de bacterias resistentes”, indicó la OMS en un reciente reporte técnico.

Un médico, una enfermera y una paciente en una consulta. El médico escribe en un papel, la paciente también y la enfermera observa.
Un médico receta medicamentos a una mujer, mientras una enfermera observa atentamente la consulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la entidad, cada año se pierden millones de dólares por hospitalizaciones evitables y complicaciones tratables que derivan del uso indebido de medicamentos.

Estudios recientes citados destacan que la falta de información clara y la escasa comunicación entre profesionales de la salud y pacientes agravan el panorama.

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