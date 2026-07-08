Nicaragua

Nicaragua: El régimen de Ortega y Murillo oficializa la apropiación de Fut Campus Los Román en Carazo

La ceremonia del fin de semana rebautizó el recinto en San Marcos y lo presentó como una iniciativa gubernamental, pese a que no hay fallo definitivo de decomiso y la toma inició el 13 de junio

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó la apropiación de Fut Campus Los Román en San Marcos, Carazo, al presentarlo como una obra estatal. (Imagen retomada de 100% noticias)
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó la apropiación de Fut Campus Los Román en San Marcos, Carazo, al presentarlo como una obra estatal. (Imagen retomada de 100% noticias)

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este fin de semana la apropiación del complejo privado Fut Campus Los Román, en San Marcos, Carazo, al inaugurarlo con otro nombre y presentarlo como una obra estatal, con lo que consumó políticamente una ocupación iniciada el 13 de junio y borró de su relato el origen privado de una infraestructura construida y administrada durante años por el empresario Kevin Mendieta Puerto.

La ceremonia se realizó durante las actividades por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista. El acto estuvo encabezado por estructuras de la Juventud Sandinista, el Instituto Nicaragüense de Deportes y el Movimiento Deportivo Alexis Argüello, que rebautizaron el recinto como Centro Deportivo Comandante Edmundo Pérez Flores “El Chino Mundo”.

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Según la información de 100% Noticias, hasta ahora no existe una sentencia firme que ordene el decomiso definitivo del inmueble. Pese a eso, la ocupación ya fue consolidada con una inauguración pública que presentó las instalaciones como parte de la gestión gubernamental.

La ocupación comenzó con un operativo del 13 de junio

El proceso arrancó el 13 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional y funcionarios del IND tomaron control del complejo después de que la Fiscalía acusara a Kevin Mendieta Puerto por presuntos delitos de lavado de dinero, contrabando y crimen organizado. Los propietarios abandonaron el país antes de ser detenidos.

Con la inauguración del fin de semana, el régimen dio por concluida esa fase de ocupación. La novedad no fue la construcción de un nuevo recinto, sino la incorporación formal de un bien privado a la narrativa oficial como si se tratara de una obra impulsada por el Estado.

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Durante el acto, funcionarios del oficialismo afirmaron que el nuevo centro deportivo forma parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el deporte y beneficiar a la juventud de Carazo. La coordinadora departamental de la Juventud Sandinista, Melisa Téllez, dijo que el complejo busca “impulsar a la juventud mediante la masificación del deporte”.

Representantes del Movimiento Deportivo Alexis Argüello también atribuyeron la obra al presidente Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Ninguno de los discursos, de acuerdo con el texto, mencionó que el complejo ya existía desde hacía varios años, operaba como academia deportiva privada y era ampliamente conocido como Fut Campus Los Román.

La inauguración del complejo durante el 47 aniversario de la Revolución Sandinista rebautizó el recinto como Centro Deportivo Comandante Edmundo Pérez Flores. POLITICA Europa Press/Contacto/Jairo Cajina
La inauguración del complejo durante el 47 aniversario de la Revolución Sandinista rebautizó el recinto como Centro Deportivo Comandante Edmundo Pérez Flores. POLITICA Europa Press/Contacto/Jairo Cajina

El complejo ya contaba con infraestructura deportiva antes de la ocupación

Antes de pasar a control estatal, el recinto tenía una cancha certificada por FIFA, piscina, gimnasio, áreas recreativas y espacios para formación deportiva. Incluso había sido promovido por instituciones del Estado como destino recreativo y deportivo para visitantes nacionales.

Las publicaciones difundidas por el IND, páginas oficialistas y estructuras sandinistas mostraron el nuevo rótulo del complejo y eliminaron por completo la identidad anterior. En redes sociales, la inauguración fue promocionada con caminatas, desfiles juveniles, actividades deportivas y mensajes sobre el compromiso del Gobierno con la juventud, sin referencias al origen privado del proyecto.

El delegado departamental del IND presentó como parte de la nueva infraestructura estatal las mismas instalaciones que durante años funcionaron bajo administración privada: la cancha con certificación internacional, las áreas de acondicionamiento físico, la piscina y los espacios recreativos.

La pregunta central que deja el caso tiene una respuesta directa: el Estado no inauguró un complejo nuevo en Carazo, sino que relanzó con otro nombre un recinto privado ya construido y luego ocupado por las autoridades. El cambio fue de control político y de identidad pública, no de origen material de la obra.

ARCHIVO - Hasta ahora no existe una sentencia firme que ordene el decomiso definitivo del inmueble, aunque el Estado consolidó su control con una inauguración pública. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)
ARCHIVO - Hasta ahora no existe una sentencia firme que ordene el decomiso definitivo del inmueble, aunque el Estado consolidó su control con una inauguración pública. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)

En redes sociales cuestionaron la versión oficial sobre el origen del recinto

La propaganda oficial encontró respuesta entre usuarios de Facebook que rechazaron esa narrativa. En las publicaciones oficiales se multiplicaron comentarios que recordaron que el complejo fue construido por la familia Los Román y desarrollado con inversión privada.

Entre las reacciones aparecieron frases como: “Fut Campus Los Román es y será para siempre”, “solo cambiaron el dueño y el nombre” y “todos sabemos quién levantó ese proyecto”. Otros usuarios expresaron preocupación por la posibilidad de que el recinto pierda el nivel de mantenimiento que tenía antes de pasar a manos del Estado.

El caso se suma, a una práctica documentada desde 2018 por organizaciones nacionales e internacionales: la confiscación de bienes privados que después son presentados por el régimen como nuevas obras públicas. Universidades, medios de comunicación, organizaciones civiles, empresas, viviendas y propiedades religiosas han sido ocupadas por el Estado, rebautizadas y reutilizadas con nuevos fines, mientras desaparecen las referencias a sus antiguos propietarios.

En el caso de Fut Campus Los Román, la apropiación no se limitó al control físico del inmueble. La inauguración del fin de semana también reescribió públicamente su origen al atribuir al Estado una infraestructura concebida, financiada y desarrollada por iniciativa privada durante varios años.

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