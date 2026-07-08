República Dominicana

República Dominicana suma dos GeneXpert equipo de alta gama para reforzar el diagnóstico de la tuberculosis

El Ministerio de Salud entregó dos equipos al Servicio Nacional de Salud, con una inversión de RD 3,377,100, para acelerar pruebas moleculares en la red pública y ampliar el acceso a resultados más precisos

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Tuberculosis pulmones
El Ministerio de Salud de República Dominicana entregó dos nuevos equipos GeneXpert al SNS para fortalecer la detección molecular de la tuberculosis. (Foto archivo)

El Ministerio de Salud de la República Dominicana entregó dos nuevos equipos GeneXpert al Servicio Nacional de Salud (SNS) para fortalecer la detección molecular de la tuberculosis en la red pública. Esta iniciativa, que forma parte de la estrategia nacional contra la tuberculosis, busca ampliar el acceso a diagnósticos precisos y rápidos en todo el país.

La adquisición de los equipos requirió una inversión de RD 3,377,100.00, según las cifras oficiales, y eleva a 36 el total de dispositivos GeneXpert disponibles en la red pública, incrementando la capacidad diagnóstica en todo el territorio nacional.

Durante 2025, el PNCT notificó 4,447 casos de tuberculosis en el país, de los cuales 855 correspondieron a personas con coinfección TB/VIH. En ese mismo periodo, la tasa de mortalidad registrada fue de 0.6 por cada 100,000 habitantes.

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Para el director del SNS, Julio Landrón, el fortalecimiento tecnológico representa un avance concreto en la lucha contra la enfermedad. “Esta entrega de dos nuevos equipos GeneXpert representa mucho más que la incorporación de tecnología.

Es una inversión en vidas, porque cada diagnóstico realizado a tiempo significa mayores posibilidades de curación, menos complicaciones para el paciente y una reducción en la transmisión de la enfermedad”, expresó Landrón.

La inversión de RD 3,377,100 elevó a 36 el total de equipos GeneXpert disponibles en la red pública de salud. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La inversión de RD 3,377,100 elevó a 36 el total de equipos GeneXpert disponibles en la red pública de salud. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Según datos del SNS, en 2025 se realizaron 31,047 pruebas moleculares para la detección de tuberculosis, y en lo que va de 2026 se han diagnosticado 2,254 nuevos casos, todos actualmente bajo tratamiento. Con la ampliación de la cobertura diagnóstica, la red pública alcanza una cobertura superior al 92 % del programa a través de 1,523 establecimientos de salud distribuidos en todo el país.

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El ministro Atallah subrayó el impacto de la nueva tecnología en la respuesta nacional ante la tuberculosis. “Nuestro objetivo es claro: garantizar el acceso universal a servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de calidad, avanzando con paso firme hacia un futuro donde ninguna persona tenga que enfermar o perder la vida a causa de una enfermedad que hoy sabemos cómo prevenir, diagnosticar y curar”, afirmó.

Además, resaltó que cada nuevo equipo representa una oportunidad para detectar la enfermedad de manera más temprana, iniciar oportunamente el tratamiento y acercar tecnologías diagnósticas de alta precisión a la población, independientemente de su lugar de residencia.

Por su parte, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, indicó que ampliar la cobertura del diagnóstico molecular es un paso decisivo en el cumplimiento de las metas nacionales de eliminación de la tuberculosis.

Pérez recordó que, a pesar de tratarse de una enfermedad prevenible y curable, la tuberculosis sigue siendo uno de los desafíos de salud pública más importantes a nivel mundial, especialmente por el incremento de casos resistentes a los medicamentos.

La red pública de salud alcanzó una cobertura superior al 92 % del programa de tuberculosis a través de 1,523 establecimientos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La red pública de salud alcanzó una cobertura superior al 92 % del programa de tuberculosis a través de 1,523 establecimientos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, recibió formalmente los equipos y aseguró que fortalecerán la capacidad diagnóstica de la red pública, facilitando diagnósticos más rápidos y precisos y permitiendo iniciar el tratamiento de forma oportuna. “Esta entrega fortalece la respuesta nacional frente a la tuberculosis y contribuye a garantizar el acceso universal a servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de calidad”, reiteró el funcionario.

La incorporación de los dos nuevos equipos GeneXpert amplía la infraestructura tecnológica del país y mejora las oportunidades para una detección más temprana y eficaz de la tuberculosis, lo que representa un avance relevante para la salud pública dominicana.

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