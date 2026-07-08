Mundo

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

La iniciativa Deep Precision Strike, impulsada por el Reino Unido, sumó a países como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumanía, España, Suecia y Turquía, que se alinearon en un acuerdo conjunto para fortalecer la capacidad militar de la Alianza Atlántica

Guardar
Google icon
El fortalecimiento de la defensa colectiva fue el eje de las decisiones adoptadas por los líderes de la Alianza Atlántica (Reuters)
El fortalecimiento de la defensa colectiva fue el eje de las decisiones adoptadas por los líderes de la Alianza Atlántica (Reuters)

En la cumbre de la OTAN desarrollada hoy en Ankara, 12 países firmaron un compromiso para destinar 50.000 millones de dólares en la próxima década al desarrollo y adquisición de misiles de largo alcance, una medida que busca reforzar la capacidad de defensa y la disuasión colectiva dentro de la Alianza Atlántica.

El compromiso, enmarcado en la iniciativa Deep Precision Strike (DPS), liderada por el Reino Unido, reunió a Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumanía, España, Suecia, Turquía. La agenda se centró en la cooperación tecnológica y la integración industrial para reforzar los planes de defensa de la organización.

PUBLICIDAD

Los líderes de los países firmantes destacaron que los nuevos sistemas de misiles, capaces de alcanzar objetivos desde 300 hasta 2.000 kilómetros, se integrarán en los planes de defensa de la OTAN y permitirán negar ventajas militares a potenciales adversarios.

La iniciativa DPS contempla el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas, como misiles furtivos e hipersónicos, que se espera entren en servicio durante la década de 2030. El Reino Unido colabora con Alemania en el diseño de misiles de largo alcance de nueva generación y trabaja junto a Francia e Italia en el proyecto Stratus, que sustituirá a los actuales Storm Shadow.

PUBLICIDAD

La renovación de los Storm Shadow forma parte de la estrategia aliada para potenciar la disuasión militar europea (Reuters)
La renovación de los Storm Shadow forma parte de la estrategia aliada para potenciar la disuasión militar europea (Reuters)

La cooperación multinacional busca facilitar la transferencia de tecnología y el acceso a innovaciones, además de acelerar los procesos de adquisición y producción.

En este marco, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró la determinación de su gobierno en asegurar la defensa común y afirmó que el fortalecimiento de la capacidad europea dentro de la OTAN constituye una prioridad estratégica.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, restó importancia a las tensiones internas y destacó la cohesión mostrada por los 32 líderes presentes, pese a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia sus socios europeos, en particular España, a la que calificó de “caso perdido” por el nivel de apoyo militar.

“Se percibía un gran sentimiento de unidad. Los aliados acogieron con gran entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte”, dijo.

Mark Rutte minimizó las tensiones internas y destacó la cohesión de los líderes aliados en la cumbre de Ankara (Europa Press)
Mark Rutte minimizó las tensiones internas y destacó la cohesión de los líderes aliados en la cumbre de Ankara (Europa Press)

Por otro lado, Donald Trump definió la guerra en Irán como “un tremendo éxito” al afirmar que se eliminó la amenaza nuclear de la República Islámica. “Lo más importante es que gente loca no tenga acceso a armas nucleares, y eso es lo que hemos conseguido”.

Además, el presidente estadounidense sostuvo: “Irán no puede tener un arma nuclear. Lo llamo ‘desnuclearizar Irán’, y eso es lo que ha pasado. Nunca van a tener un arma nuclear”.

En su balance de la cumbre, el mandatario remarcó: “Solo puedo decir que la principal palabra que sale de la cumbre de hoy es unificación. Nunca he visto nada parecido, cada uno de esos países nos aman y se aman entre ellos. Eso fue una unificación tremenda”.

Además, Trump también puso el foco en el aumento del gasto militar de los aliados tras “el acuerdo sin precedentes” de la cumbre pasada en La Haya para elevar el objetivo de inversión en defensa del 2 al 5 % del PIB.

Al cierre del encuentro, se confirmó la celebración de la próxima cumbre en Albania, según la hoja de ruta trazada en La Haya en 2025. Los líderes expresaron su satisfacción por la hospitalidad de Turquía y reafirmaron el compromiso de la Alianza con la seguridad compartida y la estabilidad internacional.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

OTANCumbre OTANAnkaraTurquía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Los ataques con drones, el racionamiento de combustible y los rumores de una nueva convocatoria militar empujan la ansiedad al alza, mientras una encuesta cercana al Kremlin registra un fuerte deterioro del clima social

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Desde una cumbre de la OTAN en Turquía, el mandatario dijo que el alto el fuego estaba “terminado” y alertó sobre posibles ataques nocturnos, antes de matizar que no veía una guerra amplia

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Una misión del Consejo Supremo de Antigüedades halló en el oasis de Dajla un asentamiento con urbanismo planificado, hornos de pan, monedas de oro y casi 200 fragmentos escritos en copto y griego que retratan la vida cotidiana de sus habitantes

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Medios de propaganda del régimen reportaron explosiones en puntos clave de su costa sur y afirmaron que sus sistemas de defensa respondieron ante lo que calificaron como amenazas externas

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

La referencia del mar del Norte terminó en 78,02 dólares por barril y llegó a rebasar los 80 durante la sesión, en un mercado pendiente de una posible escalada militar en el Golfo Pérsico

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tormenta negra llega a 5 estados de México este miércoles 8 de julio: estas serán las entidades afectadas con lluvia y granizo

Tormenta negra llega a 5 estados de México este miércoles 8 de julio: estas serán las entidades afectadas con lluvia y granizo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de julio: maestros y padres de familia retiran bloqueo de la autopista México-Puebla

Canciller designado Omar Bula criticó la gestión anterior y el modelo de pasaportes del Gobierno Petro: “Desastre”

Las reservas del Banco Central disminuyeron USD 800 millones por el pago de un vencimiento de deuda clave

Shakira habla en ‘La Revuelta’ sobre su pausa tras el Mundial y sus 12 conciertos en Madrid: “Voy a tirar la casa por la ventana”

INFOBAE AMÉRICA

Empresario dominicano fue condenado por sustraer energía de forma ilegal

Empresario dominicano fue condenado por sustraer energía de forma ilegal

Honduras: Sobrevivientes de la masacre en Rigores identificaron a los presuntos responsables, confirma la Policía

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

COHEP advierte que violencia contra las mujeres frena el desarrollo económico de Honduras

Desde mamíferos hasta aves y especies marinas: el impacto de los fuegos artificiales en los animales

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira