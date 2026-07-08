Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

El fortalecimiento de la defensa colectiva fue el eje de las decisiones adoptadas por los líderes de la Alianza Atlántica (Reuters)

En la cumbre de la OTAN desarrollada hoy en Ankara, 12 países firmaron un compromiso para destinar 50.000 millones de dólares en la próxima década al desarrollo y adquisición de misiles de largo alcance, una medida que busca reforzar la capacidad de defensa y la disuasión colectiva dentro de la Alianza Atlántica.

El compromiso, enmarcado en la iniciativa Deep Precision Strike (DPS), liderada por el Reino Unido, reunió a Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumanía, España, Suecia, Turquía. La agenda se centró en la cooperación tecnológica y la integración industrial para reforzar los planes de defensa de la organización.

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Los líderes de los países firmantes destacaron que los nuevos sistemas de misiles, capaces de alcanzar objetivos desde 300 hasta 2.000 kilómetros, se integrarán en los planes de defensa de la OTAN y permitirán negar ventajas militares a potenciales adversarios.

La iniciativa DPS contempla el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas, como misiles furtivos e hipersónicos, que se espera entren en servicio durante la década de 2030. El Reino Unido colabora con Alemania en el diseño de misiles de largo alcance de nueva generación y trabaja junto a Francia e Italia en el proyecto Stratus, que sustituirá a los actuales Storm Shadow.

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La renovación de los Storm Shadow forma parte de la estrategia aliada para potenciar la disuasión militar europea (Reuters)

La cooperación multinacional busca facilitar la transferencia de tecnología y el acceso a innovaciones, además de acelerar los procesos de adquisición y producción.

En este marco, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró la determinación de su gobierno en asegurar la defensa común y afirmó que el fortalecimiento de la capacidad europea dentro de la OTAN constituye una prioridad estratégica.

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Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, restó importancia a las tensiones internas y destacó la cohesión mostrada por los 32 líderes presentes, pese a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia sus socios europeos, en particular España, a la que calificó de “caso perdido” por el nivel de apoyo militar.

“Se percibía un gran sentimiento de unidad. Los aliados acogieron con gran entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte”, dijo.

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Mark Rutte minimizó las tensiones internas y destacó la cohesión de los líderes aliados en la cumbre de Ankara (Europa Press)

Por otro lado, Donald Trump definió la guerra en Irán como “un tremendo éxito” al afirmar que se eliminó la amenaza nuclear de la República Islámica. “Lo más importante es que gente loca no tenga acceso a armas nucleares, y eso es lo que hemos conseguido”.

Además, el presidente estadounidense sostuvo: “Irán no puede tener un arma nuclear. Lo llamo ‘desnuclearizar Irán’, y eso es lo que ha pasado. Nunca van a tener un arma nuclear”.

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En su balance de la cumbre, el mandatario remarcó: “Solo puedo decir que la principal palabra que sale de la cumbre de hoy es unificación. Nunca he visto nada parecido, cada uno de esos países nos aman y se aman entre ellos. Eso fue una unificación tremenda”.

Además, Trump también puso el foco en el aumento del gasto militar de los aliados tras “el acuerdo sin precedentes” de la cumbre pasada en La Haya para elevar el objetivo de inversión en defensa del 2 al 5 % del PIB.

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Al cierre del encuentro, se confirmó la celebración de la próxima cumbre en Albania, según la hoja de ruta trazada en La Haya en 2025. Los líderes expresaron su satisfacción por la hospitalidad de Turquía y reafirmaron el compromiso de la Alianza con la seguridad compartida y la estabilidad internacional.

(Con información de EFE)