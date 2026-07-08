Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas

A sus 24 años, Requena ha mostrado al mundo su habilidad para pintar tanto a personalidades de su cotidianidad como a estrellas mundiales

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Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
Alrededor de 17 horas le tomó a Alejandro Requena pintar con crayolas a Lionel Messi con la copa del mundo. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
El artista originario del departamento de Jalapa, Guatemala, ha pintado las máximas estrellas del torneo. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
A sus 24 años, Alejandro vive de los retratos que elabora, los cuales son vendidos a clientes extranjeros. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
Alejandro comenzó a pintar a la edad de 3 años, y con el paso del tiempo mejoró su habilidad en el arte. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
En 2023, homenajeó a Pelé, el futbolista brasileño campeón mundial, quien falleció ese año. El arte fue hecho con un lapicero. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
Las obras son ejecutadas utilizando papel especial Strathmore Toned Tan y una combinación de lápices de colores de alta gama. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
También ha retratado a jugadores de la selección de Guatemala, como Oscar Santis. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
Aaron Herrera, jugador de la selección de Guatemala, también forma parte de la colección de retratos que ha elaborado. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
Retrato a lápiz de la medallista de oro guatemalteca Adriana Ruano. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
El arte y habilida de Alejandro también se ha inmortalizado en muros de casas y negocios. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)
Alejandro Requena, el artista guatemalteco que pinta a Messi, Cristiano y Pelé con crayolas
El detalle y habilidad de Alejandro es reconocido en sus redes sociales, donde se ha expuesto para viralizar su arte. (Infobae Centroamérica/Cortesía Alejandro Requena)

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