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Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

La artista, que canceló su residencia en Las Vegas por problemas de salud, reaparece con un espectáculo biográfico que recorre desde su infancia en Tennessee hasta sus más de 3.000 canciones. Cuándo será el estreno

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El estreno oficial del musical de Dolly Parton en Broadway será el 19 de enero de 2027, día en que la cantante cumplirá 81 años - REUTERS/Mario Anzuoni
El estreno oficial del musical de Dolly Parton en Broadway será el 19 de enero de 2027, día en que la cantante cumplirá 81 años - REUTERS/Mario Anzuoni

Dolly: A True Original Musical llega a Broadway con funciones previas desde el 7 de diciembre de 2026 en el Teatro St. James de Nueva York, y su estreno oficial programado para el 19 de enero de 2027, fecha en que Dolly Parton cumplirá 81 años. La producción biográfica convierte en espectáculo teatral seis décadas de una carrera que la llevó de las montañas de Tennessee a vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Parton es una de las figuras más influyentes de la música country de todos los tiempos. Nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, una comunidad rural en las Montañas Humeantes de Tennessee, en el seno de una familia numerosa y de escasos recursos. Desde niña mostró aptitudes musicales y a los 13 años ya actuaba en la radio local.

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A los 18 se mudó a Nashville para perseguir su carrera. En más de seis décadas, escribió más de 3.000 canciones, acumuló 25 éxitos en el número uno de las listas country y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. Fuera de los escenarios, fundó la Imagination Library, programa que ha distribuido cientos de millones de libros a niños de todo el mundo.

La producción biográfica recorre seis décadas de la carrera de Dolly Parton, desde Tennessee hasta la venta de más de 100 millones de álbumes - (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)
La producción biográfica recorre seis décadas de la carrera de Dolly Parton, desde Tennessee hasta la venta de más de 100 millones de álbumes - (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

El musical se presentó por primera vez en Nashville en el verano de 2025, con entradas agotadas desde el inicio. La temporada se convirtió en la producción más exitosa en la historia del Centro Fisher para las Artes Escénicas de la Universidad de Belmont, según informó People. Tras ese estreno mundial, el equipo creativo continuó ajustando la puesta en escena antes del salto a Nueva York.

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La partitura combina sus mayores éxitos —I Will Always Love You, Jolene, Coat of Many Colors y 9 to 5— con canciones nuevas escritas por la propia artista para el espectáculo. Parton también coescribió el libreto junto con Maria S. Schlatter, ganadora de dos premios Emmy, quien ya había colaborado con ella en el filme Dolly Parton’s Christmas on the Square. La dirección recayó en Bartlett Sher, ganador del premio Tony por South Pacific.

Dolly Parton coescribió el libreto con Maria S. Schlatter y la dirección de Broadway quedó a cargo de Bartlett Sher - REUTERS/Mario Anzuoni
Dolly Parton coescribió el libreto con Maria S. Schlatter y la dirección de Broadway quedó a cargo de Bartlett Sher - REUTERS/Mario Anzuoni

El equipo creativo para Broadway incluye a la coreógrafa Mandy Moore, el escenógrafo Derek McLane, la diseñadora de vestuario Jennifer Moeller, el diseñador de iluminación Donald Holder y el diseñador de sonido Peter Hylenski. La supervisión musical quedó a cargo de Stephen Oremus, ganador de dos premios Tony. Los arreglos musicales son de Richard Dennison y Gregg Perry, colaboradores históricos de Parton, de acuerdo con USA Today.

La obra traza el ascenso de la artista desde las Montañas Humeantes hasta la fama mundial, con un enfoque que la propia cantante se encargó de definir. "No se trata de una historia de brillo y glamour por fuera“, dijo en un comunicado recogido por People.

“Es la historia de dónde vengo realmente: dónde viví, qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino contándolo con mis propias palabras, a través de la música que estuvo conmigo en cada etapa del viaje”, afirmó la cantante. Sher reforzó esa perspectiva al señalar que Parton “nunca ha compartido realmente su historia antes” y que el musical le permite hacerlo “sin filtros, con sus propias palabras”.

El estreno del musical en Nashville en 2025 agotó entradas y se convirtió en la producción más exitosa del Centro Fisher de la Universidad de Belmont - REUTERS
El estreno del musical en Nashville en 2025 agotó entradas y se convirtió en la producción más exitosa del Centro Fisher de la Universidad de Belmont - REUTERS

En Nashville, tres actrices compartieron el papel principal: Quinn Titcomb encarnó a “Little Dolly”, Carrie St. Louis interpretó a “Dolly” y Katie Rose Clarke dio vida a “Dolly Parton” en la etapa adulta. El reparto para Broadway aún no fue anunciado.

Esta no es la primera incursión de Parton en los escenarios de Manhattan: en 2009 llevó a Broadway 9 to 5: The Musical, producción que obtuvo una nominación al premio Tony por su partitura.

El anuncio del musical llega en un momento de cambios en la vida pública de la artista. A principios de este año canceló su residencia en Las Vegas por problemas de salud. En marzo reapareció públicamente en su parque temático Dollywood, meses después de la muerte de su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante 58 años. “Necesitaba llegar a un punto en el que pudiera reconstruirme espiritualmente, emocionalmente y físicamente”, explicó entonces, según Euronews. “Pero todo está bien. Eso no me ha frenado”.

Las entradas para el público general estarán disponibles a partir del 10 de julio, con acceso anticipado para tarjetahabientes de Capital One desde el 8 de julio. La venta de boletos cubre funciones hasta el 21 de noviembre de 2027.

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