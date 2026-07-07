Justicia de República Dominicana mantiene el juicio contra el exprocurador general acusado de corrupción

Un hombre vestido con traje oscuro y corbata rosa posa sonriente frente a la bandera de la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana rechazó la solicitud de nulidad del proceso penal contra Jean Alain Rodríguez Sánchez, exprocurador general, y varios acusados más, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa.

La decisión, informada por Ministerio Público de República Dominicana, mantiene vigente el juicio y ordena su continuación el próximo 22 de julio de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana.

Según lo reportado por el Ministerio Público de República Dominicana, los jueces declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes presentados por las defensas. El tribunal, conformado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yisel Soto, consideró que no existen elementos que sustenten la anulación del auto de apertura a juicio ni afectaciones al derecho de defensa.

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Además, el tribunal precisó que no se identificó ninguna afectación constitucional en la utilización de apodos durante el proceso penal, aunque dispuso que las partes se abstengan de emplear motes, siguiendo una sentencia previa del Tribunal Constitucional.

El tribunal dominicano rechaza anular el juicio contra Jean Alain Rodríguez y mantiene la audiencia para el 22 de julio de 2026 (Foto cortesía Ministerio Público)

Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, lideró la representación del órgano acusador en la audiencia. Su equipo incluyó a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), además de los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.

De acuerdo con el Ministerio Público, la posición institucional fue respaldada en la resolución judicial, que también rechazó incidentes vinculados a la nulidad de actuaciones previamente decididas en la etapa intermedia del caso.

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En el expediente, el Ministerio Público acusa a Rodríguez Sánchez de malversar más de 6.000 millones de pesos dominicanos entre 2016 y 2020, periodo en el que ejerció como procurador general. El documento judicial detalla que los fondos habrían sido desviados mediante procesos fraudulentos y una presunta red de corrupción dentro de la administración pública. Junto al ex procurador, figuran como imputados Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

¿Quiénes están procesados?

El caso también involucra a Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames. Todos enfrentarán cargos por delitos como soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, según la acusación recogida en el expediente judicial.

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El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró inadmisibles la mayoría de los incidentes de la defensa y permitió la continuidad del proceso por presunta corrupción administrativa, según informó el Ministerio Público (Foto cortesía Ministerio Público)

En palabras del propio tribunal, “no se ha causado agravio al derecho de defensa por las prácticas señaladas en los incidentes” y se ratificó la continuidad del proceso conforme a las reglas del debido proceso.

Esta resolución, descrita por el Ministerio Público de República Dominicana, marca un paso clave en el avance del juicio, que permanecerá bajo estricta vigilancia de las autoridades judiciales.

La próxima sesión del juicio está programada para el 22 de julio de 2026, fecha en la que se retomarán las audiencias y se dará seguimiento a las acusaciones formales que pesan sobre Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados.

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