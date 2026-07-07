La nueva etapa de Will Smith y Jada Pinkett Smith: así habría cambiado su convivencia

Will Smith y Jada Pinkett Smith retomaron la convivencia tras años separados. (Créditos: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Will Smith y Jada Pinkett Smith han retomado la convivencia bajo el mismo techo desde hace aproximadamente dos años, de acuerdo con una fuente citada por la revista People.

La información surge después de que la pareja hiciera pública su separación en 2023, aunque ambos han mantenido una relación cercana y han continuado apareciendo juntos en distintos eventos familiares.

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“Jada volvió a mudarse con Will hace dos años. Están felices, se aman y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente”, aseguró la fuente.

Will Smith y Jada Pinkett Smith han estado viviendo juntos desde hace dos años. REUTERS/Mario Anzuoni

Will Smith, de 57 años, y Jada Pinkett Smith, de 54 años, contrajeron matrimonio en 1997. Durante la promoción de sus memorias Worthy, publicadas en 2023, la actriz reveló que ambos habían estado separados desde 2016, aunque aclaró que nunca iniciaron un proceso de divorcio.

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Tras esa declaración, una fuente dijo a People que la pareja seguía unida, pese a vivir en residencias separadas. En enero de 2025, el mismo medio publicó un nuevo reporte en el que otro informante señaló que “siguen juntos”, aunque habían mantenido hogares distintos durante varios años.

En los últimos meses, Smith y Pinkett han sido vistos juntos en diferentes actividades públicas relacionadas con su familia. El 24 de junio asistieron al desfile de moda masculina Primavera/Verano 2027 de Christian Louboutin, realizado durante la Semana de la Moda de París.

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La pareja acudió para apoyar a su hijo Jaden Smith, quien actualmente se desempeña como director creativo de la línea masculina de la firma. Durante el evento posaron para fotografías junto con su hija Willow Smith, Trey Smith —hijo de Will Smith y su exesposa Sheree Zampino— y Adrienne Banfield-Norris, madre de Jada Pinkett Smith.

Will Smith y Jada Pinkett Smith se han dejado ver juntos en público tras anunciar su separación en 2023. (The Grosby Group)

De acuerdo con una fuente consultada por People el mes pasado, el viaje a París tuvo como principal objetivo acompañar a Jaden en esta etapa de su carrera.

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“Lo que están viendo es tiempo en familia. Es simplemente parte de lo que hacen el uno por el otro. Will y Jada se aman y mantienen absolutamente una relación estable, pero lo que están viendo es un apoyo total hacia sus hijos. Están orgullosos de ellos”, señaló el informante al medio.

A lo largo de los últimos años, ambos actores han hablado públicamente sobre la evolución de su relación. Antes del lanzamiento de Worthy, Jada Pinkett Smith explicó en una entrevista con People que continuaban intentando definir la forma que tendría su matrimonio.

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“Nos tenemos un amor muy profundo y vamos a descubrir qué significa eso para nosotros”, declaró la actriz en ese momento. “Voy a estar a su lado... pero también permitiré que él tenga que resolver esto por sí mismo”, añadió.

Jada Pinkett afirmó que su relación con Will Smith es bastante sólida. (Steve Granitz/WireImage)

Desde entonces, diversas fuentes consultadas por People han sostenido que la pareja ha mantenido una relación cercana pese a los cambios en su dinámica de convivencia. En septiembre de 2025, Will Smith acompañó a Jada durante la celebración de su cumpleaños número 54 junto con otros integrantes de la familia.

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Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones recientes sobre el supuesto regreso a la vida en común, las apariciones públicas compartidas y la información publicada por People apuntan a que ambos continúan priorizando el apoyo mutuo y la convivencia familiar.