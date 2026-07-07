Un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz (EP)

Un petrolero fue alcanzado este lunes por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán, en la zona del estrecho de Ormuz, donde el impacto provocó un incendio sin dejar heridos ni daños ambientales, informó la agencia marítima británica UKMTO. El incidente ocurrió pese al acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La UKMTO informó que el ataque ocurrió a ocho millas náuticas al este de Limah, cerca de la costa omaní, cuando el buque navegaba hacia el sur.

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"Un petrolero indicó haber sido alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio, mientras navegaba hacia el sur“, señaló la agencia marítima en un comunicado.

La entidad agregó que el incidente no dejó víctimas ni afectó al medioambiente. "Se aconseja a los buques transitar con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa a la UKMTO“, indicó el organismo, que precisó que las autoridades investigan lo ocurrido.

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El medio estadounidense Axios informó la noche del lunes que Irán “disparó al menos dos misiles contra barcos comerciales”, con base en declaraciones de dos funcionarios estadounidenses. Según uno de ellos, un segundo buque también recibió el impacto de un misil y sufrió daños de consideración. Hasta el momento, el Pentágono no realizó ninguna declaración.

"Se aconseja a los buques transitar con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa a la UKMTO“, indicó el organismo, que precisó que las autoridades investigan lo ocurrido (AP)

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de tensión desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán. Durante el conflicto, Teherán bloqueó el paso por esa vía marítima, lo que impulsó un fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo.

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En condiciones normales, cerca del 20% de la producción mundial de crudo transita por el estrecho de Ormuz.

El paso de buques se reanudó después de que Washington y Teherán firmaron en junio un protocolo de acuerdo para poner fin al conflicto. Sin embargo, Irán sostuvo que no existirá un regreso a la situación previa a la guerra, cuando los barcos navegaban libremente por esa ruta estratégica.

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En paralelo al siniestro marítimo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Irán, pero advirtió que, si la vía diplomática fracasa, Washington avanzará para “terminar el trabajo”.

“Vamos a hacer un acuerdo o vamos a terminar el trabajo. Y no será difícil terminar el trabajo”, declaró Trump ante periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca.

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Trump afirmó que su país está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Irán, pero advirtió que, si la vía diplomática fracasa, Washington avanzará para “terminar el trabajo” (REUTERS)

El mandatario agregó que preferiría una solución negociada porque busca evitar consecuencias para la población iraní. “Prefiero hacer un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, sostuvo.

Trump aseguró además que Estados Unidos conserva una capacidad militar significativa frente a Irán y mencionó posibles objetivos estratégicos si no prosperan las negociaciones. “Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos eliminar su suministro de energía”, afirmó, al señalar que Teherán enfrenta dificultades económicas debido a las sanciones internacionales.

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(Con información de AFP y EFE)