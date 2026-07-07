Expresidente de Costa Rica exige la renuncia de Gianni Infantino tras supuesta decisión de la FIFA influida por Trump

Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz, reclamó la renuncia de Gianni Infantino por ceder a la presión política en la sanción de un jugador estadounidense en el Mundial 2026.(Imagen ilustrativa Infobae)

“Gianni Infantino debe irse.” Con esa frase contundente, el exmandatario costarricense y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, pidió la salida inmediata del presidente de la FIFA. La declaración surgió tras confirmarse que el máximo responsable del fútbol mundial accedió a la presión ejercida por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dejar sin efecto la sanción impuesta a un jugador estadounidense durante el Mundial 2026.

Arias manifestó que la decisión de Infantino “violenta las normas más elementales del juego que regula, restándole autoridad moral, credibilidad y autonomía a la institución”. El Nobel sostuvo que es inconcebible que quien dirige la FIFA haya revertido una sanción disciplinaria aplicada por un árbitro, solo después de una petición formal del gobierno de Estados Unidos.

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El caso se originó durante el encuentro entre las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, cuando el delantero Folarin Balogun recibió una tarjeta roja directa por una falta grave. Según el reglamento, la sanción excluía al jugador del siguiente partido, correspondiente a los octavos de final frente a Bélgica. Sin embargo, la situación cambió radicalmente tras la intervención del presidente estadounidense.

Publicada realizada por el expresidente costarricense en su perfil de Facebook. Crédito: Facebook Óscar Arias

Medios internacionales reportaron que Trump realizó hasta tres llamadas directas a Gianni Infantino, solicitando la revisión de la expulsión. “No pensé que fuera falta”, declaró Trump, calificando la decisión del árbitro como “horrible” e “injusta”. El propio mandatario agradeció públicamente a la FIFA tras la decisión de habilitar a Balogun para el siguiente partido.

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La FIFA anunció que, aunque mantenía la sanción, suspendía su aplicación por un año, permitiendo así la participación del futbolista en el siguiente encuentro. Según medios internacionales, esta medida excepcional no se usaba en un Mundial desde hacía 64 años. El hecho generó preocupación y reacciones adversas en el mundo del deporte, mientras la Federación Belga de Fútbol intentó apelar la medida, sin éxito, ya que la FIFA consideró inadmisible el recurso.

Óscar Arias extendió su crítica al comportamiento del gobierno estadounidense, al que acusó de estar “acostumbrado a irrespetar el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, los derechos humanos e innumerables tratados internacionales”. Para Arias, este episodio revela que el irrespeto también alcanza “las normas que rigen el fútbol internacional”.

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Donald Trump, presidente estadounidense, habría realizado varias llamadas directas a la FIFA para solicitar la revisión de la tarjeta roja impuesta a un futbolista de su país. REUTERS/Mandel Ngan

El Nobel costarricense recalcó que una autoridad, ya sea en una pequeña asociación o en un organismo mundial, debe tener la capacidad de resistir presiones externas. Arias sostuvo que si la solicitud de revertir la sanción hubiese provenido de líderes de otros países, la respuesta habría sido distinta: “Estoy seguro que si esta petición hubiese venido de los jefes de Estado de Panamá, Jordania o Cabo Verde habría sido denegada”.

La relación entre Trump e Infantino, marcada por reuniones previas en la Casa Blanca y reconocimientos otorgados por la FIFA al expresidente, volvió al centro de atención internacional. El caso alimentó el debate sobre la influencia política en el fútbol y la necesidad de organismos independientes capaces de sostener decisiones técnicas y reglamentarias sin interferencias externas.

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Hasta el momento, ni Gianni Infantino ni la FIFA han emitido comentarios adicionales sobre el reclamo de Arias. El episodio continúa generando repercusiones en la agenda deportiva y política, mientras sectores del deporte y la sociedad civil exigen mayor transparencia y autonomía para el fútbol mundial.