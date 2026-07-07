República Dominicana

República Dominicana aplasta a Nicaragua en el clasificatorio del Mundial 2027

El equipo caribeño dominó en Santo Domingo y rompió el juego con un 34-19 en el tercer cuarto, impulsado por 22 puntos de Reggie Luis, para afianzarse en la cima del Grupo A

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FOTO DE ARCHIVO: República Dominicana vs Nicaragua en el Polideportivo Alexis Argüello, Managua, Nicaragua - 25 de agosto de 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO: República Dominicana vs Nicaragua en el Polideportivo Alexis Argüello, Managua, Nicaragua - 25 de agosto de 2025. REUTERS/Luisa González

La selección de baloncesto de la República Dominicana logró una contundente victoria por 99 a 76 ante la selección de Nicaragua, en el marco del Grupo A de la tercera ventana clasificatoria de las Américas para el Mundial de Catar 2027. El encuentro, disputado en la Arena Banreservas Palacio de los Deportes, en Santo Domingo, marcó un avance clave para el equipo dirigido por Néstor ‘Che’ García, según reportó EFE.

Desde el inicio, República Dominicana impuso su ritmo y controló tres de los cuatro cuartos del partido. De acuerdo con EFE, el momento decisivo del encuentro ocurrió en el tercer cuarto, cuando los locales alcanzaron un parcial de 34 a 19, ampliando una diferencia que resultó irremontable para Nicaragua. El quinteto inicial local, integrado por Andres Feliz, Jean Montero, Joel Soriano, Chris Duarte y Juan Guerrero, dominó en rebotes, robos y bloqueos, manteniendo un porcentaje de tiro de campo superior al de sus rivales.

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El aporte desde el banquillo fue fundamental para el conjunto dominicano. Reggie Luis emergió como el máximo anotador del partido con 22 puntos, escoltado por Feliz con 17 unidades y Montero con 15. La prensa local, citada por EFE, destacó la capacidad de reacción del plantel y su fortaleza colectiva en ambos lados de la cancha. “La actitud defensiva fue determinante para manejar el ritmo”, subrayó el medio.

FOTO DE ARCHIVO: Los jugadores de baloncesto Víctor Liz, de República Dominicana, en acción con Francisco Garth, de Nicaragua. REUTERS/Luisa González de Nicaragua
FOTO DE ARCHIVO: Los jugadores de baloncesto Víctor Liz, de República Dominicana, en acción con Francisco Garth, de Nicaragua. REUTERS/Luisa González de Nicaragua

Por el lado nicaragüense, el equipo titular lo formaron Jarez Ruiz, Myers, Joost West, David Watson y Eden Ewing. Ruiz se convirtió en la principal referencia ofensiva de su selección con 21 puntos, seguido de Myers con 20 y West con 18. Según datos reunidos por EFE, Nicaragua tuvo dificultades para frenar el juego interior de los dominicanos y perdió terreno durante el tercer cuarto.

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El partido se desarrolló en un clima de alta expectativa local, luego de que República Dominicana llegara a esta cita tras una ajustada derrota frente a Estados Unidos por 82 a 81 el pasado viernes. En aquel encuentro, un triple de Torrey Craig a falta de 23 segundos para el final sentenció el resultado a favor del conjunto norteamericano. A pesar de esa caída, los dirigidos por García ya habían asegurado su pase a la segunda ronda de la clasificatoria en marzo, una instancia que los mantiene como protagonistas en la ruta hacia el próximo mundial.

Con la victoria ante Nicaragua, la selección dominicana lidera el Grupo A al cierre de esta fase, a la espera del resultado del enfrentamiento entre Estados Unidos y México que se disputará este lunes. Según información confirmada por EFE, la posición dominicana podría consolidarse si el equipo estadounidense no supera a los mexicanos. La tabla de posiciones y el calendario futuro determinarán los próximos desafíos del plantel caribeño.

El entrenador argentino Néstor ‘Che’ García valoró la actuación de sus dirigidos, destacando la profundidad del plantel y la cohesión mostrada en el conjunto titular y las rotaciones. De acuerdo con lo publicado por EFE, “el triunfo fortalece el ánimo del grupo y sostiene el objetivo de pelear la clasificación directa a Catar 2027”.

FOTO DE ARCHIVO: Jassel Pérez, de República Dominicana, en acción con Norchad Omier y Jared Ruiz, de Nicaragua. REUTERS/Luisa González de Nicaragua
FOTO DE ARCHIVO: Jassel Pérez, de República Dominicana, en acción con Norchad Omier y Jared Ruiz, de Nicaragua. REUTERS/Luisa González de Nicaragua

A medida que avanza el proceso clasificatorio, la expectativa en República Dominicana crece, impulsada por los resultados y el rendimiento colectivo. El equipo mantiene la aspiración de alcanzar la máxima cita del baloncesto internacional, en un ciclo que, según EFE, ha mostrado solidez en defensa y recursos ofensivos variados. El calendario de las Américas continuará definiendo a los clasificados en las próximas ventanas, donde cada resultado adquiere peso en la carrera hacia el mundial.

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