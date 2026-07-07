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“Lo que sea por Larry David”, dijo Kaley Cuoco al aceptar la nueva serie de época sobre la Gran Depresión

La actriz se sumó al episodio sin conocer la trama, impulsada por la confianza que le tenía al comediante y por una experiencia previa que había disfrutado mucho

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La nueva serie de HBO Max reúne a Kaley Cuoco y Larry David, quienes comparten anécdotas personales y un vínculo creativo que trasciende la pantalla

La unión entre Kaley Cuoco y Larry David en la comedia Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness revela una serie de momentos inesperados, tanto dentro como fuera del set, donde la admiración mutua y la complicidad fueron más allá de lo estrictamente profesional. “Lo que sea por Larry David”, aseguró.

El trabajo conjunto de ambos actores expone detalles inéditos sobre el proceso creativo y la dinámica que se desarrolló durante la producción, sumando capas de interés a una serie que ya genera conversación.

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Un proyecto envuelto en secreto

Kaley Cuoco decidió sumarse al segundo episodio de la nueva serie de HBO Max sin conocer ningún detalle de la historia. La actriz contó que aceptó el papel apenas supo que Larry David estaba involucrado, pues la confianza y la química cómica que existía entre ambos le parecieron suficientes garantías para lanzarse a la experiencia.

Kaley Cuoco aceptó el desafío sin conocer detalles ni la trama, motivada únicamente por su confianza en Larry David y el hermetismo del proyecto (REUTERS/Caroline Brehman)
Kaley Cuoco aceptó el desafío sin conocer detalles ni la trama, motivada únicamente por su confianza en Larry David y el hermetismo del proyecto (REUTERS/Caroline Brehman)

Según Cuoco, el nivel de confidencialidad en torno al proyecto fue tal que no recibió información sobre la trama antes de confirmar su participación.

El acuerdo se selló sin que los productores le comunicaran de qué trataba la serie. “Era un proyecto tan secreto que dije que sí antes de que los productores pudieran decirme de qué se trataba”, recordó Cuoco. “Pensé: ‘Lo que sea por Larry’. No tenía idea de cuál era la premisa. Ni siquiera sabía que transcurría en otra época. Pero Larry y yo tenemos una relación increíble. Es muy amable conmigo y nos hacemos reír mutuamente”.

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Vínculos previos y expectativas cumplidas

La actriz ya había compartido escena con David en Curb Your Enthusiasm, donde en 2021 interpretó a la novia del personaje de Vince Vaughn, Freddy Funkhouser.

Curb Your Enthusiasm
La experiencia previa de Cuoco en Curb Your Enthusiasm y la sorpresa de una producción ambientada en la Gran Depresión marcaron su regreso al universo creativo de David

Esa aparición fue una meta personal para Cuoco, quien buscó repetir la experiencia de trabajar en ese entorno creativo tan particular. La expectativa de volver a coincidir con David resultó uno de los principales motores que la llevó a aceptar este nuevo desafío.

Al llegar al set, Cuoco se encontró con una gran producción ambientada en la Gran Depresión. Solo entonces le revelaron que participaría en un sketch situado en ese contexto histórico.

“Me dijeron: ‘Bueno, vas a estar en la Gran Depresión’. Yo respondí: ‘Un momento, ¿qué?’”, relató. “Pensé: ‘¿Qué es este programa? ¿De qué están hablando? ¿Qué quieren decir?’”. Poco después, le comunicaron que Barack y Michelle Obama eran productores ejecutivos, lo cual añadió una capa más de sorpresa a su experiencia.

Improvisación y química en pantalla

Las escenas entre David y Cuoco se nutren de la espontaneidad y el humor, destacando la capacidad de ambos para generar momentos genuinamente cómicos (REUTERS/Jill Connelly)
Las escenas entre David y Cuoco se nutren de la espontaneidad y el humor, destacando la capacidad de ambos para generar momentos genuinamente cómicos (REUTERS/Jill Connelly)

En el episodio, David interpreta a un desempleado que espera en una fila para recibir sopa y pan, mientras Cuoco da vida a Gloria, pareja de Stu, dentro de ese segmento.

Una de las escenas clave se centra en el intento del personaje de David de colarse en la fila simulando una conversación con alguien conocido. Gloria, su personaje, no tolera esa maniobra y la interacción da pie a uno de los momentos más cómicos del capítulo.

Durante la grabación, David le pidió a Cuoco que lo insultara para potenciar el efecto humorístico de la escena. “Me dijo: ‘Dime algo. Llámame imbécil o tonto, algo así’. Entonces lo llamé imbécil y él literalmente escupió. Se estaba riendo muchísimo”, relató Cuoco. Para la actriz, provocar la risa genuina de David fue una especie de logro personal: “Es muy divertido cuando él te encuentra graciosa. De verdad sientes que ganaste una medalla”.

Anécdotas y complicidad fuera del set

Kaley Cuoco, con cabello castaño y blusa gris, está sentada en un sofá marrón, hablando en un micrófono Shure negro mientras gesticula con sus manos
La amistad y las situaciones insólitas entre los protagonistas continúan fuera del rodaje, reflejando la conexión personal que comparten

La buena sintonía entre ambos trascendió los límites del rodaje. Después del estreno de la serie en Los Ángeles, Cuoco recibió una llamada de David mientras esperaba en una tienda por departamentos.

“Llevaba 20 minutos en la fila y no me importó”, recordó. “Pensé: ‘Dios mío, Larry David me está llamando’. Entonces me fui a un rincón y él me dijo: ‘Solo quería decirte que anoche estuviste genial y que nos alegró mucho que estuvieras allí’”. Ese gesto, según la actriz, fue especialmente significativo.

La relación también dejó momentos insólitos en la vida personal de Cuoco. Durante una partida de póquer junto a su prometido Tom Pelphrey, cuando estaba embarazada de siete meses, mostró una ecografía de su hija. El teléfono circuló por la mesa hasta llegar a David, quien, lejos de mostrar entusiasmo, se quejó en tono humorístico: “Estoy tratando de jugar al póquer. Esto es ridículo. No quiero ver estas cosas”.

Una serie con múltiples capas

Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness ofrece nuevas perspectivas sobre la historia y la comedia, con la promesa de revelar momentos inéditos en cada episodio (REUTERS/Mario Anzuoni)
Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness ofrece nuevas perspectivas sobre la historia y la comedia, con la promesa de revelar momentos inéditos en cada episodio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuoco considera que Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness logra, además de entretener, aportar una mirada a pequeños momentos de la historia. “De verdad creo que, de una manera extraña, vas a aprender algo de esto. Vas a conocer pequeños fragmentos de momentos en el tiempo”, sostuvo la actriz. Los dos primeros episodios están disponibles en HBO Max, con estrenos de nuevos capítulos los viernes, hasta el final de temporada el 7 de agosto.

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