Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

FOTO DE ARCHIVO. Un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear de la clase Jin (Tipo 094A) de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China en aguas del mar de China Meridional durante una demostración militar el 12 de abril de 2018. REUTERS/Stringer ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN EN CHINA. NO SE PERMITE SU VENTA COMERCIAL NI EDITORIAL EN CHINA./Foto de archivo Para acompañar a CHINA-MILITAR/CARTOGRAFÍA OCEÁNICA

China lanzó este lunes un misil balístico estratégico desde un submarino de propulsión nuclear hacia el océano Pacífico, en lo que Pekín describió como un ejercicio de entrenamiento rutinario, pero que desató el rechazo de varios países de la región y la “gran preocupación” de Washington ante el acelerado crecimiento del arsenal nuclear chino.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en un comunicado que “el rápido y opaco aumento del arsenal nuclear de Pekín es motivo de gran preocupación para la región y para el mundo”, y exigió a China entablar “discusiones sustantivas sobre el control de armas”. La declaración se produce en un contexto de creciente tensión nuclear global: el último acuerdo de control de armamento entre Washington y Moscú, el tratado Nuevo START, ya expiró, y el presidente Donald Trump anunció en octubre de 2025 que Estados Unidos se preparaba para reanudar pruebas nucleares por primera vez desde 1992.

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El misil fue disparado a las 12:01 hora local (04:01 GMT) y transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, según informó la agencia estatal Xinhua, cuyo despacho fue reposteado por el Ministerio de Defensa chino. El proyectil cayó con precisión en la zona marítima prevista, de acuerdo con la misma fuente. El comunicado oficial no precisó el modelo del misil, la clase del submarino ni la zona exacta de impacto.

El portal especializado Defense Mirror indicó que el arma probada es “probablemente” un JL-3, misil balístico de tercera generación, de combustible sólido y alcance intercontinental superior a 10.000 kilómetros. Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trata de la primera prueba conocida de un misil lanzado desde un submarino chino desde 1982 y la primera efectuada desde un sumergible de propulsión nuclear.

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China lanzó un misil balístico de largo alcance desde un submarino nuclear

Lyle Morris, investigador del Centro para el Análisis de China del Asia Society Policy Institute, precisó que es el primer test públicamente reconocido con ojiva simulada desde un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear de la Armada china que llega tan adentro del Pacífico. Morris advirtió además que el ensayo demuestra que “el disuasivo nuclear de China ya no se centra únicamente en misiles terrestres” y subrayó que Japón, Nueva Zelanda y Australia recibieron notificaciones previas, pero no Estados Unidos.

Drew Thompson, investigador de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, atribuyó la preocupación regional a la falta de información: “La modernización y construcción militar de China han ocurrido sin incrementos paralelos en apertura y transparencia”, lo que genera incertidumbre sobre las intenciones de Pekín.

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Australia calificó la prueba de “desestabilizadora y preocupante”. La canciller australiana Penny Wong declaró ante la prensa en Fiyi que su país “ha sido claro con China en que consideramos esto desestabilizador para la región”, según recogió The Associated Press. El lanzamiento ocurrió el mismo día en que Australia y Fiyi firmaron un nuevo tratado de defensa mutua concebido para contrarrestar la influencia china en el Pacífico.

FILE PHOTO: Military vehicles carrying intercontinental ballistic missiles DF-31AG travel past Tiananmen Square during the military parade marking the 70th founding anniversary of People's Republic of China, on its National Day in Beijing, China October 1, 2019./File Photo

El gobierno de Nueva Zelanda señaló que fue informado horas antes del disparo y advirtió que el misil fue lanzado hacia la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur, establecida por el Tratado de Rarotonga de 1986. China ratificó los protocolos de ese tratado en 1987, comprometiéndose a no realizar pruebas nucleares dentro de la zona. “Parece que, a pesar de nuestras preocupaciones de larga data sobre este tipo de actividad, China llevó a cabo el ensayo horas después de informarnos”, afirmó el canciller neozelandés Winston Peters en declaraciones a The Associated Press.

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El Ministerio de Defensa de Japón expresó su inquietud por la creciente actividad militar china y pidió a Pekín “reconsiderar” sus pruebas de misiles para que los proyectiles no sobrevuelen territorio japonés. El secretario jefe del Gabinete nipón, Minoru Kihara, calificó las actividades militares chinas de “grave preocupación para Japón y la comunidad internacional”, en alusión también a las maniobras de buques chinos cerca de la isla de Yonaguni, ubicada a poco más de 150 kilómetros de Taipéi.

La Presidencia de Taiwán condenó el lanzamiento al considerar que Pekín intenta “intimidar a la comunidad internacional”. La portavoz presidencial Karen Kuo acusó a China de realizar maniobras militares continuadas, “acoso de zona gris” y “coerción marítima” contra países vecinos. El director de la Oficina de Seguridad Nacional taiwanesa, Tsai Ming-yen, advirtió de una “tendencia al alza” en los despliegues navales chinos y señaló que entre julio y septiembre se concentra la temporada de mayor intensidad de ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación (EPL).

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Taiwán identificó este lunes cuatro agrupaciones navales del EPL activas en el Pacífico occidental: una en el Pacífico Sur, dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y otra al noreste de Filipinas. El Pentágono estimó en su último informe al Congreso, publicado a finales de 2025, que China contaba con alrededor de 600 ojivas nucleares en 2024 y que el EPL mantiene el ritmo para superar las 1.000 ojivas en 2030.

El ensayo balístico coincidió con el inicio de ejercicios navales conjuntos entre China y Rusia en aguas próximas a la ciudad china de Qingdao, que se extenderán por el mar Amarillo y el Pacífico hasta el 13 de julio. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la llegada a ese puerto del crucero de la Guardia Variag, la corbeta Rezkiy, el submarino Ufa y el buque de rescate Igor Belousov. Por parte china participan, entre otros, los destructores Anshan y Kaifeng, la fragata Wuhu y un submarino diésel-eléctrico de clase Yuan.

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Las maniobras incluirán operaciones de reconocimiento conjunto, defensa aérea y antimisiles, guerra antisubmarina y prácticas con uso real de armamento. La cooperación militar entre Pekín y Moscú se ha intensificado desde que los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin proclamaron en febrero de 2022, días antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, una relación bilateral “sin límites”.