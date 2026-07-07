Danny McBride sobre su paso por Alien: Covenant: “Después de trabajar con Ridley Scott dije: ya lo hice”

Tras el cierre de Los honestos Gemstones, Danny McBride dijo que busca volver a otros rodajes con menos responsabilidades y nuevos papeles (YouTube: HBO Latino)

Danny McBride escribió una película de G.I. Joe, presentó su libro Thrilling Tales of Modern Men y repasó su carrera en Happy Sad Confused.

En la entrevista con Happy Sad Confused, McBride contó que ya terminó un guion de G.I. Joe que Paramount recibió con entusiasmo y que, según dijo, esperan rodar el próximo año. Explicó cómo nació su libro de relatos Thrilling Tales of Modern Men, recordó el salto que supuso The Foot Fist Way y habló de su nueva etapa tras el cierre de Los honestos Gemstones.

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McBride dijo en Happy Sad Confused: “Escribí uno. Sí. Eh, estoy entusiasmado con esto. Estoy realmente emocionado por el guion. Paramount parece igual de entusiasmado, así que ojalá lo filmemos el año que viene”.

El actor y guionista situó el origen de la idea en una afición de infancia. “G.I. Joe era lo mío cuando era chico. Me gustaba más que Star Wars, más que cualquier otra cosa”.

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También contó que primero quiso sacar adelante una película centrada en los Dreadnoks, pero Paramount le planteó otro camino para la franquicia. “Ellos dijeron: ”Bueno, la franquicia como que necesita... necesita ser lanzada. Así que no podemos salir con una película de los Dreadnoks. ¿Tendrías un enfoque para un G.I. Joe propiamente dicho?“. Y yo dije: “Claro que sí, voy a tener un enfoque para eso””, explicó.

Danny McBride dijo que terminó un guion de G.I. Joe y que Paramount espera rodar la película el próximo año (YouTube: Josh Horowitz)

Sobre el tono, dejó claro que no busca una comedia: “No es una comedia. Es como una especie de suspenso y acción”.

Según el pódcast, el relato sigue a Duke y a otro grupo de Joes. McBride añadió que la historia transcurre en Springfield, el pueblo de los cómics que describió como una localidad controlada en secreto por Cobra.

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Cómo nació Thrilling Tales of Modern Men

McBride presentó su nuevo libro como una extensión de su trabajo como guionista: “Escribí n- a esta altura más de 80 episodios de televisión” y “Quería más o menos, tipo, hacer una extensión de eso y probar lo que hago en un formato completamente distinto”.

Contó en Happy Sad Confused que empezó a escribirlo durante Vice Principals, cuando buscaba alejarse por un momento de las mismas voces y los mismos personajes: “Escribía unas tres páginas por día antes de entrar a la sala de guionistas de Vice Principals”.

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Danny McBride presentó Thrilling Tales of Modern Men como una extensión de su trabajo de guionista en un formato distinto

Esa rutina se prolongó durante cerca de un año y, tiempo después, volvió sobre esos cuadernos para ver qué merecía más desarrollo: “Algunas de las historias eran, más o menos, lo que me motivó a terminarlas”, explicó antes de añadir que acabó por ver claro el formato de antología.

Sobre los hombres que pueblan el libro, McBride trazó un rasgo común: “Tienden siempre a ser... Uno siempre los conoce en un punto en el que están como perdidos”.

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Después precisó en qué consiste ese extravío: “Como que no están donde se imaginaron que estarían, y entonces aparecen las formas en que el camino para volver a encarrilarse puede provocar todo este caos y, ya sabés, gente tomando decisiones muy malas y a veces gente muriendo”.

El salto que cambió su carrera

Al recordar The Foot Fist Way, Danny McBride describió un giro repentino tras años de intentarlo junto a Jody Hill y Ben Best: “Creo que cuando fui a Sundance ese año quizá tenía, tipo, 30 dólares en mi cuenta bancaria o algo así”.

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The Foot Fist Way cambió la carrera de Danny McBride tras Sundance y abrió una etapa de trabajos en cine y televisión (Prime Video)

La película, contó al pódcast, cambió su situación: “Todo cambió tan rápido”. McBride detalló la cadena de trabajos que llegó después de Sundance: “Eso fue en 2006. Ese año yo, yo fui e hice, eh, Hot Rod y después Drillbit Taylor y después Heartbreak Kid”.

El impulso siguió al año siguiente con varios títulos seguidos: “Después, al año siguiente, fue, eh, Pineapple Express, el piloto de Eastbound, y después Tropic Thunder. Quiero decir, fue todo, todo eso fue como en el transcurso de, tipo, un año”.

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También dejó claro que no ve una vuelta inmediata a Kenny Powers y Eastbound & Down: “Nunca lo consideré realmente, porque para mí se siente como que sí lo hicimos” y “una parte de mí se pregunta si volver a ese mundo ahora realmente lo haría mejor o si de algún modo lo mancharía”.

Qué quiere hacer ahora Danny McBride

La exigencia de Los honestos Gemstones llevó a Danny McBride a alejarse del cine de acción real durante varios años (HBO Max)

Al hablar de su etapa más reciente, McBride definió Los honestos Gemstones como un trabajo absorbente. Cada temporada, contó en Happy Sad Confused, implicaba 15 meses desde el inicio de la escritura hasta el final de la posproducción.

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Esa exigencia explica también por qué se alejó del cine de acción real durante varios años: “No había margen para estar en nada”, dijo sobre el tiempo que le exigía la serie.

McBride situó otro punto de inflexión en su paso por Alien: Covenant junto a Ridley Scott: “Después de trabajar con Ridley, yo digo: ‘Siento que ya lo hice. Siento que ya vi lo que quería ver, y a esta altura quiero enfocarme solamente en lo que estoy tratando de crear’”.

Ahora, con Gemstones ya cerrada, describió un momento distinto de su trayectoria ante Happy Sad Confused. Tras varios años dedicado a sacar adelante sus propios proyectos, dijo que esa etapa lo dejó en condiciones de volver a otros rodajes con menos responsabilidades y con margen para probar otros papeles.