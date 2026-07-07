La recaudación tributaria de El Salvador crece 11.6% hasta USD 4,148.2 millones entre enero y mayo de 2026

Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, a mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno salvadoreño ha registrado un aumento interanual del 11.6% en la recaudación de impuestos entre enero y mayo de 2026, alcanzando un total de USD 4,148.2 millones. Este resultado superó en más de USD 430 millones lo recaudado durante el mismo periodo del año previo y rebasó por USD 259.6 millones la meta presupuestaria establecida para el periodo.

La mayor parte de los ingresos fiscales provino del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representaron alrededor del 91% de la recaudación total registrada en los primeros cinco meses del año.

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El IVA aportó USD 1,775.2 millones y el ISR sumó USD 2,003.6 millones. Ambos tributos experimentaron incrementos respecto a 2025, con alzas de USD 194.2 millones en el IVA y USD 201.3 millones en el ISR.

La mayor parte de los ingresos fiscales provino del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representaron alrededor del 91% de la recaudación total registrada en los primeros cinco meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IVA, el principal motor de la recaudación

El IVA siguió siendo el impuesto de mayor peso en las arcas estatales, aportando el 42.8% del total tributario. De este monto, USD 846.3 millones provinieron de declaraciones de contribuyentes y USD 928.9 millones del IVA cobrado en las importaciones.

El crecimiento más relevante se dio en las declaraciones internas, con un alza del 16.8%, mientras que el IVA sobre importaciones creció un 8.5%.

El desempeño del IVA refleja la fuerte dinámica de consumo de los hogares salvadoreños. Entre enero y mayo de 2026, el país recibió USD 4,209.8 millones en remesas familiares, de los cuales casi el 99% se destinó al consumo. Esto ha impulsado la compra de bienes y servicios, incrementando la recaudación del IVA y evidenciando que el gasto doméstico sigue siendo un pilar de los ingresos fiscales.

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Aumento en el Impuesto sobre la Renta y formalización

El Impuesto sobre la Renta aportó el 48.3% de los ingresos tributarios entre enero y mayo, con un crecimiento del 11.2% respecto al año anterior.

El incremento en las declaraciones de renta, que subieron un 15.1%, sugiere un avance en la formalización económica y una fiscalización más estricta por parte de las autoridades.

Una infografía detalla el crecimiento del 11.3% en los ingresos fiscales y no tributarios de El Salvador hasta mayo de 2026, comparado con el año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos tributos —IVA y renta— no solo se consolidaron como los principales pilares fiscales, sino que también superaron las previsiones oficiales para el periodo, señalando una mejora en la capacidad recaudatoria del Estado y en el cumplimiento de los contribuyentes.

Factores detrás del crecimiento: remesas y factura electrónica

El alza en el consumo, respaldada por el flujo de remesas, y la implementación de la factura electrónica han sido factores clave en la mejora de la recaudación.

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La factura electrónica, según datos de la CEPAL, ha permitido a Hacienda registrar con mayor precisión las operaciones comerciales y reducir la evasión fiscal, efecto que ya se percibió en 2025 y continúa en 2026.

El alza en el consumo, respaldada por el flujo de remesas, y la implementación de la factura electrónica han sido factores clave en la mejora de la recaudación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros cinco meses de 2026, el aumento en la recaudación tributaria en El Salvador se explica por el dinamismo del consumo —impulsado por remesas—, la formalización económica y el fortalecimiento de la administración tributaria.

Estos elementos han permitido que el Estado supere sus metas de ingresos y refuerce la sostenibilidad de las finanzas públicas en el arranque del año.