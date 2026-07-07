Invertirán más de $48.1 millones en el rescate y construcción de instalaciones de salud en Panamá

Instalación de salud abandonada en la comunidad de Puerto Caimito, en la provincia de Panamá Oeste. (Minsa)

Más de $48.1 millones en infraestructura sanitaria invertirá el Ministerio de Salud, tarea que beneficiará a más de 225 mil residentes de la provincia de Panamá Oeste, anunció la entidad.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo inspeccionó las obras del Minsa-CAPSI de Puerto Caimito, en el sector oeste, abandonadas por más de 10 años.

Se trata de una infraestructura largamente anhelada por esta comunidad y que fue postergada con el pasar de los años y hoy día se encuentra en ruinas.

Para la recuperación de esta instalación sanitaria se destinarán aproximadamente $11.8 millones y se proyecta que los trabajos inicien a finales de este año, lo que beneficiará a más de 47 mil residentes de la comunidad.

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Durante su recorrido por los terrenos donde se construirá el nuevo Centro de Salud de Arraiján, Boyd Galindo dijo que esta es una obra estimada en más de $25 millones, que será de provecho para más de 150 mil residentes de 110 comunidades.

En la rehabilitación del Minsa-CAPSI de Puerto Caimito se invertirán aproximadamente $11.8 millones. (Minsa)

Otra de las obras que el Ministerio de Salud construirá en Panamá Oeste es el nuevo Centro de Salud Rosa Tasón, ubicado en la comunidad de Chame, mediante un contrato adjudicado por más de $11.3 millones, inversión que beneficiará a más de 28 mil personas.

Mientras, el gobierno recibió la donación de un nuevo camión del programa Amor sobre Ruedas, entregado por la embajada de la República de Corea en Panamá, una unidad tendiente a fortalecer la atención preventiva en todo el país mediante la prestación de servicios especializados de salud dirigidos principalmente a las mujeres.

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El programa Amor sobre Ruedas ha superado los 150 mil exámenes preventivos realizados durante los últimos dos años.

Se explicó que el vehículo incorpora equipos especializados que permitirán llevar servicios de tamizaje y diagnóstico oportuno a las áreas de difícil acceso, contribuyendo al objetivo de que Panamá logre la eliminación del cáncer cervicouterino para el 2029.

Esta enfermedad es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres del mundo, afectando a más de 600 mil por año y produce más de 300 mil muertes.

Las instalaciones de salud tienen que ser reconstruidas, debido al estado que presentan. (Minsa)

Entre los años 2015 al 2024, en Panamá el Instituto Oncológico Nacional registró el ingreso de 3,695 mujeres con diagnóstico de cáncer cérvico uterino, entre edades de 20 a 80 años y más, siendo este tipo de cáncer la segunda causa de muerte en mujeres.

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A pesar de que se trata de un tumor cien por ciento curable con su detección temprana, normativas vigentes con la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y en las campañas de concienciación a la población, la infección por el VPH sigue produciendo lesiones en el cérvix lo suficientemente importantes para degenerar en cáncer.

Se ha demostrado que el estudio de la muestra que se toma en el cérvix o cuello de la matriz, conocida como Papanicolaou (PAP), permite la detección temprana y el tratamiento oportuno y eficaz de éste. Se trata de un estudio sencillo y económico accesible a la población y forma parte de un examen ginecológico.

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Panamá ha sido el pionero en la vacunación contra el VPH en niñas de 10 años desde el 2009, incluyéndose a los niños posteriormente; siendo esta estrategia altamente efectiva en la prevención de infecciones por este virus, por lo que permitir que vacunemos a nuestros niños es regalarle vida.

Las autoridades invitaron a las mujeres a aprovechar estos servicios gratuitos cuando las clínicas móviles visiten sus comunidades, recordando que las unidades permanecen generalmente dos días en cada sector y recorren las diferentes provincias del país como parte de las caravanas de atención integral.

El cáncer cervicouterino puede desarrollarse debido al Virus del Papiloma humano y otros factores modificables como el consumo de tabaco. (UNAM).

La clínica móvil también permitirá realizar mamografías, Papanicolaou, ultrasonidos y otros servicios preventivos en comunidades de difícil acceso.