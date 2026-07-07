Panamá

Después de la licitación fallida, Panamá relanza el teleférico de San Miguelito con cambios en el proceso

La Presidencia informó que ya está abierta la contratación para el diseño, los estudios, la obra civil y la operación del sistema, tras el intento fallido de mayo por no lograr respaldo bancario

Guardar
Google icon
Desde la apertura el año 2018 de esta operación en la capital del país, y hasta el momento se tiene registro de la movilización de 45 millones de pasajeros, haciendo la vida mucho más fácil para los habitantes de la localidad 19 de la ciudad - crédito @LaRolita/X
Desde la apertura el año 2018 de esta operación en la capital del país, y hasta el momento se tiene registro de la movilización de 45 millones de pasajeros, haciendo la vida mucho más fácil para los habitantes de la localidad 19 de la ciudad - crédito @LaRolita/X

El presidente José Raúl Mulino anunció este lunes que el teleférico urbano de San Miguelito avanzó a una nueva etapa con la publicación de los pliegos de contratación, reactivación para un proyecto de movilidad pensado para conectar zonas con acceso limitado y complementar la Línea 2 del Metro, después de que en mayo la licitación quedara desierta por falta de financiamiento.

Ese revés se produjo el 28 de mayo de 2026, cuando ninguno de los dos consorcios precalificados presentó oferta económica y técnica dentro del plazo fijado por Metro de Panamá, según informó Infobae. La entidad atribuyó el resultado a que no fue posible alcanzar la “bancarización” del proyecto, estructurar el respaldo financiero exigido para ejecutar la obra bajo el esquema planteado.

PUBLICIDAD

“El Teleférico de San Miguelito va. Se han subido los pliegos para los servicios de diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa del Proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito, con opción de mantenimiento”, publicó Mulino en su red social X.

La obra prevé un sistema de transporte por cable de 6.6 kilómetros con seis estaciones entre los distritos de Panamá y San Miguelito. La capacidad inicial proyectada es de entre 2,800 pasajeros por hora y 3,600 por hora en cada sentido, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.

PUBLICIDAD

El trazado principal unirá Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. Las cabinas tendrán capacidad para entre 10 y 12 pasajeros y contarán con condiciones de accesibilidad.

Infografía horizontal que muestra el teleférico de San Miguelito en Panamá, su ruta con 6 estaciones y conexiones con la Línea 2 del Metro.
Infografía del proyecto Teleférico San Miguelito en Panamá, detallando su ruta de 6 estaciones desde Balboa, con conexión a la Línea 2 del Metro, hasta Torrijos Carter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licitación anterior fracasó por la falta de cierre financiero

La licitación internacional se desarrolla bajo la modalidad de mejor valor. Antes del nuevo anuncio presidencial, dos consorcios habían superado la precalificación: el Consorcio Teleférico SPE, con empresas de Panamá, República Dominicana y México, y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por compañías de España y Austria.

De acuerdo con Centroamérica360 y con la información oficial, el proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la movilidad urbana en Panamá y busca mejorar el traslado en sectores con calles estrechas y pendientes pronunciadas, reducir la congestión vehicular en áreas con alta concentración de población y sostener su ejecución con estudios ambientales y coordinación territorial.

En la etapa anterior, Metro de Panamá introdujo al menos 10 adendas y reprogramó en varias ocasiones la fecha de recepción de ofertas. El acto de presentación fue aplazado cinco veces mientras la entidad ajustaba condiciones para intentar aumentar la viabilidad económica y atraer financiamiento, consignó el medio.

Imagen 3DIOKCMC35BAFG2GS7D3XS5QLQ

Una de las últimas modificaciones fue la Adenda No. 10, que reestructuró garantías económicas y condiciones contractuales. El cambio consistió en que la fianza de propuesta dejó de calcularse sobre el valor total de la oferta y pasó a medirse únicamente sobre la inversión inicial requerida para desarrollar el proyecto.

Esa adenda diferenció dos componentes económicos: el Componente A, correspondiente a la inversión inicial para diseñar, financiar y construir el teleférico, y el Componente B, asociado a los pagos por operación y mantenimiento una vez entre en funcionamiento. También incorporó una Fianza de Cumplimiento de Inversión para asegurar la ejecución de los desembolsos comprometidos en la fase preoperativa.

El proyecto busca enlazar San Miguelito con la Línea 2 del Metro

El teleférico fue concebido como una alternativa para aliviar los tiempos de traslado en San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, y reforzar la conexión con otras zonas de la capital. La conexión prevista en Cincuentenario permitiría articular el nuevo sistema con la Línea 2 del Metro.

La revisión del proyecto no quedó cerrada tras la licitación desierta. Metro de Panamá había anticipado que evaluaría de forma integral las condiciones financieras, la distribución de riesgos entre el Estado y el futuro operador privado, así como la viabilidad contractual de la iniciativa, incluidas posibles modificaciones al esquema de concesión o a la estructura financiera.

Temas Relacionados

CablebúsCiudad de PanamáMovilidad urbanaPanamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Justicia de República Dominicana mantiene el juicio contra el exprocurador general acusado de corrupción

La instancia del Distrito Nacional declaró inadmisibles la mayoría de los planteos de las defensas y fijó la reanudación del proceso por presunta corrupción administrativa para el 22 de julio de 2026 a las 9:00

Justicia de República Dominicana mantiene el juicio contra el exprocurador general acusado de corrupción

Guatemala reactiva construcción de cárcel de máxima seguridad para pandilleros e integrantes del crimen organizado

La obra había sido suspendida debido a una resolución judicial, luego de que vecinos manifestaran su rechazo al considerar que se incrementaría la inseguridad en el área.

Guatemala reactiva construcción de cárcel de máxima seguridad para pandilleros e integrantes del crimen organizado

Autoridades alertan por aumento de autosecuestros en Honduras: siete casos en lo que va del año

Las investigaciones establecieron que algunos implicados buscaban ausentarse del hogar sin avisar a sus familiares, mientras otros intentaron obtener dinero.

Autoridades alertan por aumento de autosecuestros en Honduras: siete casos en lo que va del año

La recaudación tributaria de El Salvador crece 11.6% hasta USD 4,148.2 millones entre enero y mayo de 2026

Los ingresos fiscales del Gobierno salvadoreño superaron en USD 430 millones el registro del mismo periodo de 2025 y quedaron USD 259.6 millones por encima de la meta presupuestaria fijada para esos cinco meses

La recaudación tributaria de El Salvador crece 11.6% hasta USD 4,148.2 millones entre enero y mayo de 2026

Costa Rica apuesta por el turismo español con simulador de olas y bienestar en Madrid

Una experiencia interactiva y actividades ecológicas en la capital española inspiran a nuevos viajeros a descubrir las playas y el estilo de vida costarricense

Costa Rica apuesta por el turismo español con simulador de olas y bienestar en Madrid

TECNO

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Tomb Raider, Mafia III y más: los 15 juegos de Amazon Prime Gaming m[as buscados

Steam ofrece gratis un título inspirado en Metroid y Ninja Gaiden: así lo puedes añadir a tu PC

El reto de la IA en América Latina: Por qué el 90% de los proyectos no superan la prueba de concepto

Cinco dispositivos que no debes comprar fácil en Amazon y Temu: muchos no funcionan

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

La nueva etapa de Will Smith y Jada Pinkett Smith: así habría cambiado su convivencia

“Lo que sea por Larry David”, dijo Kaley Cuoco al aceptar la nueva serie de época sobre la Gran Depresión

Danny McBride sobre su paso por Alien: Covenant: “Después de trabajar con Ridley Scott dije: ya lo hice”

La nueva vida de Sofía Reyes entre fuertes cambios, música y el sueño de actuar: “Quiero ser la antagonista de una serie”

MUNDO

Un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz

Un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz

Ciudades para la longevidad: el movimiento global de la OMS exige diseñar el futuro con la participación de los mayores

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

China intensificó las compras de petróleo de Medio Oriente