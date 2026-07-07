La nueva vida de Sofía Reyes entre fuertes cambios, música y el sueño de actuar: “Quiero ser la antagonista de una serie”

Sofía Reyes atraviesa una etapa de cambios personales y laborales que volcó en su nuevo lanzamiento, “Final Minutes”

Desde cerrar antiguos vínculos en su vida personal y laboral hasta animarse a salir de su zona de confort, Sofía Reyes atraviesa una etapa de cambios en su vida. La intérprete de “1,2,3” dejó atrás su ‘caja’, tal como ella describe en redes sociales, y se animó a volcar los nuevos sentimientos de su corazón en su reciente lanzamiento, “Final Minutes”. En ese marco, la mexicana dialogó con Infobae y reveló cómo ha atravesado este proceso.

La joven mantiene su mente enfocada en disfrutar del presente y vive a pleno el Mundial de fútbol que se desarrolla en gran parte en tierras mexicanas, con sus ilusiones repartidas en la tricolor y en la Selección Argentina, ya que su novio tiene dicha nacionalidad.

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Así, intenta no verse presionada por el ritmo de la industria musical. Es ahí donde esta colaboración con LMNT 115 y French Montana toma un significado especial. El sencillo aborda el concepto de que los momentos cruciales suelen aparecer al final, poniendo a prueba la resiliencia y la determinación personal.

Más allá del mensaje, la canción combina pop, hip-hop y elementos electrónicos, y se distingue por una producción de estilo cinematográfico. El proceso de composición y grabación se extendió durante un año en ciudades como Australia, Los Ángeles y México, lo que permitió incorporar influencias culturales y musicales diversas, reflejando una identidad global en el resultado final.

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La artista dijo que busca disfrutar el presente y no sentirse presionada por el ritmo de la industria musical

- ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida?

- Estoy muy feliz de estar. Estoy ahora en mi casa, en Los Ángeles. Ayer estaba en Cancún. Siempre que llego a mi casa soy como una vieja, soy la más feliz. No quiero salir de mi casa. Estoy feliz porque juega Argentina, así que voy a ir a ver el partido al rato con todos mis amigos. Mi novio es argentino, entonces ya te imaginarás.

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- Imagino que estará nervioso...

- Sí, y yo estoy con mucho miedo. Aparte siento que ver el partido con todo el grupo de argentinos que están acá va a ser intenso. O sea, puedo ya sentir la intensidad, estoy contenta.

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- ¿Vas a ir con camiseta mexicana, argentina, algo neutral?

- Argentina. Hoy Argentina, el jueves mexicana y así voy a ir. Obviamente México es mi equipo, pero segundo, con Argentina.

- ¿Es el primer partido que vas a ver del mundial o ya fuiste al debut de México?

- Me tocó verlo en el avión. Yo estaba volando a Cancún y estaba muy nerviosa porque no me lo podía perder. Me dio un bajón porque no estaba con todos mis amigos, obviamente se juntaron, pero lo pude ver en el avión y fue hermoso, lloré. A mí me conmueve mucho eso. Aparte, muchos de mis amigos estaban cantando en el Estadio Azteca, es increíble. Fue muy, muy emotivo. Todos los mundiales siempre me he emocionado un montón y creo que trae mucha alegría a la gente.

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“Final Minutes”, la colaboración de Sofía Reyes con LMNT 115 y French Montana, aborda los momentos cruciales que ponen a prueba la resiliencia

- Hablando del mundial, ¿viste los shows de apertura en los diferentes países?

- Vi el de México. En verdad hasta ahora es el único partido que he visto. Ayer vi un poquito de otro, y por ejemplo mi hermano ha estado viendo todos los partidos y como que ahí he estado yo un poquito viendo, pero obviamente me estoy guardando para ver a México con todos mis amigos. La ceremonia de México me hizo llorar. Creo que cuando entraron todas las banderas de todos los países, no sé qué me entró, pero empecé a llorar, me pareció muy bonito.

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- ¿Podría haber existido la posibilidad de que tú cantes en la ceremonia de México?

- Algunas cosas estaré haciendo en cuanto a la FIFA, ahí ya iré compartiendo, ya lo irán viendo. Pero espero que el próximo mundial hagamos la canción oficial o cantar también alguna de las aperturas. Obvio. Feliz. Un sueñazo. Sí.

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- Vienes con un nuevo lanzamiento, saliendo de tu zona de confort. En ese sentido, hace poco hiciste un posteo relatando esta etapa y abriéndote, saliendo de “esa cajita”, como decías.

- Siento que estoy en una etapa que me emociona un montón. Una etapa de mucha más claridad, vengo de un año y medio caótico. Todo el mundo me ha dicho que es parte de la crisis de los treinta. Como que a los veintiocho, veintinueve empieza a haber ahí un poco de crisis existencial. Para mí fue muy sanador poder crear este álbum, que es Irga Fera, que también tiene mucho que ver que llevo muchos años, desde muy chiquita empecé cantando en esta industria. Nace Idgaf Era y después Posdata. Para mí Posdata es este espacio en donde puedo expresarme desde un lugar más vulnerable y que es como un glimpse de lo que estoy trabajando ahora, de la música que viene, que también tiene un rumbo distinto. Eso me emociona y me da un montón de miedo. Y obviamente con “Final Minutes”, en mi carrera me ha gustado hacer colaboraciones así random. Puedo yo estar trabajando en un proyecto en sí y de repente, ¡pum! Aquí está esta canción. Y obviamente trabajar con ellos y con French Montana es un sueño.

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- ¿Cómo inició la idea de entrar en esta etapa? ¿Fue por incomodidad?

- Totalmente. Creo que es parte de crecer. Empecé muy chiquita. Mi primer single fue a los diecisiete. Obviamente, soy otra persona el día de hoy y siento que naturalmente esto que empecé a sentir dentro de mí, como de cuestionarme qué es lo que sí sentía ahora, de qué quería hablar, qué quería decir, cómo quería que sonara mi música. Y creo que hay un momento que la vida te pide cierto cambio. Eso al menos empecé a sentir yo. Creo que da miedo, porque después de tantos años de carrera y de cierto camino o de ciertas canciones que han sido muy exitosas, de repente es más fácil para mí decir: “Déjame hago otro ”Marte", o déjame hago otro “Mal de amores”, u otro “Un, dos, tres”. Y la realidad es que yo naturalmente empiezo a sentir que quiero escribir desde otro lugar, que quiero expresarme desde otro lugar y eso da un montón de miedo. Pero al mismo tiempo hay una fe muy grande en mí, algo dentro de mí que sabe que necesito expresarme desde el lugar auténtico que estoy viviendo hoy. Y desde el lado personal, como que muchos ciclos de mi vida se empezaron a cerrar, gente que estaba en mi vida que ya no está, gente con la que he trabajado por muchos años, que de repente también ese ciclo empieza a terminar y es como esta sensación de empezar de cero. Lo bueno y lo malo habla de eso.

Sofía Reyes vive el Mundial de fútbol con apoyo dividido entre México y la Selección Argentina por la nacionalidad de su novio

- ¿Cómo atraviesas ese proceso de los 30 o todavía todo sigue siendo caótico?

- El mío empezó a los veintiocho. Este año cumplo 31, yo siento ahora más claridad. Ahorita ya lo siento más ligerito todo, todos los cambios que pasaron en mi vida, que rudos, que también fue un duelo muy grande, siento que ahorita ya los abracé y estoy en otra etapa. Las cosas empiezan a moverse desde un lugar distinto. Pero sí fueron dos años de de no tener tanta claridad. Era como: “Ayuda, ¿qué hago? ¿Adónde voy?”. Y como que siento que ahorita lo digo muy fácil, pero en verdad no. Estuvo como bastante rudo. Mientras que al mismo tiempo, obviamente, el mundo sigue, la industria de la música es más rápida que nunca. Entonces, mientras todo eso estaba pasando, al mismo tiempo es como de: “Bueno, ¿y qué canción viene después?”. Es un trip, mientras tú estás en un proceso interno importante, como al final del día...

- Cuando uno es joven quizás se adapta a esa velocidad. Y a esta edad quieres tomarte tus tiempos, eso va en contra de los ritmos de la industria...

- Obviamente ya me cuestiono mucho más otras cosas. Creo que sobre todo me planteo más sí esto va conmigo el día de hoy. A lo mejor cuando estaba más chiquita no me preguntaba tantas cosas. Ahora es como, a lo mejor una colaboración que me llegue y que quizás la letra o el mensaje no me resuene. Quizás cuando estaba más chiquita era como: “Ah, sí, no importa”. Y ahora he tenido que aprender a decir: “No, no va conmigo”. Y lo mismo con muchas marcas y proyectos con los que de repente digo, a lo mejor son grandes oportunidades de exposición, pero no van con mis valores el día de hoy. Eso ha sido también parte de todo este cambio.

- ¿Eres la persona que soñaste ser o estás en proceso de ser esa persona?. ¿Te hiciste esa pregunta?

- Definitivamente sí. Creo que para mí ha sido mucho el abrazar todo mi camino, lo que me ha traído hasta donde estoy. Eso me ha traído a mí muchísima como gratitud. Yo tenía mucho el síndrome del impostor, que es básicamente sentir que pasaban cosas en mi carrera, en mi vida, y yo no sentía que las había logrado o que las había merecido. Y el poder reconectar con todo mi camino, reconectar con todo, ¿sabes? Desde los sacrificios, todo el camino y todo el trabajo, ha sido muy sanador para mí, para también reconectar con dónde estoy hoy, quién soy hoy y sentirme super en paz con eso. Entonces, sí siento que soy la artista que siempre quise ser. Obviamente, siempre hay espacio para ser mejor. Tengo muchos planes de hacer muchas cosas que todavía me faltan por vivir y que ojalá pueda vivir. Pero estoy muy, muy orgullosa de mi camino y de todo lo que he hecho.

Sofía Reyes explicó que su proceso de cambio comenzó con una crisis personal cerca de los 30 y con el cierre de vínculos en su vida

- Hablando del futuro, ¿qué te gustaría lograr en tu vida personal y musical?

- Definitivamente hacer una gira por todo el mundo es algo que me sueño un montón. Yo estaba justo en plena gira cuando llegó la pandemia y se canceló y luego fue como todo un journey volver a reconectar con eso. Entonces, definitivamente una gira, estar haciendo shows en vivo, que no hay nada que me guste más. Y obviamente tengo muchos planes, como ahora más que nunca, también entrarle a la actuación, que es algo que he estado diciendo por muchos años y creo que ya es momento de abrir más esa puerta y prepararme mejor hacia ese camino también.

- ¿Qué papel te gustaría hacer?.

- Un papel que sea opuesto a mí también, como que ese reto, ¿verdad? Siempre me ha gustado el concepto de ser como la antagonista de una película o de una serie. A mí me gusta mucho la fantasía, todo lo que es medio terror y psicodélico. Medio thriller, terror. Entonces me gustaría hacer algo así también. Y algo muy fantasía, todo lo que es como Harry Potter y todo eso.

- ¿Serías la villana?.

- Me parece superdivertido.

- Y en lo personal, ¿te imaginas como madre en algún futuro?

- Definitivamente sí. Yo siempre he querido ser mamá. No es algo que quiera en este momento de mi vida todavía, pero sí, sí me lo sueño. En unos años. Todavía no, pero sí me encantaría.