Guatemala reactiva construcción de cárcel de máxima seguridad para pandilleros e integrantes del crimen organizado

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que se retomó la construcción de la cárcel de máxima seguridad "El Triunfo".

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la construcción de la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo” está en marcha, luego de que un amparo que frenó su edificación fuera declarado sin lugar por la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Ya empezaron físicamente a construir, las máquinas ya están trabajando”, afirmó el mandatario durante la conferencia de prensa La Ronda, realizada este jueves 6 de junio en el Palacio Nacional de la Cultura.

La construcción de este proyecto se había iniciado en marzo pasado. Se realizó un acto protocolario de colocación de la primera piedra, correspondiente a una sección del muro perimetral, donde estuvo presente el presidente Arévalo.

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Sin embargo, una resolución de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal frenó la construcción de la cárcel de máxima seguridad argumentando que representaba un riesgo para la población aledaña, debido a que en el lugar se prevé aislar a privados de libertad señalados como cabecillas de las pandillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, así como a criminales de alto impacto, principalmente vinculados al tráfico de drogas y crimen organizado,

Esta resolución fue revocada el 2 de julio por la CC, tras dar con lugar un ocurso presentado por el ministro de la Defensa Nacional guatemalteco, Henry Sáenz, en contra de las acciones de amparo presentadas por líderes comunitarios, abogados y un juez municipal, varios de ellos habían sido declarados sin lugar por falta de legitimidad.

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En marcha

No obstante, este lunes 6 de julio, el presidente Arévalo, aseguró que sólo estaban esperando las resoluciones judiciales en definitiva, para llevar al lugar la maquinaria, equipo, materiales de construcción y todo lo que fuera necesario para reactivar la construcción del nuevo centro carcelario.

“Una vez que ya tenemos la luz verde y legalmente ahorita eso ya quedó limpio, hay toda una serie de pasos que hay que dar en términos de la movilización de equipo, materiales y recursos”, manifestó el mandatario.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que la maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército ya se encuentra trabajando en la construcción de la cárcel de máxima seguridad que estará ubicada en el departamento de Izabal.

Según Arévalo, este centro de privación de libertad ha sido objeto de su atención, pues tienen la intención de “dejarla absolutamente terminada” antes de que concluya su mandato, por lo que la construcción se retomó de inmediato, después de la resolución judicial de la CC.

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El proyecto

La cárcel de máxima seguridad “El Triunfo”, estará ubicada en el municipio de Morales, en el departamento de Izabal, Guatemala. Se prevé una capacidad de más de 2 de libertad y su construcción está amparada en el Decreto 11-2025, Ley Antipandillas.

El decreto surgió luego de que el Departamento de Estado declarara como terroristas a los pandilleros del Barrio 18 en septiembre de 2025, pero también en un escenario donde veinte pandilleros se fugaron del centro carcelario Fraijanes II.

La infraestructura será construida en un terreno recuperado mediante un proceso de extinción de dominio, el cual anteriormente era utilizado para actividades ilícitas y forma parte de una estrategia integral del Gobierno de Guatemala para fortalecer la seguridad, combatir el crimen organizado y garantizar la gobernabilidad en el sistema penitenciario nacional, según lo ha dado a conocer el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

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La construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo fue suspendida por una orden judicial que ya fue revocada.

La obra, con una inversión de mil millones de quetzales y un plazo de ejecución de 12 meses, será construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Contará con 100 manzanas de extensión, capacidad para 2,074 reclusos, vigilancia 24 horas, estructura de dos niveles en hormigón fundido de alta resistencia y muros reforzados varios metros bajo tierra para impedir fugas por túneles.

En varias entrevistas, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, ha afirmado que el área donde se edificará la nueva cárcel es un territorio que históricamente ha favorecido las operaciones de estructuras criminales, debido a que se encuentra en una zona fronteriza, no hay muchas carreteras y es un área protegida, debido a encontrarse cerca de una reserva natural.

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Según Sáenz, ese territorio es propicio para el trasiego de drogas, de armas, de inmigrantes, así como el contrabando de mercancías. No obstante, ahora se prevé más presencia del Estado y, por ende, un incremento de la seguridad, no sólo del centro carcelario, sino que también ciudadana.