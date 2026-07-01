Gobierno registra 609 homicidios en lo que va de 2026 en República Dominicana

Faride Raful advierte sobre seguridad ciudadana: “Esto indica que vamos en tendencia hacia la reducción, pero, como siempre decimos, esto es un desafío constante que nos obliga a estar en revisión permanente de los protocolos y los trabajos que se hacen”. (Foto cortesía Raful)

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que en 2026 la República Dominicana acumula 609 homicidios. Según explicó, la incidencia de los conflictos sociales marca la estadística y llevó al Gobierno a reforzar la convivencia ciudadana y revisar de forma permanente los protocolos de seguridad.

La tasa nacional se ubica en 6.98 por cada 100,000 habitantes y la de extranjeros en 0.90, según explicó la funcionaria durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana en el Palacio de la Policía Nacional.

Raful añadió que 29 provincias mantienen tasas de homicidios de un solo dígito y que la reducción acumulada alcanza el 44.3% respecto de 2023, cuando el indicador era de 12.54.

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De acuerdo con Noticias N24h, la funcionaria sostuvo que los 609 casos se distribuyen entre actos delictivos, acciones legales y conflictos sociales. Dentro de este último grupo, el 73.8% estuvo vinculado a riñas entre ciudadanos, el 19.2% a temas pasionales y el 7.8% a otras causas.

¿Cómo se distribuyen los homicidios?

Raful precisó que en el apartado de conflictos sociales también se incluyen hechos relacionados con accidentes de tránsito. La ministra dijo: “Hacemos referencia, énfasis a las riñas y los temas pasionales, ya que son los que nos llevan a contar más muertes por homicidios en la República Dominicana; así como el tema de los heridos”.

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Agentes de policía custodian una escena de crimen marcada por una cinta amarilla y un contorno de tiza en una calle adoquinada de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación oficial apunta a que el principal foco no está solo en la criminalidad tradicional, sino en disputas entre ciudadanos y episodios de violencia interpersonal.

Por eso, la ministra planteó que la prioridad debe centrarse en la convivencia y en mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la violencia.

En esa línea, afirmó que la tendencia general es descendente frente a junio de 2025, 2024 y 2023. “Esto indica que vamos en tendencia hacia la reducción, pero, como siempre decimos, esto es un desafío constante que nos obliga a estar en revisión permanente de los protocolos y los trabajos que se hacen”, señaló.

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La funcionaria también planteó que la respuesta no corresponde únicamente a las autoridades. “Tenemos que establecer como prioridad el tema de la convivencia.

Es un esfuerzo que no solo corresponde a las autoridades, sino que debemos realizar de manera coordinada con la ciudadanía, promoviendo mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la violencia”, expresó.

Operativos, mesas locales y campaña preventiva

Según la ministra, la Fuerza de Tarea seguirá priorizando la convivencia ciudadana con apoyo de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género y del proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana, que ya está en el Poder Ejecutivo para su sometimiento al Congreso Nacional.

Un investigador forense examina el cuerpo de un hombre en el suelo de una habitación desordenada, mientras dos agentes de policía observan detrás de la cinta de escena del crimen en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raful destacó además el lanzamiento de la campaña Inquebrantables, una iniciativa del Gobierno orientada a promover valores, resiliencia y proyectos de vida positivos entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La medida forma parte de las acciones preventivas para reducir la violencia.

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En la misma presentación, la ministra aseguró que los delitos de mayor impacto también han bajado frente a años anteriores. Para sostener esa respuesta institucional, detalló que se realizaron 1,787,087 acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto, 845 allanamientos y la incautación de 593 armas de fuego.

Citada por Noticias N24h, Raful atribuyó esos resultados a operativos, inteligencia y acciones concretas desplegadas en el territorio nacional. También recordó que ha encabezado el lanzamiento del Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana en distintas regiones del país, incluidos sectores del Gran Santo Domingo, como una estrategia que articula a más de 40 instituciones del Estado para fortalecer la convivencia pacífica, prevenir la violencia y acercar servicios públicos a la comunidad.

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