República Dominicana

Gobierno registra 609 homicidios en lo que va de 2026 en República Dominicana

La ministra Faride Raful dijo que la tasa nacional es de 6.98 por 100,000 habitantes y que la reducción acumulada alcanza 44.3% respecto de 2023

Guardar
Google icon
Faride Raful advierte sobre seguridad ciudadana: “Esto indica que vamos en tendencia hacia la reducción, pero, como siempre decimos, esto es un desafío constante que nos obliga a estar en revisión permanente de los protocolos y los trabajos que se hacen”. (Foto cortesía Raful)
Faride Raful advierte sobre seguridad ciudadana: “Esto indica que vamos en tendencia hacia la reducción, pero, como siempre decimos, esto es un desafío constante que nos obliga a estar en revisión permanente de los protocolos y los trabajos que se hacen”. (Foto cortesía Raful)

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que en 2026 la República Dominicana acumula 609 homicidios. Según explicó, la incidencia de los conflictos sociales marca la estadística y llevó al Gobierno a reforzar la convivencia ciudadana y revisar de forma permanente los protocolos de seguridad.

La tasa nacional se ubica en 6.98 por cada 100,000 habitantes y la de extranjeros en 0.90, según explicó la funcionaria durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana en el Palacio de la Policía Nacional.

Raful añadió que 29 provincias mantienen tasas de homicidios de un solo dígito y que la reducción acumulada alcanza el 44.3% respecto de 2023, cuando el indicador era de 12.54.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Noticias N24h, la funcionaria sostuvo que los 609 casos se distribuyen entre actos delictivos, acciones legales y conflictos sociales. Dentro de este último grupo, el 73.8% estuvo vinculado a riñas entre ciudadanos, el 19.2% a temas pasionales y el 7.8% a otras causas.

¿Cómo se distribuyen los homicidios?

Raful precisó que en el apartado de conflictos sociales también se incluyen hechos relacionados con accidentes de tránsito. La ministra dijo: “Hacemos referencia, énfasis a las riñas y los temas pasionales, ya que son los que nos llevan a contar más muertes por homicidios en la República Dominicana; así como el tema de los heridos”.

PUBLICIDAD

Agentes de policía en calle adoquinada con cinta amarilla de “Policía - Escena del Crimen”, un contorno de cuerpo en tiza, una lata y un mango.
Agentes de policía custodian una escena de crimen marcada por una cinta amarilla y un contorno de tiza en una calle adoquinada de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación oficial apunta a que el principal foco no está solo en la criminalidad tradicional, sino en disputas entre ciudadanos y episodios de violencia interpersonal.

Por eso, la ministra planteó que la prioridad debe centrarse en la convivencia y en mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la violencia.

En esa línea, afirmó que la tendencia general es descendente frente a junio de 2025, 2024 y 2023. “Esto indica que vamos en tendencia hacia la reducción, pero, como siempre decimos, esto es un desafío constante que nos obliga a estar en revisión permanente de los protocolos y los trabajos que se hacen”, señaló.

La funcionaria también planteó que la respuesta no corresponde únicamente a las autoridades. “Tenemos que establecer como prioridad el tema de la convivencia.

Es un esfuerzo que no solo corresponde a las autoridades, sino que debemos realizar de manera coordinada con la ciudadanía, promoviendo mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la violencia”, expresó.

Operativos, mesas locales y campaña preventiva

Según la ministra, la Fuerza de Tarea seguirá priorizando la convivencia ciudadana con apoyo de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género y del proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana, que ya está en el Poder Ejecutivo para su sometimiento al Congreso Nacional.

Hombre acostado en el suelo de una habitación deteriorada, investigador forense inclinado sobre él, dos policías de pie detrás de una cinta amarilla que cruza la escena.
Un investigador forense examina el cuerpo de un hombre en el suelo de una habitación desordenada, mientras dos agentes de policía observan detrás de la cinta de escena del crimen en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raful destacó además el lanzamiento de la campaña Inquebrantables, una iniciativa del Gobierno orientada a promover valores, resiliencia y proyectos de vida positivos entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La medida forma parte de las acciones preventivas para reducir la violencia.

En la misma presentación, la ministra aseguró que los delitos de mayor impacto también han bajado frente a años anteriores. Para sostener esa respuesta institucional, detalló que se realizaron 1,787,087 acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto, 845 allanamientos y la incautación de 593 armas de fuego.

Citada por Noticias N24h, Raful atribuyó esos resultados a operativos, inteligencia y acciones concretas desplegadas en el territorio nacional. También recordó que ha encabezado el lanzamiento del Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana en distintas regiones del país, incluidos sectores del Gran Santo Domingo, como una estrategia que articula a más de 40 instituciones del Estado para fortalecer la convivencia pacífica, prevenir la violencia y acercar servicios públicos a la comunidad.

Temas Relacionados

República DominicanaHomicidioseguridad ciudadanaasesinatosSeguridad en República Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía de Nicaragua detuvo al sacerdote que invitó a un obispo a celebrar misa en Estelí

La captura de Wilfred Aráuz Rodríguez ocurrió un día después de la retención del obispo emérito Juan Abelardo Mata, quien fue obligado a regresar a su vivienda tras ser interceptado por la Policía.

La Policía de Nicaragua detuvo al sacerdote que invitó a un obispo a celebrar misa en Estelí

Presidenta de Costa Rica conversa con mandataria electa de Perú y plantea cooperación en minería, pesca y combate al narcotráfico

Durante una llamada de felicitación tras el proceso electoral peruano, ambas líderes destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral, el liderazgo femenino en la región y manifestaron su interés en impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas

Presidenta de Costa Rica conversa con mandataria electa de Perú y plantea cooperación en minería, pesca y combate al narcotráfico

Caso Onco14 podría sumar más imputados a medida que avance la investigación, según Procuraduría Dominicana

La titular del órgano anticorrupción señaló que las indagatorias siguen abiertas tras la audiencia de coerción, en una causa ya declarada compleja por el tribunal y vinculada a un presunto desvío de recursos públicos

Caso Onco14 podría sumar más imputados a medida que avance la investigación, según Procuraduría Dominicana

El presidente Arévalo confirma que Guatemala coordina con Venezuela el envío de equipos de rescate

La coordinación se realiza por la vía diplomática, mientras los grupos de emergencia permanecen listos para partir en cuanto Caracas defina el lugar y la hora de despliegue, según explicó el mandatario

El presidente Arévalo confirma que Guatemala coordina con Venezuela el envío de equipos de rescate

Panamá da luz verde a la licitación para ampliar los accesos al Puente Centenario y la autopista de La Chorrera

La obra será desarrollada mediante una Asociación Público-Privada y busca aumentar la capacidad del principal acceso entre la capital y Panamá Oeste, una conexión que opera al límite de su capacidad

Panamá da luz verde a la licitación para ampliar los accesos al Puente Centenario y la autopista de La Chorrera

TECNO

Sismo en México de magnitud 6.1: cómo activar el celular Android para la alerta de Google

Sismo en México de magnitud 6.1: cómo activar el celular Android para la alerta de Google

Qué alerta de sismos puedes activar si tu celular es Android o iPhone

Ver el Mundial 2026 gratis puede salir muy caro: el riesgo oculto detrás de las transmisiones piratas

Instagram prueba funciones para que los usuarios elijan qué contenido ver con mayor frecuencia

Cómo funciona el nuevo sistema alemán que convierte luz solar en combustible de hidrógeno

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

El creador de ‘Yellowstone’ aborda los rumores de tensión con Kevin Costner tras su salida de “Yellowstone”

Enchufe TV: cómo un canal de comedia de Ecuador transformó una pelea diplomática con México en un éxito global

“En La Odisea se encuentra la esencia de todas las historias”: así Christopher Nolan definió su proyecto más ambicioso

“Vivir intensamente es una elección personal”, sostuvo Oliver Tree días antes de su muerte en Río de Janeiro

MUNDO

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante

AWS invertirá USD 1.000 millones para llevar inteligencia artificial a la seguridad de Estados Unidos

Tras superar los USD 18 millones en ventas anteriores, mil bocetos secretos de Karl Lagerfeld llegan a subasta

Más de 400.000 libaneses regresaron a sus hogares en el sur del país tras la pausa parcial del conflicto con Israel

Reino Unido lanza un plan de defensa de 20.000 millones de dólares para modernizar sus fuerzas armadas