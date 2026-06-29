Atender a un herido de tránsito en República Dominicana puede costarle al Estado hasta RD$2 millones (USD 33,500) por paciente

El gasto estatal por atender heridos en accidentes de tránsito en República Dominicana oscila entre RD$200,000 y RD$2 millones por paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto estatal por atender a heridos en accidentes de tránsito en la República Dominicana puede variar entre RD$200,000 (USD 3,350) y RD$ 2 millones (USD 33,500) por paciente. Los hospitales traumatológicos atribuyen este rango al tipo de intervenciones quirúrgicas, al uso de materiales metálicos para reconstruir huesos y a las largas hospitalizaciones, que muchas veces terminan con secuelas permanentes.

El Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, ubicado en Santo Domingo, reportó que entre enero y junio de 2026 ingresaron 8,435 personas lesionadas en siniestros viales. Esta cifra representó el 78 % de todas las admisiones del centro, según datos recogidos por Listín Diario.

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Las autoridades explicaron que los pacientes con lesiones complejas pasan a ser considerados de “alto consumo”. Andy de León, director del Darío Contreras, señaló que el gasto se incrementa debido al “manejo multimodal”, ya que los insumos quirúrgicos y los materiales de osteosíntesis –tornillos, placas y clavos metálicos– tienen un costo elevado y su uso es imprescindible en fracturas graves.

El impacto económico de la atención intensiva

El costo de mantener a un herido grave en una unidad de cuidados intensivos puede ascender a RD$300,000 (USD 5,020) por día, según detallaron voceros de los principales hospitales traumatológicos. Este monto incluye medicamentos de especialidad, oxígeno, transfusiones sanguíneas y, en ocasiones, soporte de diálisis.

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Los hospitales traumatológicos atribuyen el costo de los accidentes de tránsito a cirugías, materiales de osteosíntesis y hospitalizaciones prolongadas con secuelas permanentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Víctor Rosario Suazo, explicó que en los últimos seis meses la institución tuvo que exonerar entre RD$8 millones (USD 134,000) y RD$ 9 millones (USD 150,700) a pacientes accidentados que carecían de fondos, ya que las aseguradoras de salud no cubren la totalidad de los gastos.

Tratar a una persona lesionada por accidente de tránsito puede requerir desde cirugías sofisticadas hasta estadías prolongadas en cuidados intensivos, lo que eleva el gasto público y presiona la infraestructura hospitalaria. La mayoría de los ingresos corresponde a hombres jóvenes, y una parte significativa queda con secuelas, lo que multiplica el impacto social y económico en el país.

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Perfil de los pacientes y consecuencias a largo plazo

Las emergencias por accidentes de vehículos de motor representan entre el 70 % y el 80 % de los ingresos diarios en el Ney Arias Lora, con picos de hasta 350 casos durante los fines de semana, cuando el consumo de alcohol se intensifica. Alrededor de una cuarta parte de estos pacientes requiere atención en cuidados intensivos, lo que mantiene saturadas las áreas críticas del hospital.

El grupo más afectado corresponde a hombres de entre 18 y 35 años, en plena etapa productiva. Los médicos advierten que entre el 2 % y el 3 % de los sobrevivientes queda en estado vegetativo o con discapacidades severas y permanentes, especialmente en casos de lesiones en la columna y la médula espinal.

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Los hombres de 18 a 35 años concentran la mayor cantidad de lesionados y entre el 2 % y el 3 % de los sobrevivientes queda con discapacidad severa o en estado vegetativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosario Suazo ejemplificó el impacto social: cuando un joven de 24 años queda inválido tras un accidente, la situación representa un desafío para la institución y la familia, debido a las limitaciones que enfrenta en su movilidad y en sus posibilidades de desarrollo personal y laboral.

Las cifras y el perfil de los lesionados muestran el volumen de atenciones registradas y la demanda sobre los servicios hospitalarios, así como la existencia de efectos asociados en distintos sectores de la sociedad dominicana.