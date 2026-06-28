República Dominicana

República Dominicana realizará una radioteletón para enviar ayuda a las familias afectadas en Venezuela

El evento “Hoy por Venezuela” se celebrará el lunes 29 de junio y convocará a ciudadanos, empresas e instituciones a entregar insumos básicos, con centros de acopio en RTVD y Sans Soucí

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Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, el sábado en La Guaira (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos
Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, el sábado en La Guaira (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

República Dominicana prepara una nueva jornada solidaria con la realización de una radioteletón nacional cuyo objetivo es reunir artículos de primera necesidad para las familias afectadas por la crisis en Venezuela. El evento, denominado “Hoy por Venezuela”, se llevará a cabo el lunes 29 de junio y convocará a ciudadanos, empresas e instituciones a donar insumos urgentes que se enviarán de inmediato al país sudamericano.

La actividad ha sido organizada por Radio Televisión Dominicana (RTVD) junto con el programa “El Show del Mediodía”, que abrirán sus estudios de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche para recibir donativos y transmitir la jornada. A este esfuerzo se unirán las principales cadenas televisivas del país, entre ellas Color Visión, Telesistema, Teleantillas, Coral 39 y Antena 21, además de las emisoras Dominicana FM, Quisqueya FM y las pertenecientes al grupo Panorama. La Plaza Rafael Solano, ubicada en la sede de RTVD, funcionará como centro de acopio para facilitar la entrega de ayuda por parte de la ciudadanía.

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Durante la radioteletón, la señal de televisión y radio permanecerá disponible para que otros medios de comunicación se sumen en cualquier momento. El operativo contará también con una unidad de recepción de donativos instalada en el puerto de Sans Soucí, desde donde zarpará un barco con destino a Venezuela el día siguiente y que transportará parte de lo recolectado. El Ministerio de Defensa dominicano pondrá a disposición dos aeronaves para el traslado de suministros adicionales, ampliando así la capacidad logística del operativo.

República Dominicana envió un cargamento de medicamentos a Venezuela por los terremotos dentro de la Operación Quisqueya Solidaria 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República)
República Dominicana envió un cargamento de medicamentos a Venezuela por los terremotos dentro de la Operación Quisqueya Solidaria 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República)

Los organizadores solicitan a la población priorizar artículos de rescate y supervivencia inmediata, como gasas, vendas, torniquetes, suero, analgésicos, linternas de cabeza, guantes de carnaza, lonas plásticas, mantas térmicas, alimentos enlatados de fácil apertura, barras de proteína, pastillas potabilizadoras de agua y productos de higiene, como toallas húmedas, pañales y toallas sanitarias. La convocatoria incluye la opción de realizar aportes económicos a través de Unicef, cuyos datos serán difundidos durante la transmisión para quienes deseen colaborar de forma monetaria.

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El equipo de RTVD ha dispuesto la coordinación de todas sus áreas técnicas, administrativas y de seguridad para el desarrollo de la jornada. La iniciativa busca movilizar a la sociedad dominicana frente al contexto de emergencia que enfrenta Venezuela, donde la persistente crisis económica y social ha dejado a millones de personas en situación de vulnerabilidad. El deterioro de los servicios públicos, la escasez de medicamentos y alimentos, y las dificultades para acceder a productos básicos han agravado la vida diaria de numerosas familias venezolanas.

La radioteletón representa un esfuerzo articulado entre el sector público y privado de la República Dominicana para brindar apoyo humanitario a un país vecino. A lo largo de la historia reciente, la televisión dominicana ha promovido campañas similares ante situaciones de desastre o emergencia, consolidando un canal de colaboración directa entre la audiencia y quienes requieren asistencia inmediata.

República Dominicana realizará la radioteletón nacional “Hoy por Venezuela” para reunir artículos de primera necesidad destinados a familias afectadas por la crisis en Venezuela.
República Dominicana realizará la radioteletón nacional “Hoy por Venezuela” para reunir artículos de primera necesidad destinados a familias afectadas por la crisis en Venezuela.

Las donaciones podrán realizarse en especie o mediante transferencia bancaria, según las posibilidades de cada persona. El evento se desarrollará bajo un esquema de transmisión ininterrumpida, con la participación de comunicadores así cómo figuras públicas que animarán la jornada desde el estudio central y los puntos de acopio.

El envío de la ayuda recolectada quedará a cargo de las autoridades logísticas, que coordinarán el despacho desde el puerto y el transporte aéreo. La organización espera que la respuesta solidaria permita reunir una cantidad significativa de insumos para contribuir a aliviar la situación de emergencia que atraviesa Venezuela.

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