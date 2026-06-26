República Dominicana

República Dominicana: El Ministerio de Salud reporta menos muertes maternas e infantiles en 2026

El boletín epidemiológico oficial registra 57 muertes maternas y 697 infantiles, por debajo de 2025, mientras dengue y leptospirosis se mantienen en niveles contenidos; la autoridad lo atribuye al monitoreo y la vigilancia

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La baja en 2026 coincide con cifras contenidas de dengue, leptospirosis y virus respiratorios, un panorama que las autoridades vinculan al seguimiento continuo de riesgos sanitarios y a intervenciones preventivas. (Cortesía: Gobierno de República Doinicana)
La baja en 2026 coincide con cifras contenidas de dengue, leptospirosis y virus respiratorios, un panorama que las autoridades vinculan al seguimiento continuo de riesgos sanitarios y a intervenciones preventivas. (Cortesía: Gobierno de República Doinicana)

El Ministerio de Salud informó que la mortalidad materna e infantil bajó en 2026, mientras los principales indicadores epidemiológicos se mantienen en niveles bajos y dentro de lo esperado para la temporada, un resultado que la cartera atribuye al seguimiento de estos eventos mediante vigilancia epidemiológica y monitoreo oportuno.

Según el boletín epidemiológico de la institución, durante la Semana Epidemiológica 23 se confirmaron tres casos de dengue en residentes de La Altagracia, San Juan y La Romana, con un acumulado de 125 casos en lo que va del año. El informe señala que esa cifra refleja una circulación baja del virus en comparación con períodos anteriores.

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La publicación oficial también reportó cuatro casos confirmados de leptospirosis en esa semana, distribuidos entre Distrito Nacional, Monte Plata y Santo Domingo. El acumulado nacional llegó a 179 casos confirmados, aunque las autoridades sostienen que los indicadores permanecen contenidos.

La reducción más marcada aparece en dos de los indicadores más sensibles de salud pública. La mortalidad materna suma 57 muertes acumuladas en 2026, por debajo de las 86 notificadas en el mismo período de 2025, mientras las muertes infantiles alcanzan 697 casos frente a 768 del año pasado.

Ese descenso, de acuerdo con el Ministerio, se produce en paralelo con una circulación de virus respiratorios en niveles habituales. La cartera agregó que otros eventos de interés sanitario también muestran un comportamiento favorable, con disminuciones en la incidencia de enfermedades como la malaria y cifras contenidas en dengue y leptospirosis.

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El boletín oficial reportó niveles bajos de dengue y leptospirosis en la semana 23

La respuesta central del informe es que el país registra menos muertes maternas y menos muertes infantiles que en igual período de 2025, y que los eventos infecciosos bajo vigilancia no muestran, por ahora, un cambio fuera de lo esperado para la época del año.

Doctora con estetoscopio, madre con bebé en brazos, pantalla con gráfico de barras, flecha hacia abajo e iconos de personas, sillas, planta y ventanas.
El reporte semanal atribuye la mejora a supervisión sanitaria y control temprano, mientras detalla cómo se comportan otras alertas bajo observación en plena temporada de lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud indicó que la vigilancia epidemiológica permite detectar cualquier variación en los patrones de transmisión de enfermedades de importancia para la salud pública. En el caso del dengue, la institución dijo que mantiene medidas de control para evitar la transmisión y desarrolla intervenciones comunitarias de forma constante para eliminar criaderos y prevenir brotes.

Para la leptospirosis, el organismo reforzó acciones de vigilancia, detección temprana, saneamiento ambiental y educación comunitaria. Esas medidas se concentran especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el riesgo de exposición suele requerir mayor seguimiento.

El Ministerio incluyó el Día Mundial del Vitiligo como tema central del boletín

En el apartado temático del boletín, Salud Pública destacó la conmemoración del Día Mundial del Vitiligo, que se celebra cada 25 de junio para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad pigmentaria de la piel, que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Retrato en primer plano de una mujer multiétnica sonriendo con manchas de vitíligo en su rostro y manos, sobre un fondo beige.
La cartera explica el origen autoinmune y el impacto emocional de la condición, además de detallar medidas de sensibilización para enfrentar estigma y discriminación sin presentar riesgos de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución explicó que el vitiligo es una condición crónica de origen autoinmune caracterizada por la pérdida de melanocitos. Esa alteración provoca la aparición de manchas blancas en la piel y en las mucosas.

El boletín precisó que no se trata de una enfermedad contagiosa ni representa un riesgo directo para la vida. Aun así, advirtió que puede generar repercusiones psicológicas, emocionales y sociales por el estigma y la discriminación que enfrentan muchas personas con esta condición.

El Ministerio también informó que impulsa acciones de educación y sensibilización dirigidas a la población para fomentar el respeto, la inclusión y el abordaje multidisciplinario de quienes viven con vitiligo, con el propósito de mejorar su calidad de vida y su bienestar integral.

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