República Dominicana

Industria del tabaco en República Dominicana: exportaciones alcanzan USD 1,359 millones y superan los 122,000 empleos

El sector también amplió su aporte laboral con unas 40,000 plazas generadas en zonas francas, ubicándose como la tercera fuente de empleo en el área, según Iván Hernández Guzmán, director de Intabaco

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Las exportaciones del tabaco en República Dominicana cerraron en USD 1.359 millones en 2025 tras crecer 41% desde 2019. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)
Las exportaciones del tabaco en República Dominicana cerraron en USD 1.359 millones en 2025 tras crecer 41% desde 2019. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)

La industria del tabaco en la República Dominicana registró más de 122,000 empleos directos e indirectos y alcanzar un récord en exportaciones por USD 1,359 millones durante el último año, de acuerdo con datos del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco).

Según informó Iván Hernández Guzmán, director de Intabaco, el sector tabacalero experimentó un crecimiento sostenido tanto en generación de empleos como en volumen de exportaciones. Hernández Guzmán destacó que, de los empleos totales, alrededor de 40,000 corresponden a zonas francas, cifra que posiciona a la industria del tabaco como la tercera fuente de empleo en este segmento, solo superada por la industria textil y de insumos médicos.

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Durante el acto conmemorativo por el 64 aniversario de Intabaco, que tuvo lugar en la Catedral Santiago Apóstol y fue presidido por el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez, el funcionario remarcó el impacto de la industria en la economía nacional.

“La industria del tabaco va en constante crecimiento en el país gracias al trabajo conjunto del sector público y privado, lo que se ha visto reflejado en el incremento de la producción, exportación y generación de empleos”, afirmó Hernández Guzmán en declaraciones recogidas por el propio instituto.

La industria del tabaco generó más de 122 mil empleos directos e indirectos en República Dominicana, según Intabaco. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)
La industria del tabaco generó más de 122 mil empleos directos e indirectos en República Dominicana, según Intabaco. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)

Zonas francas y exportaciones consolidan el liderazgo tabacalero dominicano

De acuerdo con el reporte de Intabaco, en la actualidad operan 130 empresas de zonas francas especializadas en tabaco y sus derivados. De este total, el 93 % se encuentra en la región norte, el 5 % en la región este y el 2 % en la región sur y Santo Domingo. Este despliegue geográfico permite una diversificación productiva y una distribución de oportunidades laborales en varias zonas del país.

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El crecimiento del sector también se refleja en los datos de exportación. Hernández Guzmán precisó que las exportaciones de tabaco dominicano crecieron un 41 % entre 2019 y 2025, pasando de USD 940 millones a los actuales USD 1,359 millones.

El funcionario destacó además que en los últimos doce meses el incremento fue de USD 19 millones, lo que representa más de 1,000 millones de pesos dominicanos. Este desempeño fortalece la posición de la República Dominicana como uno de los principales exportadores de tabaco a nivel mundial.

Iván Hernández Guzmán, director del Intabaco, informó que las exportaciones de tabaco crecieron un 41 % desde 2019, pasando de USD 940 a USD 1,359 millones, y que solo en el último año aumentaron USD 19. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)
Iván Hernández Guzmán, director del Intabaco, informó que las exportaciones de tabaco crecieron un 41 % desde 2019, pasando de USD 940 a USD 1,359 millones, y que solo en el último año aumentaron USD 19. (Cortesía: Instituto del Tabaco de la República Dominicana)

El sector se sostiene sobre una base productiva que integra tanto manufactura como exportación. Dominicana se ha consolidado como referente global en la producción de cigarros premium y otros derivados, apoyado en una tradición agrícola y manufacturera que ha sido respaldada por políticas públicas y la colaboración con el sector privado.

De acuerdo con el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), las perspectivas para el sector anticipan un mayor dinamismo en el próximo año, con expectativas de que las exportaciones superen los valores actuales y se consolide la generación de empleo en distintas regiones del país.

Durante una homilía, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de Santiago, destacó la trascendencia histórica de la institución, calificándola como una entidad que ha contribuido significativamente al desarrollo económico y social del país, impulsando el crecimiento y fortalecimiento del subsector tabacalero dominicano.

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