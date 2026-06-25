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Honduras: Cuatro policías permanecen en cuidados intensivos tras fatal accidente que dejo como saldo siete uniformados muertos

Cuatro agentes de la Policía Nacional continúan luchando por su recuperación tras el accidente que dejó siete uniformados fallecidos en Comayagua, mientras un juez dictó prisión preventiva contra el conductor señalado de provocar la tragedia

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La investigación preliminar indicó que la rastra involucrada no tenía permiso de circulación y habría circulado a exceso de velocidad.
Cuatro policías permanecen en cuidados intensivos tras el accidente registrado en El Rodeo, Comayagua. El accidente ocurrido el 17 de junio dejó siete agentes fallecidos y 29 uniformados lesionados. (Foto: Cortesía/Archivo)

A más de una semana del fatal accidente de tránsito ocurrido en el sector de El Rodeo, Comayagua, la Policía Nacional confirmó que cuatro agentes continúan ingresados en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que el conductor señalado como responsable del percance enfrentará el proceso penal bajo la medida de prisión preventiva.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que de los 29 policías que resultaron heridos en el accidente, la mayoría ya recibió el alta médica y continúa su proceso de recuperación desde sus hogares. Solo cuatro uniformados permanecen hospitalizados bajo estricta vigilancia médica debido a la complejidad de su estado de salud.

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Barahona explicó que, debido a la magnitud de las lesiones, algunos de los agentes podrían enfrentar secuelas permanentes. Serán los especialistas quienes determinen su evolución y si podrán reincorporarse a sus funciones dentro de la institución una vez finalice su recuperación.

El portavoz agregó que existe confianza en que los policías continúen mostrando una evolución favorable durante las próximas semanas. Entretanto, la institución mantiene un monitoreo constante sobre su estado de salud y brinda acompañamiento tanto a los agentes lesionados como a sus familiares.

La Policía Nacional mantiene seguimiento permanente al estado de salud de los agentes hospitalizados. Especialistas evalúan la evolución de los cuatro policías que permanecen en condición delicada. (FOTO: Archivo / X)
La Policía Nacional mantiene seguimiento permanente al estado de salud de los agentes hospitalizados. Especialistas evalúan la evolución de los cuatro policías que permanecen en condición delicada. (FOTO: Archivo / X)

La tragedia ocurrió el pasado 17 de junio en la carretera CA-5, a la altura del sector de El Rodeo, Comayagua, cuando un autobús de la Policía Nacional colisionó con una rastra y una grúa, provocando uno de los accidentes más mortales registrados en la historia reciente de la institución.

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El accidente cobró la vida de siete agentes policiales: Delmis Espinoza, Keylin Benevides, Esmelin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zúniga y Dulce Suárez, quienes regresaban de una misión relacionada con la entrega y retiro de indumentaria policial cuando ocurrió el fatal percance.

Mientras avanzaban las investigaciones, un juez celebró la audiencia inicial contra Francisco Javier Fernández Castro, conductor de la grúa involucrada en el accidente. El juzgado dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva tras considerar que existen suficientes indicios en su contra.

Hasta antes de la resolución, el imputado permanecía bajo detención judicial. Con la decisión del tribunal, continuará privado de libertad mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso penal por los hechos ocurridos en Comayagua.

El vocero policial, Edgardo Barahona, confirmó que la mayoría de los heridos ya recibió el alta médica. Un juez dictó prisión preventiva contra el conductor de la grúa involucrada en el accidente. El imputado enfrenta cargos por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria. (FOTO: Hondudiario)
El vocero policial, Edgardo Barahona, confirmó que la mayoría de los heridos ya recibió el alta médica. Un juez dictó prisión preventiva contra el conductor de la grúa involucrada en el accidente. El imputado enfrenta cargos por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria. (FOTO: Hondudiario)

De acuerdo con la Fiscalía de Comayagua, el conductor enfrenta cargos por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, delitos derivados del accidente que además dejó a 29 policías con diferentes tipos de lesiones.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público establecen que la grúa circulaba desde Tegucigalpa con destino a San Pedro Sula. Los peritajes indican que el vehículo pesado transitaba a una velocidad no adecuada para las condiciones de una curva pronunciada y una pendiente descendente.

Según las pesquisas, el conductor perdió el control de la grúa, que volcó e invadió el carril contrario. El impacto alcanzó primero al autobús que transportaba a los agentes policiales y posteriormente a un cabezal, provocando la tragedia que enlutó a la Policía Nacional y conmocionó al país.

El Ministerio Público sostiene que las inspecciones técnicas, los peritajes y demás diligencias permitieron reunir los elementos suficientes para sustentar la acusación. Las investigaciones continuarán para esclarecer completamente las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación preliminar indicó que la rastra involucrada no tenía permiso de circulación y habría circulado a exceso de velocidad.
Las investigaciones señalan que la grúa invadió el carril contrario tras perder el control. El acusado permanecerá recluido en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto mientras continúa el proceso judicial. (Foto: Archivo / Cortesía)

Tras la resolución judicial, Francisco Javier Fernández Castro fue remitido a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán. Permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró que continuará brindando apoyo a las familias de los agentes fallecidos y a los uniformados que permanecen hospitalizados. La institución aseguró que dará seguimiento a la recuperación de los lesionados y colaborará con las autoridades para que el caso sea resuelto conforme a la ley.

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