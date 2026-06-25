El Salvador

El árbitro salvadoreño que se volvió viral tras aplicar la “Ley Vinícius” en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo 2026, una secuencia dentro del campo abrió discusión global sobre el nuevo criterio disciplinario. En el mismo duelo, otra intervención suya sumó leña a la polémica

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Iván Barton representará a El Salvador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras dirigir tres partidos en Qatar 2022. (Imagen de cortesía)
Iván Barton representará a El Salvador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras dirigir tres partidos en Qatar 2022. (Imagen de cortesía)

El árbitro salvadoreño Iván Barton expulsó a Miguel Almirón en el Mundial 2026 y quedó en el centro de una discusión global por aplicar por primera vez en una Copa del Mundo la norma de la FIFA que sanciona a los jugadores que se cubren la boca para ocultar lo que dicen dentro del campo, una decisión que después lo convirtió en fenómeno viral fuera de la cancha.

A los 35 años, Barton pasó de dirigir el partido entre Paraguay y Turquía a instalarse entre los nombres más comentados del torneo por una secuencia que multiplicó memes, videos y remezclas en redes sociales.

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Su explicación en inglés al mostrar la tarjeta roja fue compartida miles de veces y se convirtió en la base de nuevas piezas virales.

La decisión se produjo cuando Almirón se dirigió a un rival tapándose la boca. Se trató de la primera aplicación de esa regla en la historia de los Mundiales, una disposición creada para prevenir y sancionar insultos discriminatorios o mensajes imposibles de detectar con claridad.

La expulsión abrió un debate sobre la nueva norma de la FIFA

El episodio ocurrió durante el encuentro entre Paraguay y Turquía, uno de los partidos que más discusión generó en la Copa del Mundo 2026. La sanción desató reacciones entre aficionados y analistas por el alcance de la nueva reglamentación y por el criterio con que comenzó a aplicarse en la máxima cita del fútbol.

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El texto también presenta esa disposición como la “Ley Vinícius”, nombre con el que se la identifica en parte del debate público. En ese marco, Barton quedó asociado a una medida inédita para el torneo y a un arbitraje de línea dura que no se limitó a la expulsión del jugador paraguayo.

Durante el mismo partido, el salvadoreño también intervino ante la pérdida de tiempo del arquero paraguayo Orlando Gill. Corrió desde el mediocampo hasta el área para advertirlo por demorar los saques de meta y además amonestó temporalmente a Gómez.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 19 de junio de 2026. Miguel Almirón de Paraguay discute con el árbitro Iván Barton. IMAGN IMAGES vía Reuters/Darren Yamashita
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 19 de junio de 2026. Miguel Almirón de Paraguay discute con el árbitro Iván Barton. IMAGN IMAGES vía Reuters/Darren Yamashita

La escena que lo volvió viral fue, de todos modos, la de la tarjeta roja. La decisión convirtió al árbitro en uno de los personajes más visibles del campeonato por un motivo poco habitual: no por un gol, una atajada o una figura de selección, sino por la aplicación estricta de un cambio reglamentario.

Las redes transformaron el fallo arbitral en música y animación

Una de las publicaciones de mayor circulación surgió desde la cuenta de Instagram @tiscore, que tomó fragmentos del diálogo de Barton durante la expulsión y los convirtió en una canción electrónica. El video sumó miles de reproducciones en pocas horas y luego fue replicado por usuarios de distintos países.

En TikTok, la cuenta @raptail publicó una versión animada con estética de anime japonés. Allí, Barton aparece como protagonista de una escena dramática en la que muestra la tarjeta roja con efectos visuales y una narrativa propia de las series japonesas, mientras Almirón reacciona sorprendido ante la sanción.

La sanción a Miguel Almirón en Paraguay-Turquía activó una discusión mundial por el nuevo criterio de la FIFA, mientras una frase en inglés del juez empezó a circular como combustible de internet.

Lo que comenzó como una acción reglamentaria inédita terminó por darle al árbitro una notoriedad inusual para su función. Uno de los casos más singulares del torneo: un juez que no solo quedó registrado en la historia del Mundial por una decisión técnica, sino que además se volvió materia prima de canciones, memes y animaciones.

Ese nivel de exposición internacional llegó además con antecedentes de controversia. Antes de esta Copa del Mundo, Barton había sido suspendido por dos partidos en la liga de El Salvador tras un enfrentamiento entre Águila y Alianza, en un episodio en el que sus decisiones fueron cuestionadas por ambas directivas y por la afición.

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