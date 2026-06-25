Costa Rica exige respeto a los derechos humanos en Nicaragua

La ilustración conceptual muestra la tensión diplomática entre Costa Rica, con su mano en colores patrios, y Nicaragua, bajo un fondo oscuro, con un sobre de la OEA pendiendo de una cuerda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, expuso este miércoles en la Asamblea General de la OEA la preocupación de su país por el deterioro democrático y las restricciones a las libertades en Nicaragua, Cuba y Venezuela, según informó EFE.

Tovar dijo: “Costa Rica reitera su profunda preocupación por la situación en Nicaragua, las restricciones a las libertades fundamentales, el cierre de espacios cívicos, las denuncias de detenciones arbitrarias, la persecución contra las voces disidentes, defensores de derechos humanos y miembros de las comunidades religiosas, incluida la iglesia católica”. Estas declaraciones fueron recogidas por EFE y reflejan la postura oficial del Ejecutivo costarricense.

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El canciller afirmó que “con este panorama, Nicaragua se continúa alejando de los principios democráticos compartidos en el hemisferio”, por lo que formuló “un llamado al respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho”.

Según detalló EFE, Tovar volvió a poner sobre la mesa la situación nicaragüense por segundo día consecutivo en la asamblea del organismo hemisférico. El régimen de Daniel Ortega ha sido señalado en múltiples ocasiones por “violaciones sistemáticas de derechos humanos y procesos electorales sin garantías”, bajo observación de organismos internacionales y gobiernos de la región.

La dictadura en Nicaragua es acusada de reprimir a sus ciudadanos. Imagen de archivo

Las menciones a Cuba, Venezuela y Haití

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia costarricense amplió el foco y manifestó inquietud por el panorama en Cuba, Venezuela y Haití. Sobre Cuba, expresó que “Costa Rica observa también con preocupación la evolución de la situación en Cuba, tanto por las restricciones a las libertades fundamentales como por las recientes dificultades económicas y sociales que enfrenta la población”. Tovar recordó que en marzo de este año, su país rompió relaciones diplomáticas con la isla.

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En cuanto a Venezuela, el funcionario dijo: “la inmediata liberación de todos los presos políticos y el retorno al cauce democrático”. Costa Rica reiteró su preocupación por las consecuencias de este contexto para la estabilidad regional y se sumó a los llamados internacionales para restablecer garantías institucionales en Venezuela.

Sobre Haití, Tovar manifestó el respaldo de Costa Rica a los esfuerzos internacionales para “recuperar la seguridad y la gobernabilidad” en ese país. Según EFE, la situación en Haití permanece como un desafío humanitario y de seguridad en la región, con consecuencias directas para sus vecinos.

Los reclamos por seguridad y crimen organizado

Durante la sesión plenaria, el canciller costarricense también advirtió sobre los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el continente americano, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos cibernéticos y el lavado de activos. “Estos problemas requieren respuestas coordinadas y solidarias”, enfatizó Tovar ante sus pares regionales.

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El ministro llamó la atención sobre la minería ilegal de oro en la zona norte de Costa Rica, cercana a la frontera con Nicaragua. Según Tovar, esta actividad involucra a “gente vinculada al crimen organizado transnacional” y genera “enormes problemas ambientales, sanitarios y sociales”. EFE informó que esta problemática ha sido motivo de reiterados reclamos a nivel nacional e internacional.

En el cierre de su intervención, Tovar insistió en la necesidad de una OEA “más eficaz y enfocada en sus mandatos esenciales”, remarcando la importancia de fortalecer el multilateralismo en la región. Destacó además la postulación de la costarricense Rebeca Grynspan como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, resaltando su trayectoria en el ámbito internacional.

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