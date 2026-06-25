El Salvador

Gobierno propone trasladar atribuciones de la SIGET al Ministerio de Economía de El Salvador

La iniciativa presentada por el Ministerio de Economía propone que la nueva autoridad asuma tarifas, normas técnicas, registros, procesos y recursos administrados por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones

Guardar
Google icon
La iniciativa de María Luisa Hayem Breve llega a la Asamblea con un objetivo: ordenar competencias y recortar duplicidades. Incluye normas técnicas, tarifas y un cambio institucional que obliga a una transición cronometrada (Foto cortesía SIGET)
La iniciativa de María Luisa Hayem Breve llega a la Asamblea con un objetivo: ordenar competencias y recortar duplicidades. Incluye normas técnicas, tarifas y un cambio institucional que obliga a una transición cronometrada (Foto cortesía SIGET)

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió este 24 de junio de 2026 una propuesta de reforma para que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGHM), que está adscrita al Ministerio de Economía, asuma las competencias regulatorias y administrativas del sector eléctrico que hoy ejerce la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). La iniciativa fue presentada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé.

Según la correspondencia oficial enviada a la Asamblea, el proyecto busca evitar superposiciones funcionales, reducir la dispersión normativa y dar mayor claridad a las competencias del sector.

El texto señala que “resulta indispensable trasladar a la DGEHM las funciones que actualmente ejerce la SIGET en el sector de electricidad, así como establecer las disposiciones necesarias para regular, de manera ordenada, la transferencia de competencias, procedimientos, archivos, registros, bienes, recursos, derechos y obligaciones vinculados con su ejercicio”.

PUBLICIDAD

La reforma modifica el artículo cuatro de la ley vigente para ampliar y detallar las facultades de la DGEHM. Si entra en vigor, el organismo será responsable de dictar normas técnicas, aprobar tarifas y cargos, administrar el Registro de Electricidad y representar a El Salvador ante organismos internacionales del sector energético, además de suscribir convenios y acuerdos internacionales.

¿Qué funciones y recursos pasarán a la DGEHM?

El Registro de Electricidad, de carácter público, permitirá inscribir concesiones, actos y contratos vinculados al sector, así como cambios de titularidad, cancelaciones, extinciones de derechos y otros actos jurídicos.

La propuesta también amplía el patrimonio de la DGEHM para que reciba recursos transferidos por el Estado, bienes muebles e inmuebles, transferencias presupuestarias e ingresos generados por cargos, cánones, derechos u otras actividades regulatorias.

PUBLICIDAD

De la SIGET a la DGEHM, con juicios en curso y presupuesto en movimiento: el plan que promete continuidad jurídica y abre la puerta a traslados e indemnizaciones (Foto cortesía SIGET)
De la SIGET a la DGEHM, con juicios en curso y presupuesto en movimiento: el plan que promete continuidad jurídica y abre la puerta a traslados e indemnizaciones (Foto cortesía SIGET)

Según el proyecto, la transferencia de competencias y recursos será integral. Los activos, archivos, registros y el personal de la SIGET vinculados al sector eléctrico pasarán a la DGEHM. Para ejecutar el proceso, la reforma contempla una comisión de transición con representantes de ambas entidades, que deberá coordinar la transferencia e inventariar obligaciones, derechos, activos de tecnología, bienes muebles e inmuebles, archivos, registros, expedientes y bases de datos.

El acta de entrega y recepción deberá estar suscrita por los titulares de ambas instituciones. El plazo máximo para completar la transición será de seis meses desde la entrada en vigor del decreto.

¿Qué ocurrirá con los procesos y el presupuesto?

La reforma también regula la continuidad de los procedimientos administrativos y judiciales. Los procesos en trámite ante la SIGET y los litigios en los que la entidad sea parte, relativos al sector eléctrico, pasarán automáticamente a la gestión de la DGEHM.

Los expedientes y registros trasladados mantendrán plena validez jurídica y continuidad administrativa, y la DGEHM asumirá su tramitación, administración, convalidación, rectificación, actualización y resguardo conforme a la ley.

A su vez, el Ministerio de Hacienda deberá trasladar las asignaciones presupuestarias correspondientes para que los recursos antes asignados a la SIGET para funciones del sector eléctrico pasen a la DGEHM.

El ministerio también deberá incluir en cada año fiscal sucesivo los recursos requeridos para la nueva estructura institucional.

Correspondencia legislativa: Reforma plantea que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas asuma las competencias del sector eléctrico en El Salvador.
Correspondencia legislativa: Reforma plantea que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas asuma las competencias del sector eléctrico en El Salvador.

Iniciativa sobre el personal y la normativa vigente

La propuesta incorpora la posibilidad de transferir a la DGEHM al personal de la SIGET destinado a funciones del sector eléctrico, si la nueva autoridad lo considera oportuno. También establece mecanismos para formalizar ese traslado y prevé la coordinación de acciones para la indemnización de los empleados públicos afectados por la reestructuración.

El texto legal aclara que los reglamentos, instructivos, resoluciones y demás disposiciones emitidos por la SIGET, o cualquiera de sus dependencias, relacionadas con el sector eléctrico, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a la nueva ley, hasta que la DGEHM las derogue o modifique expresamente.

Hayem Breve expuso (en la solicitud) a la Asamblea Legislativa que el propósito central de la reforma es consolidar un marco institucional integrado, ágil y alineado con los objetivos estratégicos del sector energético de El Salvador. Según la documentación oficial, la propuesta fue presentada formalmente el 23 de junio y registrada el 24 de junio de 2026 en la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea.

Temas Relacionados

Ministerio de Energía y MinasElectricidadRegulaciónEl SalvadorDGHMSIGETenergía eléctrica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Industria del tabaco en República Dominicana: exportaciones alcanzan USD 1,359 millones y superan los 122,000 empleos

El sector también amplió su aporte laboral con unas 40,000 plazas generadas en zonas francas, ubicándose como la tercera fuente de empleo en el área, según Iván Hernández Guzmán, director de Intabaco

Industria del tabaco en República Dominicana: exportaciones alcanzan USD 1,359 millones y superan los 122,000 empleos

Escándalos financieros: La devolución a los ahorrantes de COSAVI subirá a 120,000 dólares en El Salvador

El nuevo tope amplía la cobertura que días atrás llegaba a 110.000 dólares y se financiará con los pagos que ingresan por la cartera crediticia previa a la intervención de la cooperativa

Escándalos financieros: La devolución a los ahorrantes de COSAVI subirá a 120,000 dólares en El Salvador

Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba reforma para alianzas estratégicas de ente portuario y abre camino a la nueva marina de Limón

El plenario legislativo avaló la reforma a la ley orgánica de JAPDEVA, que permitirá establecer convenios bajo nuevos controles y cánones, facilitando proyectos de inversión clave para la provincia caribeña y el desarrollo de infraestructura

Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba reforma para alianzas estratégicas de ente portuario y abre camino a la nueva marina de Limón

Guatemala: Capturan a presunto extorsionista de transportistas en Escuintla tras operativo

Una investigación basada en denuncias ciudadanas y análisis de videos difundidos en redes sociales permitió la identificación y captura de Ismael “N”, presunto extorsionista de transportistas

Guatemala: Capturan a presunto extorsionista de transportistas en Escuintla tras operativo

En fotos: Las 15 candidatas a Miss El Salvador 2026 que competirán este domingo por la corona

La próxima representante salvadoreña para Miss Universe será elegida en el Teatro Presidente, mientras quienes se queden sin boleto tendrán una opción especial para seguir la coronación desde sus hogares en exclusiva a través de YouTube

En fotos: Las 15 candidatas a Miss El Salvador 2026 que competirán este domingo por la corona

TECNO

Altavoces o barra de sonido: cuál es la mejor inversión para los partidos del Mundial

Altavoces o barra de sonido: cuál es la mejor inversión para los partidos del Mundial

Estos son los puestos que están resistiendo a la automatización del trabajo causada por la IA

Adiós a los envíos que no llegan a destino: diseñan etiqueta de seguimiento que se adhiere al paquete

A qué hora juegan Ecuador vs Alemania, dónde ver el partido y más preguntas trend en Google

Cómo lucirían las Guerreras K-pop y los Saja Boys con la camiseta de la Selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

La Academia invita a 529 nuevos miembros para su generación de 2026: Jacob Elordi, Jenna Ortega y otros podrán votar en los Oscar

La Academia invita a 529 nuevos miembros para su generación de 2026: Jacob Elordi, Jenna Ortega y otros podrán votar en los Oscar

‘Hora de aventura’ expande su universo con una nueva serie centrada en la Dulce Princesa y Marceline

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Chris Pratt confesó que pesaba 136 kilos antes de Guardianes de la Galaxia: la estricta rutina que lo convirtió en Star-Lord

Hugh Jackman y la brutal escena que lo llevó al límite en ‘La muerte de Robin Hood’: “Fue lo más difícil que he hecho”

MUNDO

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Trump exigió lealtad a sus aliados de la OTAN y renovó sus amenazas de abandonar la Alianza

Rodrigo Paz anunció que recuperará el Chapare, bastión cocalero de Evo Morales, tras superar la crisis de los bloqueos

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko