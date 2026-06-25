Gobierno propone trasladar atribuciones de la SIGET al Ministerio de Economía de El Salvador

La iniciativa de María Luisa Hayem Breve llega a la Asamblea con un objetivo: ordenar competencias y recortar duplicidades. Incluye normas técnicas, tarifas y un cambio institucional que obliga a una transición cronometrada (Foto cortesía SIGET)

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió este 24 de junio de 2026 una propuesta de reforma para que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGHM), que está adscrita al Ministerio de Economía, asuma las competencias regulatorias y administrativas del sector eléctrico que hoy ejerce la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). La iniciativa fue presentada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé.

Según la correspondencia oficial enviada a la Asamblea, el proyecto busca evitar superposiciones funcionales, reducir la dispersión normativa y dar mayor claridad a las competencias del sector.

El texto señala que “resulta indispensable trasladar a la DGEHM las funciones que actualmente ejerce la SIGET en el sector de electricidad, así como establecer las disposiciones necesarias para regular, de manera ordenada, la transferencia de competencias, procedimientos, archivos, registros, bienes, recursos, derechos y obligaciones vinculados con su ejercicio”.

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La reforma modifica el artículo cuatro de la ley vigente para ampliar y detallar las facultades de la DGEHM. Si entra en vigor, el organismo será responsable de dictar normas técnicas, aprobar tarifas y cargos, administrar el Registro de Electricidad y representar a El Salvador ante organismos internacionales del sector energético, además de suscribir convenios y acuerdos internacionales.

¿Qué funciones y recursos pasarán a la DGEHM?

El Registro de Electricidad, de carácter público, permitirá inscribir concesiones, actos y contratos vinculados al sector, así como cambios de titularidad, cancelaciones, extinciones de derechos y otros actos jurídicos.

La propuesta también amplía el patrimonio de la DGEHM para que reciba recursos transferidos por el Estado, bienes muebles e inmuebles, transferencias presupuestarias e ingresos generados por cargos, cánones, derechos u otras actividades regulatorias.

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De la SIGET a la DGEHM, con juicios en curso y presupuesto en movimiento: el plan que promete continuidad jurídica y abre la puerta a traslados e indemnizaciones (Foto cortesía SIGET)

Según el proyecto, la transferencia de competencias y recursos será integral. Los activos, archivos, registros y el personal de la SIGET vinculados al sector eléctrico pasarán a la DGEHM. Para ejecutar el proceso, la reforma contempla una comisión de transición con representantes de ambas entidades, que deberá coordinar la transferencia e inventariar obligaciones, derechos, activos de tecnología, bienes muebles e inmuebles, archivos, registros, expedientes y bases de datos.

El acta de entrega y recepción deberá estar suscrita por los titulares de ambas instituciones. El plazo máximo para completar la transición será de seis meses desde la entrada en vigor del decreto.

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¿Qué ocurrirá con los procesos y el presupuesto?

La reforma también regula la continuidad de los procedimientos administrativos y judiciales. Los procesos en trámite ante la SIGET y los litigios en los que la entidad sea parte, relativos al sector eléctrico, pasarán automáticamente a la gestión de la DGEHM.

Los expedientes y registros trasladados mantendrán plena validez jurídica y continuidad administrativa, y la DGEHM asumirá su tramitación, administración, convalidación, rectificación, actualización y resguardo conforme a la ley.

A su vez, el Ministerio de Hacienda deberá trasladar las asignaciones presupuestarias correspondientes para que los recursos antes asignados a la SIGET para funciones del sector eléctrico pasen a la DGEHM.

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El ministerio también deberá incluir en cada año fiscal sucesivo los recursos requeridos para la nueva estructura institucional.

Correspondencia legislativa: Reforma plantea que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas asuma las competencias del sector eléctrico en El Salvador.

Iniciativa sobre el personal y la normativa vigente

La propuesta incorpora la posibilidad de transferir a la DGEHM al personal de la SIGET destinado a funciones del sector eléctrico, si la nueva autoridad lo considera oportuno. También establece mecanismos para formalizar ese traslado y prevé la coordinación de acciones para la indemnización de los empleados públicos afectados por la reestructuración.

El texto legal aclara que los reglamentos, instructivos, resoluciones y demás disposiciones emitidos por la SIGET, o cualquiera de sus dependencias, relacionadas con el sector eléctrico, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a la nueva ley, hasta que la DGEHM las derogue o modifique expresamente.

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Hayem Breve expuso (en la solicitud) a la Asamblea Legislativa que el propósito central de la reforma es consolidar un marco institucional integrado, ágil y alineado con los objetivos estratégicos del sector energético de El Salvador. Según la documentación oficial, la propuesta fue presentada formalmente el 23 de junio y registrada el 24 de junio de 2026 en la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea.