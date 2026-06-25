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Honduras: Libre ratifica rechazo a las reformas energéticas y advierte una privatización de la ENEE

La dirigencia del partido opositor aseguró que la iniciativa impulsada por el Gobierno representa una entrega del sistema eléctrico nacional y convocó a la militancia a defender la empresa estatal.

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La dirigencia del partido rechazó las modificaciones al subsector eléctrico.(FOTO: Infobae)
La dirigencia del partido rechazó las modificaciones al subsector eléctrico.(FOTO: Infobae)

El Partido Libertad y Refundación (Libre) ratificó este miércoles su rechazo a las reformas al subsector eléctrico impulsadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura, al considerar que la iniciativa abre la puerta a la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y representa una pérdida del control estatal sobre el sistema energético del país.

La posición fue presentada por la subcoordinadora de Libre, Rixi Moncada, quien leyó un pronunciamiento denominado “Salvemos la ENEE, reforma y contrarreforma”, en el que la dirigencia del partido aseguró que las modificaciones propuestas ponen en riesgo el carácter público del servicio eléctrico.

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Según Moncada, durante la administración de Xiomara Castro la energía fue declarada un bien público, de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.

“La energía eléctrica fue reconocida como un derecho del pueblo hondureño y no como un negocio privado”, expresó la dirigente política.

Libre denuncia una privatización encubierta

La exfuncionaria sostuvo que las reformas promovidas por el actual gobierno, aunque planteadas como un proceso de modernización del marco legal e institucional del sector, terminarían trasladando áreas estratégicas al sector privado.

Moncada afirmó que el proyecto implica “un cambio estructural y de fondo” que, según su interpretación, provocaría la pérdida del dominio público del subsector eléctrico.

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“Se trata de una ley que ordena un cambio estructural y de fondo, a la cual Honduras pierde el dominio público y la soberanía del subsector eléctrico”, manifestó.

Rixi Moncada leyó el pronunciamiento oficial de Libre sobre las reformas energéticas. (FOTO: Diario La Tribuna)
Rixi Moncada leyó el pronunciamiento oficial de Libre sobre las reformas energéticas. (FOTO: Diario La Tribuna)

La dirigente aseguró además que la iniciativa representa “un tiro de gracia” para la ENEE y advirtió sobre una posible entrega del Centro Nacional de Despacho, considerado uno de los principales órganos técnicos del sistema eléctrico.

Cuestionamientos a la CREE

Uno de los principales señalamientos de Libre se centra en la futura integración de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Según Moncada, la propuesta permitiría una mayor participación del sector privado en la conformación de la entidad reguladora, situación que afirmó podría afectar la toma de decisiones relacionadas con el sistema eléctrico.

La dirigente indicó que el nuevo mecanismo de selección se asemejaría al utilizado para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante una junta nominadora.

Libre sostiene que las reformas ponen en riesgo el carácter público de la ENEE.(FOTO: Diario Tiempo)
Libre sostiene que las reformas ponen en riesgo el carácter público de la ENEE.(FOTO: Diario Tiempo)

De acuerdo con la posición de Libre, dos de los integrantes de dicha junta corresponderían al sector privado y uno al sector público.

La exministra señaló que esto podría trasladar el control de decisiones estratégicas a intereses particulares.

Debate sobre el futuro de la ENEE

Las declaraciones de Libre ocurren mientras el Congreso Nacional continúa discutiendo las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica.

El oficialismo ha defendido la iniciativa argumentando que la ENEE enfrenta pérdidas cercanas a los 1,500 millones de lempiras mensuales y una deuda histórica superior a los 120 mil millones de lempiras.

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, aseguró recientemente que el proyecto ya cuenta con los 65 votos necesarios para ser aprobado, aunque continúan las conversaciones con otras bancadas.

El Gobierno ha reiterado que las reformas no contemplan la privatización de la empresa estatal y que su objetivo es rescatar financieramente a la ENEE.

Libre anuncia movilización

La dirigencia del partido también cuestionó que algunos mecanismos de resolución de conflictos sean trasladados a instancias de arbitraje vinculadas al sector privado.

Según Moncada, esto podría reducir la participación del Estado en decisiones relacionadas con el sistema energético.

El debate sobre la empresa estatal continúa generando confrontación política. (FOTO: TNH)
El debate sobre la empresa estatal continúa generando confrontación política. (FOTO: TNH)

Además, señaló que ciertas disposiciones modificarían procesos de contratación y licitación, situación que, a juicio de la oposición, merece un mayor debate nacional.

Las declaraciones de Libre se producen pocos días después del llamado realizado por la dirigencia del partido a organizar asambleas y movilizaciones en defensa de la ENEE.

El debate sobre las reformas energéticas continúa polarizando el escenario político hondureño, mientras el Congreso Nacional se prepara para conocer en tercer debate una de las iniciativas más importantes del actual período legislativo.

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