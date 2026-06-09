Desmantelaron una red de venta de celulares robados y recuperaron 30 equipos en República Dominicana

El operativo en Santo Domingo dejó cuatro detenidos y la recuperación de 30 teléfonos celulares./ (Policía Nacional República Dominicana)

La Policía Nacional de República Dominicana informó sobre el desmantelamiento de una organización dedicada a la comercialización de celulares robados tras un operativo realizado en el sector de Naco, en Santo Domingo.

Como resultado, se produjo la detención de cuatro hombres y la recuperación de 30 dispositivos móviles. Según la institución, la investigación estuvo a cargo de la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad, que llevó a cabo la acción en coordinación con el Ministerio Público.

Entre los detenidos se encuentran Yeuri Alexander Lugo, conocido como “El Mago”; Junior Zapata Liranzo, identificado como “Junior Cápsula” o “Berlín”; Erikson Almonte Taveras, apodado “El Niño”; y Wilton Manuel Hernández Arias, alias “El Lobo”. De acuerdo con la Policía, los cuatro individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.

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La operación se ejecutó bajo una orden de arresto emitida contra Yeuri Alexander Lugo, a quien las autoridades señalaban por su posible participación en múltiples robos de teléfonos celulares bajo la modalidad de arrebato. Durante el desarrollo de las investigaciones, Lugo habría admitido que los equipos sustraídos se comercializaban a través de Junior Zapata Liranzo y Erikson Almonte Taveras.

La investigación señaló que los celulares robados se comercializaban a través de Junior Zapata Liranzo y Erikson Almonte Taveras./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En seguimiento a la pista de los dispositivos, los agentes localizaron y detuvieron a Zapata Liranzo, quien entregó de forma voluntaria cinco teléfonos celulares, asegurando que los había adquirido de manos de Lugo. Posteriormente, los trabajos investigativos permitieron encontrar y arrestar a Wilton Manuel Hernández Arias, quien entregó voluntariamente otros tres teléfonos y reconoció haber recibido más equipos procedentes de los otros arrestados, según la información difundida por la Policía Nacional.

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Las autoridades detallaron que el principal sospechoso, Lugo, utilizaba una motocicleta para desplazarse y cometer los asaltos, vehículo que presuntamente le era facilitado por un colaborador cuya identidad no fue revelada.

El operativo permitió la recuperación de un total de 30 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, los cuales serán sometidos a un proceso de identificación y depuración antes de ser entregados a sus legítimos propietarios.

La Policía Nacional especificó que estos dispositivos serán revisados para determinar la procedencia y evitar que vuelvan al circuito ilegal.

La lucha contra el robo y comercialización de equipos electrónicos robados forma parte de una estrategia más amplia impulsada por las autoridades dominicanas para combatir las estructuras delincuenciales en el país.

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En los últimos meses, la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad ha intensificado los operativos en diferentes sectores de Santo Domingo, enfocados en identificar y desmantelar redes dedicadas a delitos de robo y receptación de bienes.

Imagen de referencia. Según las autoridades, uno de los detenidos está vinculado con robos de celulares bajo la modalidad de arrebato. /(Crédito MEBOG)

Según datos oficiales, la recuperación de celulares robados representa un paso importante en la protección de la propiedad ciudadana y la reducción de hechos delictivos asociados a la tecnología móvil. Las autoridades exhortaron a la población a colaborar con las investigaciones y a denunciar cualquier información relacionada con la sustracción o comercialización de equipos robados.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la persecución de las bandas organizadas dedicadas a actividades ilícitas. De acuerdo con la institución, los operativos de seguimiento y captura continuarán en todo el territorio nacional para impedir la proliferación de este tipo de estructuras.

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La acción conjunta de la Policía Nacional y el Ministerio Público demuestra la apuesta por fortalecer los mecanismos de investigación y respuesta frente al crimen organizado, en especial en lo referente a delitos patrimoniales. Las investigaciones continúan abiertas para determinar la posible implicación de otras personas y la extensión de la red de comercialización de dispositivos robados.