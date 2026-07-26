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El régimen de Irán aseguró que mantiene conversaciones con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz

El portavoz Esmail Baghaei indicó que los viceministros de Exteriores sostuvieron varias rondas en Teherán el viernes y el sábado, definieron principios y mecanismos para un tránsito seguro, y mantendrán consultas técnicas

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Irán informó avances en las conversaciones con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz en medio de la tensión con Estados Unidos.
Irán informó avances en las conversaciones con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz en medio de la tensión con Estados Unidos.

El régimen de Irán informó este domingo sobre avances en las conversaciones con Omán para la gestión del estrecho de Ormuz, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos tras la ruptura de la tregua y mientras el Parlamento iraní analiza una ley destinada a reforzar el control nacional sobre este estratégico paso marítimo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, detalló que viceministros de Exteriores de ambos países celebraron varias rondas de conversaciones el viernes y el sábado en Teherán. Según Baghaei, las delegaciones abordaron “los principios comunes y los mecanismos operativos para gestionar el tránsito seguro de la navegación en el estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos de los dos Estados ribereños”. El vocero calificó las reuniones como “útiles” y confirmó que “se lograron avances”, aunque las consultas técnicas y políticas continuarán entre ambos gobiernos.

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Baghaei aseguró que, hasta el momento, no se han producido cambios en la situación del tránsito marítimo por el estrecho. Irán y Omán comparten el control de estas aguas, por donde transitaba hasta una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo antes del inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, el 28 de febrero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei.

Las negociaciones entre Irán y Omán tienen lugar mientras ambos países intentan establecer mecanismos para regular la navegación tras las recientes restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní al tráfico marítimo en la zona. A finales de junio, Omán, con apoyo de Estados Unidos, instauró un corredor marítimo temporal exento de tasas para facilitar el tránsito por el estrecho. La reacción iraní se tradujo en ataques a embarcaciones que utilizaban esa ruta, lo que motivó a Washington a intensificar los bombardeos sobre territorio iraní.

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El 5 de julio, Teherán declaró nuevamente cerrado el estrecho de Ormuz y Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona. Esta medida había sido suspendida tras el memorando de entendimiento alcanzado por ambas partes a mediados de junio. Actualmente, el Parlamento iraní estudia una legislación para reforzar el control nacional sobre el paso, en medio de la escalada militar y diplomática.

En el contexto de la reanudación de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz ha vuelto a quedar expuesto a restricciones y ataques. El cierre decretado por Teherán y el bloqueo naval estadounidense han afectado el flujo de crudo, generando preocupación internacional por la seguridad energética global. Antes del conflicto, por este corredor marítimo circulaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.

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De acuerdo con información publicada por Axios, Estados Unidos y el Reino Unido planean celebrar una reunión la próxima semana en Londres para discutir la formación de una posible coalición internacional destinada a asegurar el libre tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. Según fuentes anónimas citadas por el medio, el encuentro congregará a ministros de Defensa y comandantes militares occidentales, entre ellos el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Washington aspira a que sus aliados colaboren enviando recursos a la región, como buques cazaminas, barcos navales y drones, para garantizar la seguridad de la navegación. Fuentes diplomáticas señaladas por Axios indicaron que la Casa Blanca busca apoyo internacional ante la escalada del conflicto y la creciente amenaza sobre el transporte de hidrocarburos.

El anuncio de la reunión internacional coincide con el aumento de los precios energéticos, ya que el barril de petróleo se situó en 100 dólares, el nivel más alto desde mayo. Este repunte se vincula directamente a la reintensificación de la guerra y a las recientes acciones de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, que bloquearon el mar Rojo a los buques saudíes.

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