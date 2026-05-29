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Los precios del petróleo registraron su mayor caída semanal desde abril

El desplome se produce en medio de crecientes expectativas sobre una posible tregua entre Estados Unidos e Irán, que permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz y aliviaría restricciones clave en el mercado energético global

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Imagende archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH
Imagende archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH

Los precios del petróleo registraron su mayor caída semanal en siete semanas este viernes, arrastrados por las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pondría fin a tres meses de guerra y desbloquearía el estrecho de Ormuz. El crudo Brent del Mar del Norte, referencia en Europa, cerró en 92,05 dólares por barril, un descenso del 1,77% en la jornada y de más del 11% en la semana.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), retrocedió un 1,73% hasta los 87,36 dólares por barril, su mayor pérdida semanal desde mediados de abril, según datos de mercado recogidos por agencias internacionales. Ambos contratos correspondían a entrega en julio, último día de negociación para esos vencimientos.

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El presidente estadounidense Donald Trump anunció que mantendría una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para adoptar una “decisión final” sobre el acuerdo. En una publicación en su red Truth Social, exigió que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que el estrecho de Ormuz “debe abrirse de inmediato, sin peaje”.

Teherán respondió denunciando las “exigencias excesivas” de Washington. Su negociador jefe, Mohammad Bagher Ghalibaf, reclamó “acciones concretas” a los estadounidenses, y la agencia de noticias iraní Fars precisó que Irán aún no había decidido aprobar el acuerdo y que reabrirá la vía navegable “según sus propios términos predeterminados”.

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Según filtraciones de prensa, el pacto contempla la reapertura del estrecho, un alto el fuego extendido 60 días para negociar un acuerdo nuclear, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra puertos iraníes y la negociación para liberar fondos iraníes congelados.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con una ofensiva estadounidense e israelí, ha mantenido cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% del flujo marítimo de crudo a nivel global. El tráfico a través de este cuello de botella marítimo se mantiene en una pequeña fracción de los niveles prebélicos, según analistas de ING.

La crisis ha resultado “extrañamente más manejable” que la de 2022, señalaron analistas de JPMorgan, gracias al uso de reservas mundiales de crudo y a una demanda débil que contribuyó a mitigar las perturbaciones. Los mismos analistas advirtieron que “esto no significa que la adaptación haya sido perfecta en todas partes”.

Imagen de una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK
Imagen de una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Barbara Lambrecht, de Commerzbank, advirtió que las expectativas del mercado provocaron una caída drástica de los precios a niveles no vistos “desde mediados de abril”. Giovanni Staunovo, analista de UBS, señaló que “la atención del mercado sigue centrada en la posibilidad de un acuerdo”, y que “la caída de los precios podría estar obligando a algunos operadores a cerrar sus posiciones largas”.

John Kilduff, socio de Again Capital, resumió el estado de ánimo del mercado: “Obviamente, el mercado cree que el alto el fuego será pan comido y que ya está todo zanjado”. Aun así, expresó sorpresa ante la magnitud del retroceso: “Me sorprende que los precios no sean más altos”.

Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, estimó que “es probable que el mercado siga descontando la posibilidad de un acuerdo inminente”, y que los operadores se mostrarán reacios a comenzar el fin de semana apostando por una subida. Lambrecht advirtió que “si las esperanzas se desvanecen una vez más, los precios podrían repuntar rápidamente”, mientras que los analistas de ING señalaron que, incluso con la reapertura del estrecho, la recuperación del mercado “sigue siendo incierta”.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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