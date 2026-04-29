Procurador General de Honduras pide depuración de perfiles de aspirantes al CNE y TJE que enfrentan demandas e investigaciones

Aspirantes al CNE y TJE deberán someterse a revisión de antecedentes legales. (FOTO: Infobae)

El proceso de selección de nuevas autoridades para los órganos electorales de Honduras enfrenta ahora una revisión más exhaustiva tras la advertencia de Dagoberto Aspra, procurador general de la República.

Aspra alertó sobre la presencia de aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que tienen demandas contra el Estado o investigaciones abiertas en el Ministerio Público. Esta situación introduce un nuevo nivel de escrutinio en una etapa clave del proceso, que se desarrolla en el Congreso Nacional de Honduras.

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El funcionario señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos para verificar los antecedentes de los candidatos.

“Las personas que van a integrar el comité deben pedir información a diferentes instituciones, porque entre ellos nosotros identificamos que algunos tienen demandas contra el Estado, y que también tienen investigaciones en curso”, sostuvo Aspra.

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El Congreso Nacional deberá alcanzar consensos para la elección final. (FOTO: Infobae)

El planteamiento exige una depuración más rigurosa, abarcando la formación académica, la trayectoria profesional y la situación legal y administrativa de los postulantes.

La Comisión Evaluadora deberá solicitar constancias a varias entidades estatales, con el objetivo de comprobar si existen procesos judiciales o administrativos abiertos que puedan convertirse en obstáculos legales para asumir responsabilidades en el CNE o el TJE.

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Algunas de las demandas detectadas están vinculadas a responsabilidades derivadas de cargos públicos anteriores.

Aspra explicó que existen demandas tanto del Estado contra los aspirantes como de los propios candidatos contra el Estado, especialmente por responsabilidad civil relacionada con su gestión.

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La Procuraduría General de la República recomienda verificar antecedentes de aspirantes a órganos electorales. (FOTO X)

La selección de autoridades electorales ha generado expectativas en diversos sectores, dada la importancia de estos organismos en la organización, supervisión y resolución de controversias electorales en Honduras.

La advertencia sobre procesos judiciales y demandas eleva la presión para que el proceso avance bajo criterios técnicos y legales estrictos.

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Analistas consideran que la existencia de antecedentes legales no descalifica automáticamente a un candidato, pero constituye un criterio esencial para evaluar la idoneidad de los aspirantes. El tipo de proceso, su estado y las circunstancias particulares serán determinantes en cada caso.

Aspra precisó que la valoración final sobre la habilitación de los candidatos corresponde al órgano competente. “Tenemos que ver las causas de inhabilidad, pero son situaciones que deben ser valoradas por el órgano que definirá quiénes son las personas idóneas”, indicó el procurador.

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El procurador Dagoberto Aspra pidió una revisión exhaustiva de perfiles en el proceso del CNE y TJE. (FOTO: La Prensa)

Mientras tanto, el Congreso Nacional sigue el cronograma previsto, que abarca el cierre de recepción de documentos, revisión de expedientes, etapa de subsanación y entrevistas a los postulantes que cumplan los requisitos.

El señalamiento sobre demandas e investigaciones podría influir en la percepción pública y aumentar la exigencia para que la selección se lleve a cabo bajo un estricto marco técnico y legal.

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El desafío institucional reside en equilibrar la transparencia con el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. La depuración de perfiles se consolida como un paso esencial para fortalecer la credibilidad de la institucionalidad electoral hondureña.

La decisión final requerirá consensos en el pleno legislativo, un aspecto que históricamente ha estado marcado por negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.

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El señalamiento sobre demandas e investigaciones podría influir en la percepción pública y aumentar la exigencia para que la selección se lleve a cabo bajo un estricto marco técnico y legal. El desafío institucional reside en equilibrar la transparencia con el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. La depuración de perfiles se consolida como un paso esencial para fortalecer la credibilidad de la institucionalidad electoral hondureña.