El Salvador

Violencia en el fútbol salvadoreño: Barra Brava del Alianza recibe condena por violencia entre barras

El Juzgado de Instrucción de San Juan Opico sentenció a miembros de la barra brava del Alianza Fútbol Club por desórdenes públicos, derivando en trabajo comunitario tras el ataque a seguidores del Club Deportivo FAS en octubre de 2025

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Doce imputados recibieron una pena de dos años de prisión, sustituida por trabajo de utilidad pública. (Foto cortesía Centros Judiciales)
Doce imputados recibieron una pena de dos años de prisión, sustituida por trabajo de utilidad pública. (Foto cortesía Centros Judiciales)

El Juzgado de Instrucción de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad Centro, condenó este martes a 12 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club por el delito de desórdenes públicos agravados, tras un episodio de violencia entre aficionados registrado en octubre de 2025. La pena impuesta fue de dos años de prisión, aunque el juzgador la sustituyó por trabajo de utilidad pública, por lo que los sentenciados quedaron en libertad.

El incidente que originó el proceso judicial ocurrió el 25 de octubre de 2025 en el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico. Las investigaciones detallaron que una disputa entre aficionados escaló hasta convertirse en un ataque contra un autobús que transportaba a seguidores del Club Deportivo FAS, lo que derivó en daños materiales y personas lesionadas.

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La resolución fue dictada mediante un procedimiento abreviado, mecanismo procesal en el que los imputados reconocen su responsabilidad penal a cambio de una resolución más expedita. Por esa admisión, el juez dictó la condena y, al aplicar la sustitución de la pena privativa de libertad, dispuso la emisión de las órdenes de libertad para los 12 sentenciados.

Las labores comunitarias que deberán cumplir los condenados serán definidas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla. En cuanto a los delitos de lesiones y daños agravados relacionados con el mismo hecho, los involucrados ya habían resuelto su situación de forma anticipada mediante el pago de indemnizaciones económicas a las víctimas, a través de la vía de la conciliación.

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Reconocimientos de culpa y penas reducidas no han traído paz total. La comunidad aún debate el alcance de la decisión judicial. Próximas audiencias prometen más capítulos en esta historia.
Reconocimientos de culpa y penas reducidas no han traído paz total. La comunidad aún debate el alcance de la decisión judicial. Próximas audiencias prometen más capítulos en esta historia.

El caso permanece abierto para algunos procesados. Dos integrantes del grupo original no participaron en el acuerdo de procedimiento abreviado, por lo que el tribunal asignó una nueva audiencia para el 4 de mayo de 2026, en la que se definirá su responsabilidad penal.

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) los hinchas fueron identificados como Erick René Alfaro León, Erick Noé Hernández Campos, Elmer Edir Jacobo Gómez, Jairo Emerson Medrano Molina, Salvador Fernando Lizama Sánchez, William Reinaldo López, Geovani Alexander Sánchez Rumaldo, Daniel Ezequiel Palacios Galdámez, Jhony Oswaldo Quintanilla Bonilla, Mario Eduardo López Castellanos, Ronald Fernando Córdova Mejía, Rolando Arístides Reyes Toledo, Bryan Gutiérrez Alvarado y Karla Noemy Recinos Girón.

En un inicio, la FGR los acusó de los delitos de desórdenes públicos, daños y lesiones. Aún así, por los últimos dos conciliaron con los afectados. El comunicado señaló que los 14 acusados entregaron al dueño del bus $2,500, debido a los daños que ocasionaron en el automotor, el día del ataque. A su vez, los ahora condenados entregaron $200 a cuatro víctimas que resultaron lesionadas.

La PNC anunció la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS. Todos los detenidos son aficionados del Alianza. Video Cortesía Policía Nacional Civil de El Salvador.

Situaciones frecuentes

El 30 de marzo, la Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de ocho personas tras una riña entre aficionados de los clubes Águila y FAS a la salida de un partido de la Primera División disputado en el departamento de San Miguel.

El episodio, que quedó registrado en video y circuló en redes sociales, mostró a seguidores del FAS arrojando piedras y atacando a hinchas del Águila y a conductores que transitaban por la zona.

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