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Así es Oasis, la serie de Netflix en un resort

La trama lleva el misterio a unas vacaciones de élite, con playas privadas, vigilancia constante y secretos cruzados entre residentes y empleados mientras buscan a una joven desaparecida

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Una joven desaparece en un resort de lujo y el complejo se cierra de inmediato: tanto huéspedes como empleados quedan retenidos y bajo sospecha hasta que se esclarezca. (Netflix)

Netflix ha fijado el 19 de junio de 2026 como la fecha de lanzamiento global de Oasis, el nuevo thriller original producido por Bambú Producciones para la plataforma. Según información proporcionada por Sortiraparis, la serie —creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta, Javier Chacártegui y Ricardo Jornet— ubica su trama en un complejo de lujo, aislado y controlado, donde una desaparición transforma el entorno de vacaciones exclusivas en un espacio de investigación y sospecha.

La serie se ha estructurado en torno a un planteamiento cerrado: una joven desaparece en un resort reservado para las familias más adineradas del país. Como consecuencia, la administración bloquea el lugar, impidiendo la salida de huéspedes y empleados mientras la policía dirige un operativo intensivo dentro del complejo. El entorno, definido en la producción como el complexo vacacional más lujoso del país, se presenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sofisticado sistema de seguridad, elementos que en la narrativa potencian el carácter de “jaula dorada” donde todos resultan sospechosos.

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Cuatro personas en trajes de baño disfrutan de un día soleado en un yate, con montañas cubiertas de niebla y el mar azul de fondo
Netflix estrenará Oasis el 19 de junio de 2026 con un lanzamiento global en su plataforma. (Neflix)

Oasis representa la primera colaboración de este equipo creativo en un thriller para Netflix y consolida a Bambú Producciones dentro de la estrategia de la plataforma para ofrecer contenidos originales desde España. El proyecto convoca a un elenco liderado por Tomy Aguilera, Victoria Kantch, Ana Garcés (quien interpreta a Helena), Álex Mola, Jan Buxaderas, Ada Molina, Berta Castañé, Manel Duarte, Amanda Palomino, Laura Simón, Candela Méndez, Blas Polidori, Verónica Sánchez y Paco Tous.

Un resort de lujo convertido en escenario de investigación policial

El guion instala la tensión dramática propia del whodunit, situando la acción en un espacio limitado y bajo vigilancia constante: un resort donde todos los presentes comparten la condición de sospechosos. Esta estructura narrativa incorpora el encierro y la exclusividad como motores dramáticos, diferenciando a Oasis en la propuesta de thrillers de verano para el mercado internacional de streaming.

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Un joven con cabello oscuro mojado y gotas de agua en la piel emerge de una piscina azul. El fondo borroso muestra palmeras bajo un cielo claro
Oasis, la nueva serie de Bambú Producciones para Netflix, sitúa su trama en un resort de lujo donde una desaparición activa una investigación. (Netflix)

Oasis explora una mecánica de grupo bajo presión, en la que los jóvenes residentes y empleados del resort inician líneas propias de investigación para descubrir qué ocurrió realmente, una vez desencadenada la desaparición. El foco recae tanto en los secretos personales de los protagonistas como en las dinámicas de poder y desconfianza que emergen en contextos cerrados.

Esta apuesta se orienta a los suscriptores interesados en thrillers de investigación que buscan nuevas versiones del formato clásico, integrando lujo, ambiente vacacional y una amenaza latente camuflada bajo la apariencia de exclusividad.

La historia de Oasis comienza cuando una joven desaparece en un complejo reservado para las familias más adineradas del país.(Crédito: Manuel Fernandez Valdes/Netflix © 2025)
La historia de Oasis comienza cuando una joven desaparece en un complejo reservado para las familias más adineradas del país.(Crédito: Manuel Fernandez Valdes/Netflix © 2025)

Estrategia de programación original y consolidación de talento español en Netflix

Bambú Producciones, reconocida previamente por títulos como Las chicas del cable, intensifica su relación con Netflix al desarrollar Oasis específicamente para su catálogo global, asegurando la difusión simultánea en todos los territorios de la plataforma. La fecha de estreno, fijada para el 19 de junio de 2026, coloca a la serie dentro del calendario de estrenos veraniegos, buscando capitalizar el interés por ficciones de clima cálido y conflictos de alta tensión.

La decisión de ambientar el relato en un resort exclusivo responde a la tendencia de ficciones recientes a explorar comunidades cerradas y privilegio en clave de suspense, aportando a Netflix una oferta original con potencial de conversación internacional.

El thriller Oasis construye una trama de whodunit en un espacio cerrado, bajo vigilancia y con todos los presentes como sospechosos. (Crédito: Manuel Fernandez Valdes/Netflix © 2025)
El thriller Oasis construye una trama de whodunit en un espacio cerrado, bajo vigilancia y con todos los presentes como sospechosos. (Crédito: Manuel Fernandez Valdes/Netflix © 2025)

La distribución de papeles refuerza la apuesta por jóvenes actores emergentes junto a figuras consolidadas como Verónica Sánchez y Paco Tous, lo que amplía el rango de audiencia objetivo y refuerza la visibilidad del talento español en el ecosistema de producciones originales para el streaming global.

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