República Dominicana

Más de 2,000 estudiantes dominicanos llevaron la educación artística al Teatro Nacional por primera vez

La decimotercera muestra reunió durante cuatro días a alumnos de las 18 regionales educativas con presentaciones de música, danza, teatro, artes visuales y formatos multimedia en un escenario inédito para el programa

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El Ministerio de Educación cerró la 13ª edición en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con cuatro días de música, danza, teatro y artes visuales (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El Ministerio de Educación cerró la 13ª edición en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con cuatro días de música, danza, teatro y artes visuales (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El Ministerio de Educación de la República Dominicana clausuró este domingo la decimotercera edición de la Muestra Nacional de la Modalidad en Artes 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde más de 2,000 estudiantes de las 18 regionales educativas del país presentaron durante cuatro días una programación de educación artística preuniversitaria.

La edición de este año se desarrolló bajo el lema “Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad”, según el Ministerio de Educación. La propuesta estuvo orientada a promover la reflexión sobre las raíces culturales dominicanas y sobre el papel del arte en la construcción de ciudadanía.

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El ministerio informó que la muestra integró música, danza, teatro, artes visuales y expresiones multimedia. También señaló que fue la primera vez que el evento tuvo como sede el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El cierre y el sentido de la muestra

Este video muestra la 13ª Gala Nacional 'Travesías Regional Cotuí'. La clausura de la Muestra Nacional de Artes 2026 incluyó reconocimientos a Marinella Sallent y David Peña Ortega, informó el Ministerio de Educación de República Dominicana. El evento cuenta con la participación del Gobierno de la República Dominicana y el Ministerio de Educación.

El ministro Luis Miguel De Camps vinculó esa decisión con un reconocimiento al trabajo acumulado por los alumnos. “Estos jóvenes merecían un escenario a la altura de lo que representan, a la altura de sus sueños y a la altura de lo que son para el país”, afirmó, según el Ministerio de Educación.

De Camps sostuvo además que la educación cumple una función que excede la enseñanza académica: “La educación tiene una misión mucho más profunda: descubrir talentos, abrir posibilidades y ayudar a cada persona a encontrar aquello que la hace única”, dijo, según el ministerio.

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El director de la Modalidad en Artes Gelson Navarro planteó que cada presentación mostró el alcance de la formación artística en el desarrollo de los estudiantes. Según el ministerio, señaló que ese proceso fortalece competencias académicas, emocionales y sociales que contribuyen a formar ciudadanos comprometidos con su entorno.

En la clausura, el ministro ligó el reconocimiento a una idea que va más allá del aula. Habló de singularidad, oportunidades y futuro. La elección del recinto también cargó un significado (Foto cortesía Ministerio de Educación)
En la clausura, el ministro ligó el reconocimiento a una idea que va más allá del aula. Habló de singularidad, oportunidades y futuro. La elección del recinto también cargó un significado (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Navarro resumió el cierre del programa con una referencia directa al recorrido pedagógico de los participantes: “Hoy concluimos una gran etapa, una travesía que ha acompañado a cada estudiante en el desarrollo de las competencias artísticas contempladas en el currículo. Es un camino de crecimiento, formación y expresión cultural cuyo resultado nos llena de orgullo y emoción”, manifestó, según el Ministerio de Educación.

La cartera educativa presentó la muestra como una iniciativa que reafirma el compromiso del sistema con una formación integral. Según el ministerio, ese enfoque reconoce el talento como una vía para construir proyectos de vida, fortalecer la identidad cultural y ampliar las oportunidades de desarrollo de la juventud dominicana.

Homenajes y tributo póstumo

Durante la ceremonia se rindió homenaje a la artista Milly Quezada, a quien estuvo dedicada esta edición, de acuerdo con el Ministerio de Educación. La distinción fue recibida en su representación por Pedro del Risco, según la institución.

Más de 2.000 estudiantes de 18 regionales educativas participaron de la 13ª Muestra Nacional de la Modalidad en Artes 2026, según el Ministerio de Educación dominicano (Foto cortesía Ministerio de Educación)
Más de 2.000 estudiantes de 18 regionales educativas participaron de la 13ª Muestra Nacional de la Modalidad en Artes 2026, según el Ministerio de Educación dominicano (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El acto también reconoció a la directora general de Bellas Artes Marinella Sallent y al maestro David Peña Ortega por sus aportes y trayectoria en el ámbito artístico y cultural, según el ministerio.

La clausura incluyó además un homenaje póstumo en memoria de artistas, estudiantes y docentes fallecidos, de acuerdo con el Ministerio de Educación. En esa lista figuran Carlos Batista, Arturo Díaz Cordero, Enerolisa Núñez, Juan Báez, Inocencia Paredes, Henry Hierro, Miguel Fernández, Vladimir Sosa, José Betancourt, Chelo Zorrilla, José Altagracia de León y Félix Ascencio.

También Félix Martínez, William Mejía, René Antonio Fortunato, Angelita Curiel, Jessy Santana, Socorro Castellanos, Ada Balcácer, José Emilio “El Chino” Joa, Franklin Domínguez, Iván García Guerra, José Rafael Lantigua, Roberto Miranda, el padre José Luis Sáez, Josefina Gallarte, Ashly Valdez, Joemil Martí e Iván Tejeda.

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