Israel confirmó que mantendrá sus tropas en el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Israel Katz afirmó que Israel no retirará las fuerzas del sur de Líbano pese al cese al fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este lunes que su país no retirará las fuerzas del sur de Líbano pese al anuncio de un cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, acuerdo que incluiría el fin de los enfrentamientos contra Hezbollah. Katz sostuvo que el Ejército israelí (IDF) permanecerá en las zonas de seguridad establecidas en Líbano, Siria y Gaza “sin límite de tiempo”, con el objetivo de proteger la frontera y a las comunidades israelíes de ataques de grupos yihadistas.

Según Katz, las zonas de seguridad serán “despejadas de residentes locales” y se destruirán todas las infraestructuras asociadas al terrorismo, tanto en superficie como subterráneas, incluyendo viviendas en las aldeas cercanas a la línea de contacto que hayan sido utilizadas como bases de operaciones. El ministro calificó la toma y control de estas áreas como “uno de los mayores logros de la IDF en la guerra” y rechazó cualquier posibilidad de retirada, pese a las presiones internacionales. Añadió que el primer ministro Benjamin Netanyahu transmitió esta posición al presidente estadounidense Donald Trump y a otros altos funcionarios de Estados Unidos, y que él mismo la comunicó al secretario de Guerra Pete Hegseth.

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Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y primeras reacciones

El domingo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que detendría de inmediato todas las operaciones militares en Medio Oriente, incluida la confrontación en Líbano. La firma oficial del pacto está prevista para el 19 de junio en Ginebra, según precisó Sharif, quien actuó como mediador clave entre Washington y Teherán. El mandatario pakistaní informó que, con el acuerdo en vigor, los mediadores facilitarán reuniones durante la semana para preparar el terreno de cara a la ceremonia de firma.

El ministro de Defensa de Israel sostuvo que la IDF permanecerá sin límite de tiempo en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza.

Pocos minutos después del anuncio, el presidente Donald Trump declaró que el acuerdo “ya está completo” y ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, además del levantamiento del bloqueo naval estadounidense que seguía vigente en la región. En las próximas horas, Trump viajará a Francia para participar en la cumbre del G7 en Evián, y se espera que asista a la ceremonia de firma en Suiza el viernes.

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Posición israelí ante el cese al fuego y advertencias a Irán

La declaración de Israel Katz representa la primera postura oficial de un líder israelí respecto al cese al fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán. Katz advirtió que si Irán ataca a Israel como consecuencia de los acontecimientos en Líbano, “Israel responderá con toda su fuerza”. Subrayó que la prioridad del gobierno israelí es la seguridad nacional y la protección de sus ciudadanos, por encima de cualquier presión internacional.

La decisión de mantener las posiciones en las zonas de seguridad y la advertencia a Irán delinean el enfoque de Israel tras el inicio del acuerdo de paz regional, mostrando que no contempla concesiones en materia de defensa territorial ni en la lucha contra Hezbollah y otras organizaciones armadas en la frontera norte.

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