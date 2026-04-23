República Dominicana

Emergencia climática en República Dominicana: Vaguada y sistema frontal amenazan con inundaciones severas

El COE ha elevado a roja la alerta en el litoral norte dominicano y advierte sobre el alto riesgo de inundaciones en casi todo el territorio nacional tras una combinación de vaguada y sistema frontal que ha puesto al país en vilo

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ARCHIVO: Tras los recientes eventos que dejaron más de cinco fallecidos y miles de desplazados, la República Dominicana vuelve a enfrentar una amenaza crítica por una vaguada.
ARCHIVO: Tras los recientes eventos que dejaron más de cinco fallecidos y miles de desplazados, la República Dominicana vuelve a enfrentar una amenaza crítica por una vaguada.

La República Dominicana enfrenta actualmente uno de los episodios meteorológicos más complejos de la presente temporada. La interacción directa entre un sistema frontal (frente frío) y una vaguada estacionaria ha generado un escenario de alta vulnerabilidad en gran parte del territorio nacional.

Ante la persistencia de las lluvias y la saturación de los suelos, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha tomado medidas drásticas para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Desde las primeras horas de este jueves 23 de abril, las condiciones del tiempo han sido dominadas por nublados densos y precipitaciones de intensidad moderada a fuerte. El COE, en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), ha emitido niveles de alerta máxima para el norte del país.

Las provincias de Puerto Plata y Espaillat se encuentran en Alerta Roja. Esta categoría implica que la población debe estar lista para la evacuación y refugiarse en lugares seguros, ya que el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra es extremadamente alto. Por otro lado, siete provincias permanecen en Alerta Amarilla, mientras que otras 12, incluyendo el Distrito Nacional, se mantienen en Alerta Verde.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este jueves la Alerta Roja para las provincias de Puerto Plata y Espaillat (Foto cortesía COE).
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este jueves la Alerta Roja para las provincias de Puerto Plata y Espaillat (Foto cortesía COE).

Las lluvias no darán tregua durante la tarde, desplazándose hacia zonas como Santiago, La Vega, Monseñor Nouel y San Juan, donde se esperan tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían derribar árboles y tendido eléctrico.

La situación no solo es terrestre, el Indomet ha emitido una advertencia técnica para la costa atlántica. Debido al viento fuerte y a las olas anormales, se ha ordenado que todas las embarcaciones frágiles y pequeñas permanezcan en puerto desde la Bahía de Manzanillo hasta Cabo Engaño.

El oleaje peligroso representa una amenaza mortal para la navegación recreativa y de pesca artesanal, por lo que se insta a los capitanes a no desafiar las condiciones del mar. Ante este panorama, las autoridades exhortan a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

Comunicado de la Embajada de los EE.UU. en Santo Domingo sobre la situación climatológica en República Dominicana (Cortesía @EmbajadaUSAenRD).
Comunicado de la Embajada de los EE.UU. en Santo Domingo sobre la situación climatológica en República Dominicana (Cortesía @EmbajadaUSAenRD).

¿Qué es una vaguada y cómo afectó recientemente al país?

Para entender la magnitud del peligro, es necesario comprender el fenómeno técnico que nos acecha. Una vaguada es una configuración atmosférica donde la presión es más baja que en las áreas circundantes. Se puede visualizar como un canal de baja presión que “succiona” la humedad y el aire cálido de la superficie hacia las capas superiores de la atmósfera.

A diferencia de un ciclón tropical que tiene un centro definido, la vaguada puede extenderse por cientos de kilómetros, descargando grandes volúmenes de agua de manera continua sobre una misma región. Esto provoca que los suelos pierdan su capacidad de absorción rápidamente.

Infografía vertical que describe una vaguada con texto e íconos: definición, representación en mapas, características, efectos en el clima e importancia.
Infografía detallada que explica qué es una vaguada, cómo se forma y sus efectos en el clima, destacando su importancia para la prevención de riesgos meteorológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación de las autoridades no es infundada. En eventos recientes de similares características, el impacto en la República Dominicana ha sido devastador. La incidencia de sistemas de vaguada recientemente dejó un saldo trágico de más de 5 personas fallecidas, víctimas principalmente de crecidas de ríos y colapsos de infraestructuras deficientes.

Además de las pérdidas humanas, el impacto social ha sido masivo:

  1. Desplazamientos: Miles de dominicanos han perdido sus hogares o han tenido que ser trasladados a albergues oficiales debido a que sus comunidades quedaron totalmente anegadas.
  2. Aislamiento: Decenas de comunidades rurales han quedado incomunicadas por el colapso de puentes y el desbordamiento de cañadas que cortan las carreteras principales.
  3. Economía: El sector agrícola ha sufrido pérdidas millonarias, especialmente en las plantaciones de arroz y plátano del Cibao, debido al exceso de humedad.

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