Nikki Glaser reveló el insólito regalo de Leonardo DiCaprio tras una broma en los Globos de Oro

El insólito regalo de Leonardo DiCaprio a Nikki Glaser tras los Globos de Oro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comediante y presentadora Nikki Glaser relató el particular intercambio que vivió con Leonardo DiCaprio tras bromear sobre el actor en los Globos de Oro 2026. Su historia, narrada en televisión estadounidense, cobró notoriedad por el gesto inesperado con el que DiCaprio respondió, según informó E! Online.

Después de hacer una broma sobre DiCaprio durante la gala de enero de 2026, Glaser reveló que el actor le mandó un insólito obsequio a modo de respuesta.

Según la propia comediante, dos meses después de la ceremonia, recibió en su domicilio tres canastas de pasta, un detalle que interpretó como una devolución humorística y cordial al comentario realizado en el escenario.

Durante la ceremonia, Glaser eligió no referirse a los habituales temas ligados a la vida sentimental de DiCaprio. En cambio, recurrió a una antigua entrevista publicada en 1991 en la revista Teen Beat, donde el actor señalaba que su comida favorita era la pasta.

Las tres canastas de pasta que sorprendieron a la comediante Nikki Glaser. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Leo, no sabemos nada de ti. Lo único que sabemos proviene de un artículo de Teen Beat de 1991, donde dijiste que tu comida favorita era pasta, pasta y más pasta”, bromeó frente al público, citando ese dato anecdótico sobre el intérprete, de acuerdo con el medio citado.

La singular respuesta de Leonardo DiCaprio a Nikki Glaser

Una vez concluido el evento, DiCaprio eligió devolver la atención enviando a Glaser las tres canastas de pasta, según relató ella en el programa The Tonight Show. La comediante interpretó el gesto como una reacción simpática y fuera de lo común. “Parte de mí pensó si Leo tenía alguna otra intención, pero luego supuse que a las chicas que le gustan, no les enviaría pasta”, comentó con ironía sobre la naturaleza del regalo.

Glaser también detalló que su costumbre es enviar flores a las celebridades que reciben con buen ánimo sus bromas, pero destacó que Leonardo DiCaprio fue el único en responderle con un presente. Este intercambio, según subrayó el medio, acentuó el tono distendido de la relación entre ambos tras la gala.

El detalle que Leonardo DiCaprio eligió para responder con simpatía a un comentario público

Otras confesiones sorprendentes de celebridades

El episodio entre Glaser y DiCaprio se sumó a diversas anécdotas recientes compartidas por otras figuras del espectáculo, recopiladas por E! Online.

El exjugador de fútbol americano Jason Kelce reconoció públicamente que no suele lavar sus pies, ironizando sobre el tema en las redes y en su pódcast junto a su hermano Travis. Por su parte, el actor Robert Pattinson admitió que durante años inventó la historia de haber visto morir a un payaso en el circo durante su infancia, una anécdota que finalmente confesó ser falsa.

En cuanto a dinámicas familiares inusuales, Mila Kunis confesó que en su casa, junto a Ashton Kutcher y sus hijos, mantienen una política de puertas abiertas incluso en el baño, señalando que la costumbre fue adoptada como algo normal por la familia.

Nikki Glaser destaca a DiCaprio como el único en devolverle un regalo tras una broma

Otras historias llamaron la atención por su carácter inesperado. Jennifer Garner contó que, durante una escena de acción en la película The Kingdom, terminó mordiendo accidentalmente la oreja de un compañero de reparto, provocándole una marca visible.

Jenna Bush Hager, por su parte, explicó que prefiere no usar ropa interior por motivos de comodidad y practicidad, mientras que Britney Spears reconoció haberse divertido con un video viral protagonizado por Pete Davidson y Scott Disick, aunque desconocía quiénes eran ambos.

Entre los relatos recientes también figura el de Jana Kramer, quien recordó en su pódcast una cita fallida con Chris Evans, marcada por un desagradable incidente relacionado con el olor del espárrago en el baño y la posterior indiferencia del actor.

La confesión de Kim Kardashian sobre los sacrificios extremos por mantener una apariencia joven

El cantante Jelly Roll compartió en televisión su momento más embarazoso: “Una vez me hice encima mientras estaba en el escenario”, relató sobre un incidente ocurrido durante un concierto, y describió la reacción desconcertada del público tras el episodio.

Kim Kardashian, en otra confesión insólita recogida por E! Online, aseguró estar dispuesta a realizar sacrificios extremos con tal de mantener una apariencia joven: “Si me dijeran que debo comer excremento todos los días para verme más joven, podría hacerlo”, afirmó la empresaria, aunque luego agregó que probablemente solo “probaría un poco”.

El intercambio entre Nikki Glaser y Leonardo DiCaprio, sellado con el envío de las tres canastas de pasta, destacó entre las historias recientes por su toque de humor y originalidad. Según E! Online, esta anécdota sumó un episodio peculiar a la serie de confesiones inesperadas protagonizadas por celebridades en los últimos meses.