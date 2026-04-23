Panamá

Las autoridades de Panamá capturan a sujeto buscado por tráfico sexual en Estados Unidos

Uno de los detenidos es un ciudadano cubano con orden de arresto por presunta trata de personas y el otro, un mexicano por un caso de violación a una menor, según informó el Servicio Nacional de Migración

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Un operativo coordinado terminó con la captura de un hombre en pleno aeropuerto internacional. Las autoridades panameñas reaccionaron ante una alerta crítica. El destino final y la conexión con delitos graves abren nuevos interrogantes. Video cortesía Migración Panamá.

Un ciudadano cubano de 41 años fue detenido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen por agentes del Servicio Nacional de Migración de Panamá, tras confirmarse que tenía una orden de arresto vigente en Texas, Estados Unidos, por presunta conspiración relacionada con tráfico sexual y trata de personas, según informó el portal de Migración de Panamá y consignó la agencia EFE.

La información publicada detalla que el individuo, cuya identidad no fue revelada, llegó en un vuelo procedente de Surinam y tenía como destino final México. Las autoridades panameñas especificaron que quedará bajo custodia a la espera de instrucción judicial, para cumplir con la orden internacional de arresto.

El comunicado también destaca que Panamá arrestó en la misma semana, en el aeropuerto de Tocumen, a un mexicano de 34 años buscado en Estados Unidos por su supuesta participación en un caso de violación a una menor cometido en Massachusetts. La acción policial sobre el mexicano fue posible gracias a la cooperación internacional y al intercambio de información con Interpol, según Migración Panamá y la información recogida por EFE.

En ambos casos, la verificación biométrica y los sistemas de alerta internacional permitieron impedir el ingreso o tránsito de los arrestados, lo que, según las autoridades panameñas, refuerza el compromiso del país en el combate contra el crimen transnacional y la protección de la niñez.

Refuerzo de capacidades tácticas de la mano de Estados Unidos

Hombres de espaldas en un interior moderno. Uno usa chaleco "MIGRACIÓN", otro camiseta a rayas y gorra. Al fondo se ven escaleras y otros peatones.
Un operativo coordinado terminó con la captura de un hombre en pleno aeropuerto internacional. Las autoridades panameñas reaccionaron ante una alerta crítica. El destino final y la conexión con delitos graves abren nuevos interrogantes.

El Servicio Nacional de Migración refuerza sus capacidades operativas internacionales a través de la participación de su Inspector III, Adiel Castillo, en programas de formación especializada. Castillo, quien se desempeña como táctico en las escuelas de formación de la institución, integra el Curso Especializado para Instructores que se lleva a cabo entre el 19 de marzo y el 23 de abril en la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, ubicada en Texas, Estados Unidos.

Esta capacitación tiene como objetivo actualizar conocimientos, técnicas y metodologías de instrucción dirigidas a las unidades tácticas. El programa busca impulsar el desarrollo integral y profesional del personal del Servicio Nacional de Migración, fortaleciendo así su preparación para enfrentar los retos del ámbito migratorio.

La participación en este tipo de iniciativas responde a los compromisos asumidos en convenios internacionales de cooperación, alineados con el Plan Firmeza, una estrategia impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública para robustecer las capacidades operativas y el personal de los organismos de seguridad del país.

Mediante estas acciones, el Servicio Nacional de Migración sostiene su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de la seguridad nacional, avanzando en la consolidación de un cuerpo migratorio cada vez más profesionalizado y eficiente.

Integrantes del Servicio Nacional de Migración resaltan colaboración entre agencias e instituciones de varios países, proyectando nuevas estrategias y mecanismos globales para enfrentar desafíos criminales complejos, demostrando firmeza ante situaciones urgentes de índole global (Foto archivo. Cortesía Migración Panamá).
Integrantes del Servicio Nacional de Migración resaltan colaboración entre agencias e instituciones de varios países, proyectando nuevas estrategias y mecanismos globales para enfrentar desafíos criminales complejos, demostrando firmeza ante situaciones urgentes de índole global (Foto archivo. Cortesía Migración Panamá).

Un total de nueve colaboradores del Servicio Nacional de Migración (SNM) participaron en una capacitación especializada del Proyecto STARSOM II, enfocada en nuevas perspectivas para la investigación del tráfico ilícito de migrantes, que se desarrolló en la ciudad de Panamá. Por otra parte, La jornada formativa reunió a personal estratégico de la institución, incluyendo jefaturas y subjefaturas regionales de Guna Yala, Colón, Chiriquí y Darién, lo que reforzó el enfoque integral y territorial en la lucha contra este delito.

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