El Salvador

MARN: El monitoreo constante de ecosistemas sostiene la salud ambiental en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca las inspecciones diarias y restauración en ecosistemas clave como el bosque salado, el bosque nebuloso y los sistemas costero-marinos, garantizando sus funciones ecológicas y beneficios para la sociedad

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La jornada de estos especialistas exige conocimientos técnicos y adaptación a entornos extremos. Su labor representa la primera línea de defensa para reservas irremplazables y una biodiversidad única en la región (Foto cortesía MARN)
La jornada de estos especialistas exige conocimientos técnicos y adaptación a entornos extremos. Su labor representa la primera línea de defensa para reservas irremplazables y una biodiversidad única en la región (Foto cortesía MARN)

La gestión diaria de los ecosistemas en El Salvador depende de acciones técnicas y recorridos por parte de equipos especializados para conservar áreas de alto valor ambiental como el bosque salado, el ecosistema costero-marino y el bosque nebuloso.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) subrayó este 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra y Día Nacional del Guardarrecursos, la necesidad de mantener estos espacios bajo monitoreo constante, dado su papel irremplazable en la protección costera, la regulación del clima y la biodiversidad del país.

El comunicado, divulgado en su portal oficial, destaca que la conmemoración busca destacar la importancia de sistemas como Barra de Santiago, Los Cóbanos y Montecristo, donde la intervención profesional es permanente y clave para la estabilidad ecológica, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador.

En el marco de estas celebraciones, el Ministerio explicó que el trabajo de conservación no es un esfuerzo esporádico ni limitado a fechas específicas, sino una tarea sostenida.

Un dato que distingue este abordaje en la región es la operatividad a más de 1,700 metros de altura en Montecristo, donde la humedad continua y la presencia exclusiva de especies como bromelias y orquídeas demandan un seguimiento técnico diario, de acuerdo con información del propio ministerio.

El bosque salado de Barra de Santiago constituye un sistema que fusiona esteros, canales, barras de arena y manglares en una sola unidad ecológica.

Su función múltiple abarca el control de inundaciones, la filtración y almacenamiento de agua, la defensa de la línea costera y la conformación de una barrera natural ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. Además, la producción pesquera y la captura de carbono dependen directamente de su equilibrio ecológico.

En jornadas de trabajo silencioso, expertos monitorean cada rincón natural con técnicas avanzadas. Acciones discretas que marcan la diferencia ante riesgos latentes y desafíos regionales (Foto cortesía MARN)
En jornadas de trabajo silencioso, expertos monitorean cada rincón natural con técnicas avanzadas. Acciones discretas que marcan la diferencia ante riesgos latentes y desafíos regionales (Foto cortesía MARN)

La protección de este entorno requiere acciones como monitoreo de especies, control de accesos en áreas sensibles, inspecciones periódicas y tareas focalizadas de restauración, con el propósito de preservar sus funciones vitales.

El ecosistema costero-marino en Los Cóbanos presenta una dinámica en constante transformación, vinculando procesos de corrientes y biodiversidad marina. Allí, la conservación se basa en patrullajes terrestres y subacuáticos, monitoreo nocturno y evaluaciones por buceo, con el objetivo de responder de manera inmediata a eventos que puedan impactar los recursos marinos y su interacción con la costa.

En el extremo norte del país, el bosque nebuloso de Montecristo se distingue por combinar altitud y condiciones climáticas singulares. Su constante cubierta de nubes y la riqueza biológica excepcional —incluida la presencia de plantas epífitas— requieren herramientas de registro ambiental y monitoreo in situ para garantizar la permanencia de este ecosistema especializado.

Las operaciones desplegadas por los equipos del Ministerio, según detalló la cartera ambiental, están integradas en un único enfoque: actuar en tiempo real en el territorio para mantener la funcionalidad de los sistemas naturales. La rutina involucra inspección, seguimiento de variables ecológicas, regulación de accesos y ejecución de acciones restaurativas, asegurando que cada ecosistema continúe aportando servicios ambientales a la sociedad salvadoreña.

Desde manglares con función vital hasta bosques cubiertos de niebla, equipos especializados libran una lucha constante. Tareas invisibles y vigilancia perpetua sostienen servicios ambientales cruciales para el país (Foto cortesía MARN)
Desde manglares con función vital hasta bosques cubiertos de niebla, equipos especializados libran una lucha constante. Tareas invisibles y vigilancia perpetua sostienen servicios ambientales cruciales para el país (Foto cortesía MARN)

El trabajo de los guardarrecursos sostiene la estabilidad ecológica nacional

El Día Nacional de los Guardarrecursos, también celebrado el 22 de abril, reconoce la labor cotidiana de los encargados de llevar la conservación ambiental directamente al territorio.

Los guardarrecursos ejecutan tareas fundamentales para la implementación de los Programas Nacionales de Conservación, como el monitoreo de biodiversidad, la instalación de cámaras trampa, y el apoyo en inspecciones y actividades de investigación científica, detalló el MARN.

A diferencia de otros modelos de gestión, la labor de los guardarrecursos se define por la continuidad. Las tareas incluyen recorridos diarios, registro meticuloso de información y respuestas ágiles ante situaciones que pueden alterar el equilibrio natural.

Su presencia y adaptación a entornos variables —ya sea en costa, mar abierto o alta montaña— requieren habilidades prácticas y conocimiento profundo del territorio.

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