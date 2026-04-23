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El choque frontal de dos trenes en Dinamarca dejó 18 heridos, cinco de ellos de gravedad

Las víctimas fueron atendidas por equipos de emergencia y trasladadas a hospitales cercanos, mientras especialistas investigan los factores del incidente registrado en una zona boscosa

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Varias personas resultaron heridas en un accidente de tren en Dinamarca, según informaron los servicios de emergencia locales

Dos trenes de cercanías chocaron frontalmente cerca de la capital danesa la madrugada del jueves, dejando 5 heridos de gravedad y otros 13 con heridas leves, según informaron los servicios de emergencia.

La policía no pudo proporcionar ninguna información sobre la causa del accidente, que ocurrió cerca de un paso a nivel en una zona rural boscosa a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de Copenhague, cerca de la ciudad de Hillerod.

“Un total de 18 personas resultaron heridas. De ellas, cinco se encontraban en estado crítico en el lugar de los hechos”, declaró a la prensa Anders Damm-Hejmdal, médico jefe de los servicios de emergencia de Copenhague.

Trabajadores de emergencia en el lugar de una colisión entre dos trenes entre Hilleroed y Kagerup en Isteroedvejen, jueves 23 de abril de 2026. Kagerup se encuentra en la línea Gribskov entre Hilleroed y Helsinge. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS
Trabajadores de emergencia en el lugar de una colisión entre dos trenes entre Hilleroed y Kagerup en Isteroedvejen, jueves 23 de abril de 2026. Kagerup se encuentra en la línea Gribskov entre Hilleroed y Helsinge. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS

La policía informó que fue alertada del accidente a las 6:29 de la mañana (04:29 GMT).

Las locomotoras amarillas y grises de ambos trenes se veían destrozadas y abolladas, con los cristales de sus parabrisas y ventanas hechos añicos. Ambos trenes y sus vagones permanecían en pie sobre las vías.

En los dos trenes viajaban treinta y ocho personas.

Dos trenes chocaron en Dinamarca, dejando 18 heridos, según informaron los servicios de emergencia

Se desplegaron numerosas ambulancias y coches patrulla, se evacuó a todos los pasajeros y se trasladó a los heridos a los hospitales.

La alcaldesa del municipio de Gribskov, Trine Egetved, informó en Facebook que algunos de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital.

‘Gente maltratada’

Los equipos de emergencia dieron por concluidas sus labores de rescate unas tres horas después del accidente, mientras los investigadores continuaban su trabajo en el lugar de los hechos.

Dos trenes chocaron entre Hilleroed y Kagerup en Isteroedvejen el jueves 23 de abril de 2026. Kagerup se encuentra en la línea Gribskov entre Hilleroed y Helsinge. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS
Dos trenes chocaron entre Hilleroed y Kagerup en Isteroedvejen el jueves 23 de abril de 2026. Kagerup se encuentra en la línea Gribskov entre Hilleroed y Helsinge. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS

“Por el momento no podemos ofrecer detalles sobre la causa”, declaró a los periodistas el oficial de policía Morten Kaare Pedersen.

“Estamos recabando la información necesaria sobre el desarrollo de los acontecimientos. Por lo tanto, hay, y seguirá habiendo durante bastante tiempo, numerosas investigaciones en curso.”

Damm-Hejmdal afirmó que el número de heridos graves “podría variar” a lo largo del día.

La policía y los servicios de rescate se encuentran presentes en el lugar de una colisión de trenes en Kagerup, entre Hilleroed y Noedebo, Dinamarca, el jueves 23 de abril de 2026. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS
La policía y los servicios de rescate se encuentran presentes en el lugar de una colisión de trenes en Kagerup, entre Hilleroed y Noedebo, Dinamarca, el jueves 23 de abril de 2026. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS

La cifra “es obviamente dinámica y podría cambiar. Pero esa es la situación actual”, dijo en una conferencia de prensa casi cuatro horas después del accidente.

“Al principio es difícil obtener una visión general de las lesiones exactas”, dijo.

“Imagínate dos trenes chocando. Eso provoca muchas lesiones diferentes, la gente sale despedida por los aires.”

Un trabajador permanece en el lugar de una colisión entre dos trenes cerca de Hillerod, Dinamarca, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Tom Little
Un trabajador permanece en el lugar de una colisión entre dos trenes cerca de Hillerod, Dinamarca, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Tom Little

Egetved dijo estar “profundamente disgustada y conmocionada”.

“Este tren es utilizado por muchos residentes de Gribskov, trabajadores y estudiantes”, dijo.

Dinamarca se enorgullece de su historial de seguridad, pero un accidente ferroviario en 2019 dejó ocho muertos y 16 heridos.

Trabajadores de emergencia en el lugar de una colisión entre dos trenes entre Hilleroed y Kagerup en Isteroedvejen, jueves 23 de abril de 2026. Kagerup se encuentra en la línea Gribskov entre Hilleroed y Helsinge. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS
Trabajadores de emergencia en el lugar de una colisión entre dos trenes entre Hilleroed y Kagerup en Isteroedvejen, jueves 23 de abril de 2026. Kagerup se encuentra en la línea Gribskov entre Hilleroed y Helsinge. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS

En agosto del año pasado, un tren expreso chocó contra un camión agrícola en un cruce, causando la muerte de una persona e hiriendo a 27.

(con información de AFP)

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