El príncipe Harry visitó Kiev y le envió un mensaje a Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania

El príncipe Harry llamo Vladímir Putin a poner fin a la guerra en Ucrania durante una visita a Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El príncipe Harry instó este jueves al presidente ruso, Vladímir Putin, a “elegir un rumbo diferente” y detener la guerra en Ucrania, durante una visita no anunciada a Kiev para participar en el Foro de Seguridad de la capital ucraniana. En declaraciones recogidas por la agencia británica PA, el duque de Sussex subrayó: “Presidente Putin, no hay ninguna nación que se beneficie de la continua pérdida de vidas que estamos presenciando”.

Harry enfatizó que “todavía hay un momento —ahora— para detener esta guerra, para evitar más sufrimiento tanto para los ucranianos como para los rusos, y para elegir un rumbo diferente”. El conflicto, iniciado por Moscú el 24 de febrero de 2022, ha generado preocupación internacional por la persistencia de la violencia y sus consecuencias humanitarias.

El hijo menor del rey británico Carlos III, actualmente residente en Estados Unidos, aclaró que su intervención no tenía carácter político. “Estoy aquí como un soldado que entiende el servicio, como un humanitario que ha visto el coste humano del conflicto y como un amigo de Ucrania que cree que el mundo no debe acostumbrarse a esta guerra ni insensibilizarse ante sus consecuencias”, declaró Harry durante su participación en el foro, según la agencia británica PA.

Durante el Foro de Seguridad de Kiev, Harry aclara que su mensaje es como soldado, humanitario y amigo de Ucrania, sin posiciones políticas. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Harry, distanciado de la monarquía británica desde 2020, sostuvo que no se trata solo de una guerra por territorio. “Es una guerra de valores, de soberanía, de si los principios que sustentan nuestra democracia compartida siguen teniendo significado”, argumentó el duque, de 41 años.

Llamados al liderazgo internacional

El duque de Sussex solicitó liderazgo a Estados Unidos, sin mencionar de manera directa al presidente Donald Trump. Expresó que este país desempeña un papel singular “no solo por su poder, sino porque cuando Ucrania renunció a las armas nucleares, EEUU formó parte de la garantía de que la soberanía y las fronteras de Ucrania serían respetadas”.

El duque de Sussex destaca la importancia de evitar que el mundo se acostumbre a la violencia en Ucrania y pierda sensibilidad ante sus consecuencias humanitarias. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Harry insistió: “Este es un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones en los tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel permanente en la seguridad global y la estabilidad estratégica”.

El duque sirvió en las Fuerzas Armadas británicas en Afganistán y en 2014 fundó los Juegos Invictus, una competición internacional para militares y veteranos heridos en combate. Su intervención en Kiev se enmarca en el Foro de Seguridad, una de las principales plataformas internacionales sobre seguridad y defensa, que reúne a responsables políticos, militares, diplomáticos y expertos para debatir los retos de seguridad global, según indica la organización en su página web.