David Spade reflexionó sobre su carrera y admitió: “Mi relación con Eddie Murphy no va a ser nunca buena”

David Spade afirma que los desafíos emocionales, la presión en la industria y el duelo han moldeado su carrera en la comedia (REUTERS)

En una entrevista concedida a la revista de cultura pop Esquire, David Spade revisó con franqueza su trayectoria, repasando sus años en Saturday Night Live (SNL), la evolución de su estilo humorístico y los momentos de tensión vividos con colegas como Eddie Murphy y Chris Rock. La conversación giró en torno a la comedia, la familia y la autocrítica que distingue al actor.

El actor de 61 años expuso una visión crítica y personal sobre su carrera y la importancia de la paternidad, influida por su infancia en Arizona y la ausencia temprana de su padre, así como el impacto de las relaciones profesionales, especialmente el conflicto con Eddie Murphy tras una sátira en SNL.

Aunque cosechó éxitos notables, afirmó que aún lidia con retos emocionales, el duelo por la pérdida de amigos y familiares, y la presión de mantenerse vigente en la industria del entretenimiento.

Durante la charla, recordó sus inicios en clubes de comedia, donde descubrió fortuitamente la clave de su humor: “El encargado me dijo que lo más gracioso era lo que decía entre los chistes, y ahí entendí que ese estilo más natural era lo mío”.

David Spade admite que su conflicto con Eddie Murphy por una sátira en SNL marcó su relación personal y profesional (REUTERS)

Consultado sobre el legado de su trabajo, observó: “La gente todavía menciona Joe Dirt, Tommy Boy y la película animada Emperor’s New Groove. Pero con el tiempo, el foco cambia y ahora hablan más del podcast y de películas recientes”.

Chris Rock compartió el desafío de la inestabilidad en el mundo del espectáculo: “Chris Rock me dijo que una película exitosa te da seis meses en el negocio, después todos te preguntan qué harás luego. Si logras mantenerte, aunque sea apenas, ya es un logro divertido”.

Recuerdos y aprendizaje en SNL

Durante su etapa en SNL, Spade se integró a una generación de comediantes de referencia. Relató cómo compartía oficina con Chris Farley, Adam Sandler y Chris Rock. “Teníamos un grupo donde todos competían y aprendían a la vez. Farley, con su trastorno obsesivo-compulsivo, era impredecible y hacía cosas extrañas, y yo solo pensaba que estaba bromeando”, recordó.

Ese ambiente lo llevó a comprender que el programa era más grande que sus integrantes: “En SNL ves que eres prescindible; el show es la estrella y sigue sin ti. Todos quieren que el programa sufra cuando te vas, pero la realidad es que no ocurre”.

El legado de SNL en la vida de Spade incluye la influencia de figuras como Chris Farley, Adam Sandler y Chris Rock en su formación humorística (REUTERS)

Rodearse de mentes tan agudas fue determinante: “Era como estar alrededor de supercomputadoras humorísticas; siempre había alguien con un chiste mejor y debías esforzarte más”.

Al hablar de Farley, reconoció el impacto de su pérdida: “Me cuesta hablar de eso. Tuvimos muchas risas, pero después no queda otra que seguir adelante. Echo de menos convivir con él, ya fuera en el rodaje, en los viajes o simplemente como amigos”.

Paternidad y legado familiar

Spade habló sobre su infancia en Arizona, marcada por circunstancias poco convencionales, en declaraciones a Esquire: “Mi madre nos dejaba en el desierto con un rifle, una pistola, una escopeta, el almuerzo y una cantimplora. Puede sonar loco, pero así pasábamos el día hasta que regresaba después de ocho horas”.

Su padre abandonó la familia cuando él tenía seis años, y destacó el rol de su madre: “Ella fue la persona más divertida que he conocido. Siempre mantuvo una actitud positiva, pese a las dificultades”.

El comediante destaca cómo la paternidad y el ejemplo de su madre fueron su refugio tras la ausencia de su padre en Arizona (AP)

Subrayó que intenta no reproducir el desapego paterno: “Busco ser un padre más presente y comprensivo, aprendiendo del ejemplo de mi madre. No quiero ser irascible como lo era mi padre. Mis amigos dicen que no se pierden nunca los partidos de sus hijos. “En mi caso, incluso si mi padre hubiera ido a ver tres partidos al año, la situación ya habría sido diferente. No se puede estar ausente nunca”.

La comedia, Eddie Murphy y los límites del humor

Un motivo central de la entrevista fue el distanciamiento con Eddie Murphy tras una broma realizada en una sección humorística de SNL: “Cuando señalé a Eddie Murphy durante un bloque humorístico y dije ‘Miren, una estrella fugaz, pidan un deseo’, se creó una tensión que se prolongó durante años”, confesó Spade.

Además reconoció durante la entrevista con Esquire que “Mi relación con Eddie Murphy no va a ser nunca buena. Al principio, ni me conocía y ya no le caía bien”.

Intentó una reconciliación, pero la situación no mejoró de inmediato: “Me vi obligado a llamarle y fue peor de lo esperado. Finalmente, durante el especial SNL 50.º, nos dimos la mano y quedó cordialidad, pero sé que no seremos grandes amigos”, detalló a Esquire.

El conflicto entre David Spade y Eddie Murphy se originó por una broma en Saturday Night Live (REUTERS)

Sobre los cambios en la comedia, señaló que no quiere que el humor se convierta en una cuestión de bandos políticos y que extraña cuando los chistes eran solo chistes, sin lecturas adicionales. Añadió que intenta escribir lo que le resulta más divertido, ya sea en clubes pequeños o en grandes escenarios.

Nueva etapa y desafíos recientes

Con la salida de SNL, Spade vivió una etapa de competencia interna, incluso con amigos como Rob Schneider: “Éramos amigos, pero también rivales; peleábamos por aparecer en el programa. Esa tensión se fue calmando y hoy tenemos una buena amistad”.

En la actualidad, mantiene su actividad profesional con proyectos como el especial Dandelion y su participación en diversos formatos. “Me gusta que, cuando el público viene a mis shows, reciba exactamente el humor que espera de mí. Mi estilo se ha hecho más raro y más libre”.

Espera el estreno de la película Outcome (Apple TV), junto a Jonah Hill y Keanu Reeves, y celebra el reto de producir proyectos independientes como Busboys.

En el plano personal, Spade ha enfrentado pérdidas significativas, incluida la muerte de su primer padrastro, de Chris Farley y de una asistente. “Después de una tragedia, solo queda seguir adelante; la vida continúa, aunque lleve tiempo. Mantener la cordura es un reto diario”, declaró a Esquire.