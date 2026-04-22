El presidente Luis Abinader recibió credenciales de seis nuevos embajadores en República Dominicana

El presidente Luis Abinader recibió las cartas credenciales en una ceremonia protocolar en el Palacio Nacional./(Presidencia de la República Dominicana)

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la ceremonia oficial de recepción de cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados ante la República Dominicana. El acto solemne tuvo lugar en el salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde el mandatario, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dio la bienvenida a los diplomáticos que representarán a sus respectivos países y fortalecerán los lazos diplomáticos con el país caribeño.

Durante la jornada, Sergio Maffettone, de la República Italiana, fue el primer embajador en presentar sus credenciales ante Abinader. Posteriormente, hicieron lo propio Pascal Bornoz, de la Confederación Suiza; Nicola Jane Stilwell, de Nueva Zelanda; Alessandro Mario Segnini Bocchia Di San Lorenzo, de la República de San Marino; Eija Rotinen, de la República de Finlandia, y Anna Kristina Craenen, del Reino de Suecia.

De acuerdo con la información oficial, cinco de los diplomáticos provienen de países europeos, mientras que Nueva Zelanda aporta la representación de Oceanía, evidenciando la diversidad geográfica de los vínculos internacionales de República Dominicana.

La Presidencia subrayó que estos seis diplomáticos “asumen sus funciones con una amplia trayectoria en el servicio exterior y en diversos ámbitos de la cooperación internacional”. La llegada de los nuevos embajadores representa una oportunidad para dinamizar el diálogo bilateral y la exploración de nuevas áreas comunes, como el comercio, la inversión, la educación, la cultura y la cooperación técnica.

El presidente dominicano recibió las credenciales de los nuevos diplomáticos en el salón de Embajadores del Palacio Naciona./ (Presidencia de la República Dominicana)

En la ceremonia, el ambiente se distinguió por la formalidad protocolar, con la presencia de banderas nacionales y la disposición de los funcionarios en un espacio de paredes de mármol y mobiliario de madera tallada. Luis Abinader, vestido con traje blanco, saludó uno a uno a los diplomáticos, quienes hicieron entrega formal de sus cartas credenciales, un gesto que simboliza el inicio oficial de sus gestiones diplomáticas en el país.

Las relaciones exteriores durante la administración de Abinader

Desde el inicio de su mandato en 2020, Luis Abinader ha puesto especial atención en fortalecer y diversificar la política exterior de República Dominicana. Bajo la dirección del ministro Roberto Álvarez, la nación ha buscado ampliar su presencia en escenarios multilaterales y consolidar alianzas estratégicas con países de diferentes regiones, incluyendo Europa, América y Asia-Pacífico.

Durante estos años, República Dominicana ha priorizado la captación de inversiones, la promoción del turismo y la cooperación en áreas como la seguridad, el cambio climático y la innovación tecnológica. Además, el país ha desempeñado un papel activo en organismos internacionales y ha impulsado la defensa de los intereses nacionales en temas como la migración y el desarrollo sostenible.

El gobierno de Abinader ha apostado por la diplomacia económica y la promoción de la imagen nacional, buscando posicionar a República Dominicana como un socio confiable y abierto al mundo. El fortalecimiento de las relaciones con naciones europeas y con actores clave en Oceanía, como Nueva Zelanda, responde a la visión de consolidar una red de cooperación amplia y moderna, capaz de responder a los desafíos globales actuales.

El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por impulsar buenas relaciones diplomáticas a nivel internacional./ (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Proyección de futuro y cooperación internacional

La acreditación de estos seis nuevos embajadores marca un nuevo ciclo en la diplomacia dominicana, con énfasis en la consolidación de lazos históricos y la apertura de nuevas oportunidades de colaboración. Se espera que, a partir de estas designaciones, se generen iniciativas conjuntas en áreas prioritarias como el intercambio científico, el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos humanos.

El acto protocolar en el Palacio Nacional refuerza el compromiso de República Dominicana con la diplomacia multilateral y el respeto a los principios del derecho internacional. El gobierno dominicano confía en que el trabajo de los nuevos jefes de misión permitirá avanzar en los objetivos comunes y fortalecer la posición del país en el escenario internacional.

La ceremonia de este miércoles se inscribe en la estrategia de política exterior impulsada por Abinader, que ha priorizado la apertura, el diálogo y la cooperación como ejes fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de República Dominicana en el mundo.