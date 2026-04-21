Cuánto dura una batería de 7000 mAh en un celular

Un celular con batería de 7.000 mAh puede funcionar más de 24 horas seguidas sin recargar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un celular que integre una batería de 7000 mAh puede soportar más de 24 horas de uso constante sin necesidad de carga. Mercado Libre recoge que esto puede representar hasta 50 horas de reproducción de música y 20 horas de video.

Ahora, ¿qué significa 7.000 mAh desde un punto de vista técnico? Esto indica que un celular o dispositivo equipado con una batería de esta capacidad puede suministrar 7.000 miliamperios-hora de energía antes de requerir una recarga.

Los miliamperios-hora (mAh) son una unidad de medida que indica la capacidad de almacenamiento de energía de una batería.

Los mAh indican cuánta energía puede almacenar una batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Específicamente, representa la cantidad de corriente eléctrica —medida en miliamperios— que una batería puede suministrar durante una hora antes de agotarse. Cuanto mayor sea el valor en mAh, mayor será la autonomía potencial del dispositivo.

Como referencia, el iPhone 17 base incorpora una batería de3.692 mAh. Por su parte, la serie Samsung Galaxy S26 se destaca por la optimización eficiente de la batería.

El modelo Ultra ofrece5.000 mAh, lo que permite una autonomía aproximada de 51 horas de uso combinado y carga rápida de 60 W, alcanzando el 50% en solo 15 minutos. El S26 base integra una batería de 4.300 mAh y carga de 25 W, mejorando la eficiencia energética respecto a versiones anteriores.

A mayor cantidad de mAh, más autonomía ofrece el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa la W en los cargadores de celular

La W en los cargadores de celular corresponde a los vatios (watts), que son la unidad de medida de la potencia eléctrica. Indica la cantidad de energía que el cargador puede suministrar por segundo al dispositivo.

Cuantos más vatios tenga un cargador, mayor será la velocidad de carga, siempre que el teléfono sea compatible con esa potencia. Por ejemplo, un cargador de 60 W puede cargar un dispositivo mucho más rápido que uno de 5 W, ya que entrega más energía en menos tiempo.

Qué unidad tiene mayor importancia al momento de cargar el celular

Al momento de cargar un celular, ambas unidades —mAh y W— son importantes, pero cumplen funciones diferentes:

mAh (miliamperios-hora): mide la capacidad de la batería, es decir, cuánta energía puede almacenar. Un valor mayor en mAh significa que el dispositivo puede funcionar más tiempo entre cargas.

La W en los cargadores representa los vatios, que miden la potencia eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

W (vatios): mide la potencia de carga del cargador, es decir, cuánta energía puede entregar al dispositivo en un tiempo determinado. Un cargador con más vatios puede cargar la batería más rápido, siempre que el teléfono sea compatible con esa potencia.

Para la velocidad de carga, la unidad clave es el vatio (W): determina qué tan rápido se puede cargar la batería. Para la duración de la batería, la unidad relevante es el miliamperio-hora (mAh): indica cuánto tiempo podrás usar tu celular antes de necesitar recargarlo.

Cómo cargar el celular según la capacidad de mAh

Para cargar correctamente tu celular según la capacidad de su batería (mAh), ten en cuenta los siguientes aspectos clave:

Usa un cargador adecuado.

Elige un cargador cuya potencia (W) sea compatible con la capacidad de carga rápida que soporta tu dispositivo, pero no es necesario que coincida con el valor exacto de mAh de la batería. Por ejemplo, si tu celular tiene 5.000 mAh, puedes usar un cargador de 25 W, 33 W o 60 W, siempre que el teléfono acepte esa potencia.

Evita sobrecargar o descargar completamente.

No es recomendable dejar que la batería se agote por completo ni mantenerla conectada mucho tiempo después de alcanzar el 100%. Lo ideal es mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% para prolongar la vida útil de la batería.

Evita agotar la batería totalmente o dejarla conectada mucho tiempo tras llegar al 100%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No utilices cargadores genéricos o de baja calidad.

Utiliza cargadores y cables originales o certificados para evitar daños en la batería y asegurar una carga segura y eficiente.

Respeta la capacidad de carga rápida del móvil.

Aunque un cargador tenga muchos vatios, si tu celular solo admite carga rápida de 25 W, no se cargará más rápido con un cargador de 60 W.

Monitorea la temperatura durante la carga.

Si el dispositivo se calienta demasiado al cargar, detén la carga y revisa el cargador y el cable.