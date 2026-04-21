Michelle Bachelet propuso una reforma en la ONU para enfrentar la crisis global

Michelle Bachelet busca liderar la ONU con un enfoque en diálogo y multilateralismo (Reuters)

Michelle Bachelet, candidata a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó en Nueva York que la organización debe renovarse y apostar por el diálogo y el multilateralismo para enfrentar la crisis de confianza, la expansión de guerras y la creciente desigualdad en el mundo.

Frente a esta situación, la expresidenta de Chile indicó que, a pesar del debilitamiento de la confianza institucional, existen bases para impulsar una transformación profunda y subrayó que los desafíos actuales exigen un rediseño estructural en la ONU.

“No es que la dificultad tenga un lado positivo; es que la dificultad es el único terreno donde se construyen soluciones duraderas”, afirmó.

Bachelet propone que la ONU anticipe y prevenga crisis globales (Reuters)

La propuesta de Michelle Bachelet incluye modernizar la ONU con el objetivo de obtener resultados tangibles y sostenibles, mediante una gestión eficiente y un liderazgo confiable, e imaginó una organización capaz de anticipar y prevenir crisis, así como de unir a los Estados miembros en beneficio de sus ciudadanos.

Por segunda vez en ocho décadas, los candidatos son expuestos a preguntas directas de los Estados miembros y de representantes de la sociedad civil. La sesión dedicada a Bachelet duró tres horas, e incluyó una revisión de su experiencia como directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los Derechos Humanos, así como su doble mandato presidencial en Chile.

Bachelet cuenta con respaldo internacional, pero perdió el apoyo oficial de Chile (Reuters)

En su discurso inicial, pronunciado en inglés, francés y español, Bachelet resaltó el valor del diálogo en la transición desde dictaduras y en la construcción democrática, haciendo referencia específica al caso chileno.

Su trayectoria incluye la dirección de ONU Mujeres y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Reuters)

Además, evocó el legado de Nelson Mandela en la ONU y citó a la música popular chilena como fuente de inspiración.

La participación de Michelle Bachelet en el proceso de selección representa la expectativa de que una mujer latinoamericana acceda al cargo máximo de la organización.

Además de Bachelet, compiten el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall, quienes también presentarán propuestas ante la Asamblea General.

Michelle Bachelet, Rafael Mariano Grossi, Rebeca Grynspan y Macky Sall, son destacadas figuras internacionales que compiten por el cargo de secretario general de la ONU

La candidatura de Bachelet cuenta con el apoyo de México y Brasil, aunque perdió el respaldo de Chile tras la asunción de José Antonio Kast.

Michelle Bachelet perdió el respaldo del gobierno chileno tras la llegada de José Antonio Kast (Reuters)

La experiencia de Bachelet al frente de ONU Mujeres y como alta comisionada la posiciona como figura relevante en el ámbito internacional.

El resto de los candidatos poseen trayectorias destacadas en organismos multilaterales. Rafael Grossi dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y ha estado involucrado en temas como el programa nuclear iraní y la seguridad de la central de Zaporizhzhia.

Rafael Grossi dirige el OIEA y es uno de los postulantes al máximo puesto de la ONU (Reuters)

Por su parte, Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), lideró negociaciones como la “Iniciativa del Mar Negro” para la exportación de cereales ucranianos.

Rebeca Grynspan Grynspan impulsa el desarrollo sostenible y la cooperación entre países en vías de desarrollo. (Reuters)

Luego, Macky Sall, expresidente de Senegal, promueve el desarrollo como base de la paz y ha sido respaldado por Burundi, aunque no cuenta con el apoyo pleno de su país ni del bloque africano.

Macky Sall fue presidente de Senegal y ahora aspira a liderar la ONU (Reuters)

La selección del sucesor de António Guterres involucra tanto a los Estados miembros como a representantes de la sociedad civil y responde a una demanda global por mayor transparencia, equidad de género y renovación institucional.

António Guterres ejerce como secretario general de la ONU desde 2017 (Reuters)

La competencia por la Secretaría General de la ONU continuará con las presentaciones de los demás candidatos. La capacidad de adaptación del organismo y su futuro dependerán en gran medida de la visión y el liderazgo de quien asuma el cargo a partir de enero de 2027.

(Con información de EFE y AP)